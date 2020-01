Verohallinnon yllättävä avaus – houkuttelee aasialaisyrityksiä Suomeen

Verohallinnon ennennäkemätön markkinointiavaus houkuttelee aasialaisia yrityksiä Suomeen.

Suomen Verohallinto ja viestintä-ja markkinointitoimisto Republic ovat lanseeranneet yhteistyökonseptin, joka tähtää erityisesti aasialaisten yritysten saamiseen Suomeen entistä tehokkaammin.

Shanghain SLUSHISSA menestyksekkäästi lanseerattu markkinointikonsepti “First True Friend” pyrkii kääntämään kansainvälisen yleisö mielenkiinnon kohti Suomea.

Republicin Verohallinnolle suunnittelema markkinointikonsepti on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, sillä yhdenkään muun maan veroviranomainen ei ole tehnyt vastaavanlaista kansainvälistä markkinointia. Sen myötä Verohallinto kutsuu kaikki halukkaat osapuolet mukaan tekemään Suomesta entistä houkuttelevamman kohteen kansainvälisille yrityksille.

Verohallinto lähti jo 2017 tähyämään Kiinan ja Aasian markkinoille omalla ChinaDeskillään, joka tarjoaa kiinalaisille yrityksille apua liiketoimintansa tuomisessa maahamme. Palvelussa Suomeen haluaville kansainvälisille yrittäjille ja yrityksille tarjotaan aktiivisesti kattavaa neuvontaa muun muassa paikallisesta verotuksesta sekä paikallisen yritystoiminnan säännöistä ja lainalaisuuksista. Nyt suunniteltu uusi konsepti tukee tätä strategiaa.

“Muuttuva maailmantilanne on saanut sekä kiinalaiset, että myös muiden Aasian maiden yritykset miettimään USA:n ja Iso-Britannian rinnalle vaihtoehtoja mihin perustaa kansainvälisiä liiketoimintoja”, kertoo projektijohtaja Miika Wires, Verohallinnosta.

Wiresin mukaan verohallinto olla eturintamassa tuomassa Suomea esiin loistavana ensimmäisenä jalansijana Euroopassa sekä porttina, mistä yritykset voivat jatkossa laajentua myös muualle.

“Suomi taas saa uusia veronmaksajia sekä kansainvälistä näkyvyyttä. Verohallinnon intressissä on toki, että asiakkaat osaavat hoitaa veroasiansa oikein heti alkumetreiltä. Kaikki voittavat”, Wires hehkuttaa.

Republicin Verohallinnolle suunnittelema konsepti nojaa suomalaisten kansainvälisestikin tunnustettuun suoraselkäisyyteen sekä rehellisyyteen vakuuttaessa miksi aasialaisten yritysten tulisi perustaa liiketoimintojaan maahamme. Konseptin ydinteemana on ystävyys ja sen myötä yrittäjät sekä yritykset ympäri maailmaa kutsutaan saamaan ystävä Suomesta, joka auttaa heitä eteenpäin liiketoiminnan tuomisessa mantereelta toiselle.

“Maailmalla arvostetaan Suomeen ja suomalaisiin usein yhdistettyjä ominaisuuksia luonnon puhtaudesta rehellisyyteen ja tarkoitus on, että Verohallinto on kirjaimellisesti ensimmäinen ystävä, jonka he saavat Euroopasta. Langan toisessa päässä on aina aito ihminen. Esimerkiksi Kiinassa pidetään myös korkeassa arvossa sitä, että asiat toimivat sovitusti. Siinä me suomalaiset olemme ensiluokkaisia, kunhan vain muistamme välillä siitä ilman turhaa vaatimattomuutta muistuttaa”, Miika Wires sanoo.

Republic lähti innokkaasti ja ennakkoluulottomasti sparraamaan uutta konseptia Verohallinnon kanssa.

“Meillä oli valmiiksi osaamista ja kokemusta Kiinan markkinoista sekä kansainvälisestä markkinoinnista. Meille tämä oli todella hieno tilaisuus päästä tekemään jotain poikkeuksellista. Ihailemme Suomen Verohallinnon rohkeaa edelläkävijäasennetta. Suomessa asiat toimivat ja iso ansio siitä kuuluu toimivalle verotukselle. Tämä on helppo tuoda esiin positiivisena asiana kansainvälisille yrityksille ja syynä sille miksi juuri Verohallinto on oikea taho toivottamaan heidät ensimmäisenä tervetulleeksi”, kertoo Republicin toimitusjohtaja Hasse Eranka.

Vaikka Verohallinnon ensimmäiset toimet ovatkin kohdistuneetkin Kiinaan ja kiinalaisiin yrityksiin, potentiaalia nähdään Aasian markkinan lisäksi myös muualla. Nyt suunnitellulla strategialla ovia on mahdollista avata lähes mille markkinoille tahansa.

“Haluamme omalta osaltamme edesauttaa sitä, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja houkuttelevana vaihtoehtona uusille, potentiaalisille veronmaksajille tulivat he Suomeen mistä päin maailmaa tahansa”, Miika Wires jatkaa.