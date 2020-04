Kesko porskuttaa koronakriisissäkin, mutta onko osake jo liian kallis?

Kauppaketju ei kuulu koronakriisin häviäjiin.

Koronakriisin tuoma poikkeustilanne ei ole ainakaan Keskon liiketoimintaa hidastanut. Kauppaketjun jatkuvien toimintojen myynti oli maaliskuussa 2020 yhteensä hieman alle 916 miljoonaa euroa ja se kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Myynti kasvoi vertailukelpoisesti 2,2 prosenttia.

Koronakriisin tuoma poikkeustilanne sai kansalaiset rynnimään ruokakauppoihin.

”Poikkeustilanne on näkynyt liiketoiminnoissa ja Keskon toimintamaissa eri tavoin. K-ruokakauppojen elintarvikemyynti kasvoi selvästi, mutta K-Citymarketin käyttötavarakauppa ja Kespron ravintola- ja suurkeittiömyynti laskivat”, kertoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa kasvoi Pohjoismaissa, mutta laski Baltiassa johtuen erityisesti siitä, että kaupat olivat epidemian takia suljettuna Liettuassa maaliskuun puolivälistä lähtien. Autokaupan vertailukelpoinen myynti laski edellisestä vuodesta peräti 12,6 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan myynti oli maaliskuussa 476 miljoonaan euroon ja se kasvoi 2,8 prosenttia. Päivittäistavaran myynti K-ruokakaupoille kasvoi 10,1 prosenttia. Kespron myynti laski 20,5 prosenttia.

Päivittäistavarakauppa on kasvanut tammi-maaliskuun aikana 4,5 prosenttia viime vuodesta. Keskon koko myynti on noussut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana viime vuodesta 4,0 prosenttia.

Vaikka Keskon myynti on ollut vahvaa, tuli osake silti reippaasti alas muiden osakkeiden mukana helmikuun lopulla ja maaliskuussa. Lähes 65 euron kurssinoteerauksesta osake romahti lähelle 40 euroa. Sen jälkeen osake on toipunut ja osakekurssi on nyt samalla tasolla kuin se oli lokakuussa 2019.

Alkuvuonna Keskon osake on laskenut vain 6,5 prosenttia, kun samalla ajanjaksolla koko Helsingin pörssi on romahtanut yli 19 prosenttia.

Keskon osake näyttää kaikesta huolimatta hintavalta, kun osakkeen tämän vuoden ennusteisiin perustuvia arvostuskertoimia verrataan 10 vuoden keskimääräiseen arvostustasoon.

P/E-kerroin on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, mutta taseperusteinen P/B-kerroin on selvästi yli keskiarvon. Myös EV/EBITDA-kerroin on jonkin verran keskiarvon yläpuolella.

Tunnusluku 2020E Ka 2010-2019 P/E-kerroin 23,1 22,3 P/B-kerroin 2,8 1,6 Osinkotuotto 4,5 % 5,2 % EV/EBITDA 9,3 8,9

Inderesin analyytikko Olli Vilppo arvioi maaliskuun lopulla, että Kesko on pörssin yhtiöistä poikkeuksellisen hyvissä asemissa kestämään kriisin sekä tulemaan siitä ulos voittajana. Kuitenkin kuluvan vuoden arvostuskertoimet ovat edelleen hieman koholla. Inderesin kuluvan vuoden tulosennusteella Keskon P/E-kerroin oli maaliskuun lopussa 19x, kun se on nyt noussut jo tasolle 22x.

Vilpon mukaan Inderes on kuitenkin valmis katsomaan Keskossa pidemmän ajan potentiaalia, sillä oleellista riskiä pitkän ajan tuloskunnon merkittävälle heikentymiselle ei ole. Analyytikon mukaan koronakriisi voi myös avata vahvan taseen omaavalle yhtiölle hyviä yritysostokohteita Ruotsissa tai Norjassa. Y

Yli viiden prosentin osinkotuotto tukee osaltaan myös tuotto-odotusta.

Inderesin suositus Keskon osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 50 euroa, mikä on alle tämän hetken 56 euron noteerauksen.