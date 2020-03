Liikkumiskielto Uudeltamaalta astui voimaan – tällaiset ovat kuluttajan oikeudet

Miten toimia, jos Uudellamaalla asuva henkilö on varannut lennon tai junamatkan Uudenmaan ulkopuolelle?

Suomen hallitus antoi perjantaina kaksi asetusta, joilla otetaan käyttöön ja aletaan soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia, jotka koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois.

Maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan lauantaina ja ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka.

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella, eivätkä muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus Uudenmaan ja muun Suomen välillä ei ole sallittua.

Tavaraliikenteen kulkua ei kuitenkaan uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista. Henkilöiden liikkumisrajoituksia ei myöskään sovelleta, jos liikkuminen on välttämätöntä. Tällaista välttämätöntä liikkumista voi olla viranomaistoiminta, työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittaminen, varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai lähiomaisen hoivan tarpeen, kuoleman tai kuolemanvaaran vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisen taikka muun niihin merkitykseltään rinnastuvan painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä.

Miten nämä liikkumisrajoitukset kuluttajiin?

Iso osa myös kotimaanlennoista on tällä hetkellä peruttu. Rajoituksen vuoksi lentoja peruutetaan lisää, arvioi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV tiedotteessaan.

Jos lentoyhtiö peruuttaa lennon, on kuluttajalla oikeus saada lentolipusta maksamasi hinnan palautus tai halutessaan siirtää matka myöhempään ajankohtaan, jos paikkoja on tarjolla. Jos lentoyhtiö peruuttaa lennon, matkustajan ei tarvitse vastaanottaa rahan sijasta palveluseteleitä, pisteitä tai muuta vastaavia, ellet nimenomaan halua, KKV kertoo. Sama koskee junamatkoja.

Jos lento- tai junamatka muualle Suomeen lähtee aikataulussaan kaikesta huolimatta, mutta matkustaja ei voi rajoituksen vuoksi lähteä sille, tulee matkustajan voida KKV:n mukaan saada siirtää matka tai saada hyvitystä.

KKV:n mukaan tällä hetkellä VR ja lentoyhtiöt ovat laajentaneet mahdollisuuksia muun muassa matkojen siirtämiseen ja hyvitysten saamiseen.

Jos kuluttaja on esimerkiksi varannut vuokramökin, eikä pysty rajoitusten vuoksi lähteä mökille, tulisi mökin vuokraajan voida saada siirtää vuokrauksen ajankohtaa tai saada hyvitystä, KKV kertoo. Tällä hetkellä onneksi useat yritykset toimivatkin näin. Jos henkilö on varannut matkapaketin, on hänellä oikeus peruuttaa varattu matkapaketti ilman kuluja, jos ne osuvat rajoituksen voimassaoloajalle.