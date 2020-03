Nordean osakkeen arvostustaso on nyt poikkeuksellisen alhainen, arvioi OP:n pääanalyytikko.

Koronakriisi on tehnyt rumaa jälkeä Helsingin pörssissä. Kriisin puhkeamisen jälkeen Helsingin pörssin markkina-arvosta on sulanut yli kolmannes. Lähes kaikkien pörssiyhtiöiden viimeisen kuukauden tuotot ovat pakkasella.

Pankkisektorille talouskriisit ovat aina myrkkyä. Talouden aktiviteetin väheneminen leikkaa lainojen kysyntää ja pitkittyessään kriisi tuo pankeille luottotappioita.

Etlan arvion mukaan koronaviruspandemian aiheuttamat karanteenit sekä koulujen ja palveluelinkeinojen sulkemiset vähentävät työn tarjontaa ja johtavat tuotantoseisokkeihin. Karuimman talouskehityksen skenaariossa Suomen bkt supistuu viisi prosenttia tänä vuonna.

Nordea onkin menettänyt kuukaudessa lähes 45 prosenttia markkina-arvostaan.

Pankkiosakkeen kova kurssilasku sai OP:n nostamaan Nordean osakkeen suosituksen aiemmalta lisää-tasolta tasolle osta. OP-ryhmän pääanalyytikko Antti Saari myöntää Nordean vaikeudet, mutta kiinnittää huomiota osakkeen tämän hetken arvostustasoon.

”Vaikka pankin toimintaolosuhteet ovatkin kuluvan vuoden osalta heikentyneet merkittävästi, on osakekurssi mielestämme painettu kohtuuttoman alhaiseksi. P/B-arvostuskerroin on jo painettu samalla tasolle kuin finanssikriisissä (0,6x), vaikka taseriskit ja vakavaraisuusasema ovat huomattavasti paremmalla tolalla” Saari toteaa OP:n aamukatsauksessa.

OP:n kuluvan vuoden Nordean tulosennusteet ovat laskeneet 20 prosentilla. OP ennustaa Nordean viime vuoden 3,1 miljardin euron liikevoiton laskevan tänä vuonna 2,8 miljardiin euroon.

OP:n tämän vuoden 0,52 euron osakekohtaisen tuloksen ennusteella Nordean P/E-kerroin jää tasolle 8,8x. Tasepohjainen P/B-kerroinkin on vain 0,6x ja osinkotuotto nousee peräti 7,8 prosenttiin.

Saaren mukaan Nordean arvostustaso on ennustelaskusta huolimatta poikkeuksellisen alhainen huolimatta siitä, että viime vuoden 0,40 euron osakekohtainen osinko on yhä kiinni osakkeessa – osingon irtoamispäivä on 26.3.

Koronaviruksen aiheuttama talouden pysähdystila leikkaa kuitenkin OP:n arvion mukaan merkittävästi Nordean alkuvuoden palkkiotuottoja, samalla kun luottotappiot kohoavat jyrkästi.

”Arvioimme luottotappioiden kohoavan varsinkin pienyhtiökentässä, joskin ennusteisiin sisältyy tällä hetkellä korostettua epävarmuutta ja luottotappioiden lopullinen taso riippuu paljolti siitä, kuinka pitkäksi talouden pysähdystila venyy”, Saari toteaa.

Tosin valtioiden ja keskuspankkien toimenpiteet omalta osaltaan lievittävät tehokkaasti konkurssimäärien kasvua ja pankkien haasteita, pääanalyytikko arvioi. Nordean käyvän arvon muutokset muodostuvat tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinamyllerryksen myötä poikkeuksellisen heikoiksi trading-tappioiden vuoksi. OP odottaa tilanteen tasoittuvan tulevien vuosineljännesten aikana.

Saaren mukaan Nordea on takavuosina supistanut riskejään rankalla otteella kasvun ja liikevoiton kustannuksella. Nyt strategian toimivuutta tullaan hänen mukaansa toden teolla testaamaan.

”Kaikkein riskisimpien luottoporfolioiden merkittävästi supistuttua, odotamme luottotappioiden nousun jäävän selvästi finanssi- ja eurokriisiä alhaisemmaksi. Myös Nordean ylipääomitus on niin merkittävä, että tase kestää arviomme mukaan synkänkin taloussuhdanteen.”

Osakkeen suosituksen nostosta huolimatta OP laski Nordean osakkeen tavoitehintaa rajusti alaspäin 5,6 euroon aikaisemmasta 8,0 eurosta.

Nordean osaketta seuraa 15 analyytikkoa. Näistä neljä antaa osakkeelle nyt ostosuosituksen, yksi lisää-suosituksen, kuusi pidä-suosituksen ja yksi vähennä-suosituksen. Kahden analyytikon suositus on myy. Analyytikoiden tavoitehinta Nordean osakkeelle on keskimäärin 7,6 euroa.