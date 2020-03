Koronassa piilee monille teknologiajäteille myös mahdollisuuksia

Korona on vaikeuttanut useimpien yritysten toimintaa, mutta teknologia-alalle korona on myös mahdollisuus.

Koronavirus on viime viikkojen aikana ravisuttanut taloutta ympäri maailman. New York Times kuitenkin kertoo, että ihmisten kotiin jääminen on myös auttanut useita suuria teknologia-alan yrityksiä, joiden liiketoiminnalle ihmisten liikkumisen vähentyminen on osittain positiivinen asia.

Etätyöskentelyn lisääntymisestä ovat hyötyneet erityisesti sellaiset suuret teknologiayritykset, jotka tarjoavat erilaisia etätyövälineitä. Esimerkiksi Microsoft – jonka tuotteisiin kuuluu muun muassa Microsoft Teams -kokouspalvelu – kertoi hiljattain, että Teamsin käyttäjämäärät ovat kasvaneet viikon aikana peräti 40 prosenttia aiemmasta. Myös Facebook on kertonut palveluidensa kautta tehtyjen videopuheluiden ja viestittelyn lisääntyneen koronaviruksen seurauksena merkittävästi.

Etätyöskentely on lisännyt huomattavasti myös datakeskusten tarjoamien palvelujen kysyntää. Työntekijöiden siirryttyä lyhyellä varoitusajalla etätöihin, ovat monet yritykset joutuneet turvautumaan ulkoisten tallennuspalvelujen tarjoajiin. Teknologiajäteistä tällaisia palveluja tarjoavat muun muassa Amazon, Microsoft ja Google.

Verkkokaupan nopea kasvu koronaviruksen aikana on taas vahvistanut erityisesti verkkokauppajätti Amazonin asemaa. Amazon myy verkkokauppansa kautta myös elintarvikkeiden ja reseptivapaiden lääkkeiden kaltaisia tuotteita, joita ihmiset ovat vielä hakeneet pääasiassa kivijalkakaupoista. Esimerkiksi reseptivapaiden lääkkeiden myynti kasvoi Amazonilla Yhdysvalloissa 20. helmikuuta – 15. maaliskuuta välisenä aikana peräti 9-kertaiseksi aiempaan nähden. Amazon ilmoittikin hiljattain palkkaavansa jopa 100 000 uutta varastotyöntekijää vastatakseen kasvaneeseen kysyntään.

Myös suoratoistopalvelujen odotetaan löytävän koronaviruksen kautta uusia katsojia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa useimmat elokuvateatterit on koronaviruksen takia suljettu, minkä vuoksi Netflixin ja YouTuben kaltaisten videopalveluiden uskotaan löytävän itselleen uusia asiakasryhmiä.

Koronaviruksen monille teknologiayrityksille tuomista hyödyistä huolimatta osa alan yrityksistä tulee myös kärsimään huomattavasti viruksen takia. Esimerkiksi kyytipalvelujen, kuten Uberin ja Lyftin, kysyntä on koronaviruksen takia romahtanut. Samalla tavalla on käynyt myös Airbnb-vuokrausyritykselle, joka on kertonut palveluun tehtyjen varausten romahtaneen alueilla, jotka ovat kärsineet eniten koronaviruksesta.

Lisäksi talouden heikkeneminen koronaviruksen seurauksena tulee todennäköisesti heikentämään yleistä kulutusta, mikä näkyy välillisesti myös teknologiajättien tuloksessa. Talouden heikentyminen johtaa tavallisesti muun muassa mainonnan vähentymiseen, mikä tulisi vaikuttamaan negatiivisesti mainonnasta riippuvaisten yritysten – kuten Googlen ja Facebookin – tulokseen.