Onko nyt aika tankata osakkeita? Näin vastaavat asiantuntijat

Maailmanlaajuinen koronapandemian aiheuttaman kurssiromahdus saa sijoittajat miettimään yhtä kysymystä: onko nyt aika ostaa osakkeita?

Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi on laskenut vuoden alusta 21 prosenttia ja Helsingin pörssi lähes 25 prosenttia.

Worldometer-sivuston mukaan maailmalla on koronatartuntoja jo lähes 680 000 ja kuolleita lähes 32 000. Nyt eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa, lähes 124 000. Eniten kuolleita on Italiassa, yli 10 000.

Maailman suurimman varainhoitoyhtiön, BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink on sitä mieltä, että nyt on oikea aika tankata lisää osakkeita. Aiheesta kertoo Bloomberg.

Asiakkailleen järjestämässä tilaisuudessa Fink kertoi, että osakemarkkinat tarjoavat arvoa pitkällä aikavälillä.

”Uskon, että nyt on oikea aika lisätä riskiä”, Fink kertoi. Fink kuitenkin painotti, että tämä näkemys on tarkoitettu vain kärsivälliselle sijoittajalle, joka hakee tuottoa pitkällä aikavälillä.

Tukipaketti tuli tarpeeseen

Rahastopomon mielestä koronaviruksen vaikutus talouteen ja finanssimarkkinoille kestää pitkään ja se tulee hänen mielestään muuttamaan amerikkalaisten tavan elää ja tehdä työtä. Osavaltiot ja kunnat tulevat tuntemaan pandemian taloudelliset vaikutukset vielä jonkin aikaa, kun yritysten myynti romahtaa kotitalouksien vähentäessä kulutusta. Siksi liittovaltiolta tarvitaan vielä lisätukea nyt hyväksytyn kahden biljoonan dollarin lisäksi, Fink uskoo.

Valkoinen talo ja kongressi pääsivät tällä viikolla yksimielisyyteen USA:n valtion historiallisen suuresta elvytyspaketista. USA:n valtion jättimäinen tukipaketti koronaviruksen aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi on maan talouden kaikkien aikojen suurin hätäapupaketti.

Lisäksi USA:n keskuspankki Fed ilmoitti historiallisesta linjauksesta, jossa se jatkaa arvopapereiden ostamista ennalta määrittelemättömällä summalla. Fed ei nyt siis rajoita ostoja johonkin tiettyyn dollarimäärään kuten aiemmin, vaan nyt se aikoo ostaa arvopapereita niin paljon, kuin on tarpeellista markkinoiden, rahoitusolosuhteiden ja talouden kannalta.

Fink kiittelee tukipakettia, mutta uskoo että se ei tule riittämään.

Koronaviruksen vaikutukset talouteen alkavat jo näkyä. Yhdysvalloissa jätettiin viime viikolla uusia työttömyyskorvaushakemuksia lähes 3,28 miljoonaa kappaletta. Muutos viikossa oli raju, sillä toissa viikolla hakemuksia jätettiin 282 000 kappaletta. Muutos hakemusten määrässä oli siis noin kolme miljoonaa.

Ekonomistit odottivat hakemusten määrään rajua kasvua koronavirusepidemian vuoksi, mutta toteutunut kasvu oli vielä paljon ennustettuakin kovempaa. Ekonomistit olivat odottaneet Uutistoimisto Bloombergin mukaan 1,7 miljoonaa uutta hakemusta.

Koskaan aiemmin ei Yhdysvalloissa viikon aikana ei työttömyyskorvauksia ole haettu lähimainkaan niin paljon, kuin viime viikolla. Edellinen ennätys vuodelta 1982 on alle 0,7 miljoonaa hakemusta.

Kuinka käy yritysten tuloskunnon?

Taloustutkimuslaitos TS Lombardin ekonomisti Charles Dumas ei usko, että osakemarkkinat olisivat käyneet vielä pohjakosketuksessa.

