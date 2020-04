Miten kunnat, alueet ja yrittäjät voivat selvitä koronakriisistä?

Suomen Yrittäjien aluekehitysohjelma esittää ratkaisuja yrittäjyyden edistämiseksi.

Suomessa on 286 042 yritystä ja yli puolet yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Koronakriisi on vahingoittanut lähes kolmea neljäsosaa suomalaisyrityksistä. Kun yrityksillä menee huonosti, näkyy se myös kotikuntien taloudessa ja maakunnan vireys taantuu. On löydettävä keinoja nousta kriisistä, ja nopeasti.

Suomen Yrittäjät kokosivat kasaan Suomi on yritysten summa 2.0 -aluekehitysohjelman, johon on kerätty 91 ratkaisuesitystä koko maan selviytymiseksi. Ohjelman tavoitteena on tarjota alueille työkaluja ja ideoita yrittäjyyden edistämiseksi.

Koronakriisi esittää yrittäjille mammuttimaisen haasteen. Helsingin Sanomien mukaan tällä hetkellä 408 293 vähintään 20 työntekijän yritystä on yt-neuvottelujen piirissä.

Miten haasteesta voi selvitä?

Yrittäjien toimintaa tulee tukea

Koronavirus vaikuttaa talouteen ja rajusti. Kriisin kokonaisvaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta vaikutukset ovat vakavat, kun konkurssit, työttömyys sekä yritysten tyhjäkäynti runtelee aluetalouksia.

Tuhansien yritysten kassavirta pysähtyi kuin seinään maaliskuun puolivälissä. Moni yrittäjä oli koronakriisin alkuvaiheessa monen kysymyksen edessä. Yritystoiminnan päivittäminen on monelle ainoa keino pitää liiketoiminta käynnissä.

– Ennätysmäärä yrittäjiä hakee nyt uutta alkua ja suuntaa yritystoiminnalleen, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kertoo tiedotteessa.

Moni toimintapa on jouduttu heittämään romukoppaan ja on laadittava uusia keinoja, joilla kriisistä selvitään. Koronakriisin keskellä monet yritykset ottivat kerralla valtavan digiloikan, kun työt siirtyivät poikkeustilanteen vuoksi kotiin. Työn tekeminen on entistä enemmän sidoksissa paikkaan ja mahdollista eri puolilta maata. Digitalisaatio tuo monelle yrittäjälle uusia mahdollisuuksia ja avaa pienille kunnille sekä maaseutumaisille alueille uuden mahdollisuuden menestykseen.

Yrittäjät, että kuntaliitto ovat pitäneet kriisin keskellä tärkeänä, ettei kukaan yrittäjä jää ongelmien kanssa yksin. Yhteiskunta on osoittanut ymmärtävänsä yrittäjien tärkeyden, pitäen mielessä, että yritykset luovat monen alueen työvoiman. Valtioneuvosto on tehnyt monta merkittävää linjausta, joista esimerkkinä yrityksille myönnettävä suora tuki.

– Yrityksille suunnattujen rahoitusinstrumenttien ja neuvontapalveluiden on mukauduttava palvelemaan tätä uutta aikaa ja yrittäjää ja yritystä, joka on kohdannut kovia, mutta haluaa ottaa uuden alun yrittäjänä, Kujala täsmentää.

Koronakriisi korostaa yrittäjien ja kuntien yhteistyötä

Valitettava kriisitilanne on poikinut myös jotain hyvää. Eri toimijat ovat lähentyneet ja puhaltaneet yhteen hiileen ratkaisujen löytämiseksi.

— Kunnat, alueet ja yritykset kulkevat käsi kädessä, Kujala kuvailee.

Julkisen ja yksityisen sektorin kohtalonyhteys on voimistunut. Elinkeinovaikuttajat, viranomaiset sekä yrittäjät ovat tiivistäneet yhteistyötään. Kunnat lähtivät auttamaan eri tavoin ja monilla sovelluksilla kannustamaan ja auttamaan yrityksiä. Kriisin keskellä on huomioitu, että kaikkien panosta tarvitaan ratkaisujen löytämiseksi.

— Maakunnat tarvitsevat selviytymissuunnitelman koronakriisistä. Esimerkiksi julkisten kilpailutusten tekeminen fiksusti ja pikavauhtia auttaisi pienyrityksiä heti, Kujala kertoo.

Selviytymissuunnitelma on rakennettava alueen luontaisiin ja olemassa oleviin vahvuuksiin sekä erityispiirteisiin perustuen. Siinä tulee huomioida esimerkiksi yhteinen käsitys alueen yritysten, työpaikkojen ja aluetalouden tilanteesta kriisin jälkeen, alueen vahvuuksien ja erityisosaamisen kartoittaminen ja kaikkien päätösten yritysvaikutusten arviointi.

Julkisen sektorin nähdään olevan äärimmäisen tärkeä asiakas monelle yrittäjälle ja isossa roolissa alueiden elinvoiman vahvistajana. Julkiset hankinnat voivat pitää liiketoiminnan pyörät pyörimässä ja hankinnat voivat tuoda uutta bisnestä myös yrittäjille, kun muut asiakkaat ovat kadonneet.

– Esimerkiksi nyt on sopiva sauma aikaistaa siivous- ja korjaustöitä. Ateriapalveluissa ja ruokakuljetuksissa voidaan hyödyntää paikallista yrittäjyyttä.

Hankinnat ovat Kujalan mukaan tärkeä jakaa sopivan kokoisiin osiin, jotta useat yritykset pystyvät tekemään tarjouksen. Myös palvelusetelit ovat laskettava liikkeelle mahdollisimman monelle alalle.

Yrittäjätoiminnan päivittämistarve ei häviä kriisivaiheen jälkeen, päinvastoin. Yrityksien hakiessa uutta suuntaa Kujan mukaan kaikkien rahoitusinstrumenttien ja esimerkiksi yrityspalveluiden on tuettava tätä. Toimijoiden yhteistyötä on kehitettävä jatkossakin ja koordinoitavat mahdollisimman tehokkaaksi ja yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi.

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat julkistaneet yhteiset suositukset kunnille ja yrityksille koronapandemian ajaksi. Suomen Yrittäjien maksuton neuvontapalvelu auttaa jäseniä.

