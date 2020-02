Työllisyysaste nousi 73,4 prosenttiin – Ekonomisti: ”Väkeviä työllisyyslukuja”

Sekä työllisyys että työttömyys kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 tammikuussa 46 000 enemmän kuin vuosi sitten. Kuitenkin työttömiä oli 15 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku oli 6,8 prosenttia.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2020 lopussa kaikkiaan 252 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli sama kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työllisten kasvu 46 000 hengellä ylitti selvästi odotukset, arvioi Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist. Työttömien määrän kasvu samalla kun työllisten määrä kasvaa kertoo hänen mukaansa siitä, että tällä hetkellä työvoiman kokonaismäärä kasvaa voimalla.

Ekonomistin mukaan kovin hyvin ei ole vielä selvillä, miksi työllisyys on palannut niin vahvaan nousuun kuljettuaan pitkään pikemminkin vaakasuunnassa. Työllisyys on ekonomistin mukaan parantunut jokseenkin laaja-alaisesti eri ryhmissä. Kuitenkin erityisesti viime aikoina työllisyys on noussut nuoremmilla ikäluokilla.

Työttömyyden kasvu kuitenkin varjostaa kuluvan vuoden näkymiä. Appelqvistin mukaan työttömyyden nousu kahtena peräkkäisenä kuukautena ei mene enää sattuman piikkiin, vaan voidaan puhua todellisesta käänteestä heikompaan suuntaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin tammikuussa 92 900 kappaletta, eli 5900 enemmän kuin viime vuonna.

Avointen työpaikkojen pysyminen kuukaudesta toiseen ennätystasolla kertoo Appelqvistin mukaan siitä, ettei paikkoihin ole enää helppo löytää tekijöitä. Avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työhakijoiden määrään on noussut Suomessa ennätyksellisen korkeaksi.