Autoliitto: Dieselin verotuen poisto nostaisi dieselautoilun polttoainekuluja sadoilla euroilla

Hallitus on selvittänyt dieselpolttoaineen verotuen poistamista. Autoliitto laski tuen poistamisen taloudelliset vaikutukset dieselautoilla ajaville.

Dieselpolttoaineen verotuen poistaminen olisi tehokas taloudellinen ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi, kertoo Valtioneuvoston tilaama tutkimus Pellervon taloustutkimus PTT:ltä.

Dieselpolttoaineen verotuki on dieselin energiasisältöveron alennus, jonka suuruus on 25,95 senttiä litraa kohden. Sen tarkoituksena on tukea vientiteollisuutta ja hyötyliikennettä. Dieselautojen yksityiskäyttäjiltä peritään käyttövoimaveroa, jotta he eivät hyötyisi alennuksesta.

Liikennekäytössä olevista noin 2,7 miljoonasta henkilöautosta noin 750 000 on dieselautoja. Näiden lisäksi teillä liikkuu 310 000 dieseliä käyttävää pakettiautoa, yli 90 000 kuorma-autoa ja 12 000 linja-autoa.

Poisto heikentäisi vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyä, mutta verrattain vähän. Tuen poisto vaikuttaa myös kotitalouksiin, koska siitä aiheutuu kustannuksia kaikille kuljetusintensiivisille ja dieseliä välituotteena käyttäville yrityksille. Se taas vaikuttaa lopputuotteiden hintoihin. Aiemman tutkimuksen perusteella verotuen poisto saattaisi rasittaa enemmän pienituloisia ja maaseudun asukkaita.

Ympäristönäkökulmasta katsottuna verotuen poisto pienentäisi dieselin kulutusta ja laskisi päästöjä. Tutkimuksen mallinnuksella saavutetaan noin kolmen prosentin päästöjen vuotuinen vähenemä.

Kotitalouksille verotuen poistaminen voitaisiin valtioneuvoston mukaan kompensoida esimerkiksi tulonsiirtoina tai alentamalla ansiotuloverotusta.

Verotuesta luopuminen nostaisi dieselpolttoaineen kuluttajahintaa reilulla 32 sentillä litralta, arvioi Autoliitto laskelmissaan. Energiaveron päälle tulee 24 prosentin arvonlisävero.

Jos uudistus toteutettaisiin, niin esimerkiksi kuuden litran keskikulutuksella ja 20 000 kilometrin vuotuisilla ajokilometreillä polttoainekulut nousisivat Autoliiton mukaan vajaalla 390 eurolla. Jos samalla käyttövoimaverosta luovuttaisiin, niin keskimääräisellä dieselautolla vaikutus olisi suurin piirtein kustannusneutraali.

Dieselautoilla ajetaan kuitenkin usein keskimääräistä enemmän, joten moni dieselautoilija joutuisi Autoliiton mukaan maksumieheksi.

Autoliitto laskee, että esimerkiksi 35 000 kilometrin ajoilla polttoainekulut nousisivat liki 680 euroa ja 50 000 kilometrin suoritteella ollaan jo 965 euron lisäkustannuksessa.