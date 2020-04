Sankaritarinamme Nokia on taas vaikeuksissa. Markkinahuhut kertovat saalistajien noutavan Nokiaa.

Upean uudistumisen jälkeen iso N on taas ongelmissa. Mikä Nokiassa on vikana?

Yritystoiminnan kannalta arvokkaimmat asiat kuten yrityskulttuuri, synerginen johtaminen, tuotekehitys ja brändi ottavat kaikki aikansa luodakseen arvoa. Viime vuosituhannen yhtiössä nuo kaikki olivat kohdallaan. Osaava ja matala johto, valtavan rohkea ja ketterä tuotekehitys, skaalautuva tuotanto ja houkutteleva brändi.

Mitä näistä yritysmaailman aarteista on tänään jäljellä? Ei yhtäkään.

Ajattelet patentteja, tulevia investointeja verkkoihin ja ohjelmistoja. Patentteja lukuun ottamatta uudet verkot ja ohjelmistot ovat aina olleet Nokialla vaikeita. Yhtiöltä puuttuu nyt kyky kaupallistaa keinotekoisesti synnytetty tarjoama ja kilpailukykyinen ratkaisu kaikista tärkeimmistä kasvualueista. Yksinkertaisesti Nokiasta puuttuu punainen lanka.

Yhtiötä tuntevat näkevät siitä läpi sen arvokkaimmat osat. Nokia on tällä hetkellä selvästi halvempi kuin sen osaaminen ja osat yhteensä. Edellinen strategia epäonnistui ja uusi on vielä kirjoittamatta johdon vaihtuessa. Pekka Lundmark on enemmän kuin oikea mies johtamaan yhtiötä, mutta eri asia on, annetaanko hänelle mahdollisuutta luoda uusi strategia, jonka muuttaminen rahaksi ottaa varmasti aikansa.

Nokia kompastuu samaa asiaan kuin moni muukin aikansa edelläkävijä. Yrityskaupoilla yhteen kasattu uusi tekeminen ei kestä kilpailua, eikä saavuta erinomaisuutta tarvittavassa ajassa. Eivätkä saalistajat ole väärässä. He näkevät yhtiön osat arvokkaampina kuin nykyinen yhteenliittymä. Hekin ovat mukana pelissä synnyttämässä arvoa. Lopettamalla sinivalkoisen tarinan ja yhdistämällä osaamista osaksi jotain muuta liiketoimintaa. Voi olla, että Nokian tarina on tällä erää lopussa. Kysymys ei ole enää pelastavista johtajista tai omistajista, vaan siitä uskovatko uudet omistajat yhtiön osaamiseen nykyisä enemmän.

Kirjoittaja kulutti nuoruutensa Keilasataman aulassa.