Dumas ennustaa, että USA tulee ajautumaan taantumaan viimeistään kesällä, kun koronapandemia näyttää voivansa. Asiakkailleen lähettämässä muistiossa TS Lombardin strategit kertovat, että osakemarkkinoilla on tilaa vielä kurssilaskulle.

Kurssilaskun ajurina ovat yritysten tulokset. TS Lombard ennustaa S&P 500 -osakeindeksin yhtiöiden tulosten laskevan noin 30 prosenttia. Se on niin suuri tulosromahdus, että S&P 500 -indeksin oikea arvo on tällöin 1600 – 1800 pistettä.

Maailman suurimman joukkolainasijoittajan Pimcon toisena perustajana tunnettu arvostettu markkinakommentaattori Mohamed El-Erian arvioi puolestaa CNBC:n haastattelussa, että viimeisen kuukauden aikana tapahtunut kurssilasku on luonut mahdollisuuksia niille sijoittajille, jotka sietävät riskiä.

El-Erianin mukaan ne sijoittajat kovaa volatiliteettia sietävät sijoittajat, jotka olivat ”puolustusasemissa” ennen koronakriisin puhkeamista, alkavat löytää mahdollisuuksia. Hän kuitenkin lisää, että suurimman osan sijoittajista kannattaa olla vielä varovainen.

El-Erian suosittelee riskiä sietäviä sijoittajia etsimään osakkeita sellaisista yrityksistä, jotka tulevat hyötymään ”kriisin jälkeisestä maailmasta”. Jos näillä yrityksillä on lisäksi vahva tase, ne tulevat olemaan kriisin jälkeen hyvin vahvoja.

”Siksi sanon, että markkinoilla on alueita, joista löytyy pitkän aikavälin arvoa – jopa nyt, ennen kuin tilanne muuttuu. Mutta meillä täytyy olla valtavasti kykyä sietää volatiliteettia”, El-Erian toteaa.

“Liian myöhäistä myydä ja liian aikaista ostaa”

Suomessa LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaro muistuttaa, että osakekurssien suuretkin heilahtelut kuuluvat osakesijoittamiseen. Toisin sanoen romahduksia seuraa elpyminen.

“Esimerkiksi maailman keskeisimmällä osakemarkkinalla Yhdysvalloissa viime 74 vuoden aikana on koettu 23 kappaletta kurssilaskuja, jotka ovat olleet 10-20 prosenttia. Yli 30 prosentin kurssiromahduksia on ollut viisi kappaletta. Yhteistä suurille kurssilaskuille kuitenkin on, että aina kurssit ovat toipuneet. Lyhemmissä kurssipudotuksissa toipuminen on ollut nopeampaa kuin suuremmissa laskuissa”, Nummiaro toteaa artikkelissaan.

Nummiaron mukaan taantumat voimistavat laskumarkkinoita, ja koronan aiheuttaessa globaalin äkkipysähdyksen, historian valossa näyttäisi, että karhu voisi vielä tästä kasvaa.

“Oikein huonossa skenaariossa toipuminen lykkääntyy, konkursseja tulee isoista tukitoimista huolimatta ja tilanne alkaa muistuttaa finanssikriisin olosuhteita. Laskumarkkinoiden anatomia sanoisi, että on liian myöhäistä myydä ja liian aikaista ostaa”, Nummiaro toteaa.

Nummiaron mielestä osakemarkkinat ovat hinnoitelleet kriisiä järkeenkäyvästi. Hänen mukaansa osakkeet saavat vipuvoimansa vahvasta kasvusta ja nyt näkymät ovat muuttuneet ennennäkemättömän radikaalisti.

Oikein ajoittaminen osakemarkkinoilla on lähes mahdotonta, joten Nummiaron mukaan parhaiten pärjää, kun säästää säännöllisesti pitkän ajan.