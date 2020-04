Stockmann yrityssaneeraukseen – osake sukeltaa

Kivijalkakaupan ahdingosta ja koronakriisistä kärsivän Stockmann-kauppaketjun kujanjuoksu pahenee.

Yhtiö kertoo tänään, että se on päättänyt jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn.



Yhtiön mukaan maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja on alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua.

Koska yhtiön liiketoiminta on jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä, on Stockmannin hallitus päättänyt jättää yrityssaneeraushakemuksen. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Liiketoiminnan uudistaminen ei ole riittänyt

Konserni uudisti vuonna 2019 strategiansa ja käynnisti sekä Stockmann-tavarataloliiketoiminnan että Lindexin uudistusohjelman, joka sisältää kustannussäästöjä ja muita tehostamistoimia. Strategiset valinnat, säästöohjelma sekä Lindexin ja Stockmannin parantunut kehitys näkyivät tilikauden 2019 positiivisena oikaistuna liiketuloksena.

Yhtiön liiketoiminnan kehitys jatkui tammi‒helmikuussa 2020 selkeästi edellistä vuotta parempana. Velkojen määrä laski vuoden 2019 aikana olennaisesti muun muassa Nevsky Centren -kiinteistön myynnin myötä. Korollisen vieraan pääoman määrä ilman IFRS 16 -vuokrasopimusvelkoja oli vuoden 2019 lopussa 412,3 miljoonaa euroa.

Tehdyt toimet eivät kuitenkaan riittäneet, kun koronakriisi alkoi syödä kassavaroja.



”Stockmannilla ja Lindexissä on tehty erittäin rajusti töitä yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta molempien liiketoimintojemme tulos käännetään kasvuun vuoteen 2021 mennessä. Keväällä 2019 tehdyt strategiset valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi, ja konsernin liiketoiminta on kehittynyt niin vuonna 2019 kuin tammi‒helmikuussa 2020 tavoitellulla tavalla. Koronaepidemian aiheuttama ennennäkemätön tilanne johti kuitenkin tilanteeseen, jossa asiakasmäärien lasku on ollut erittäin voimakasta ja yhtiön kassavarat ovat ehtyneet”, kertoo Lauri Ratia, Stockmannin hallituksen puheenjohtaja.

Uusia keinoja tarvitaan

Erittäin vaikeassa tilanteessa yhtiön hallitus on päättänyt Stockmannin hakeutumisesta yrityssaneeraukseen.

“Selkeä näkemyksemme on, että Stockmann-konsernilla on käynnistettyjen toimenpiteiden myötä kannattavan liiketoiminnan edellytykset olemassa”, Ratia arvioi.

Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoo, että koronaepidemian vuoksi Stockmann on valitettavasti tilanteessa, jossa yhtiö joutuu etsimään uusia keinoja viedä Stockmann-konsernia eteenpäin. Ensisijaisena tavoitteena on nyt turvata yhtiön toimintaedellytykset ja säilyttää työpaikat.

”Uskomme vahvasti, että Stockmann-konsernin valittu strategia on oikea. Jatkamme Lindexin brändin voimakasta kehittämistä yhdeksi merkittävistä eurooppalaisista muotitoimijoista samoin kuin Stockmann-tavarataloliiketoiminnan kehittämistä kolmea perusperiaatettamme noudattaen: tarjoamme uniikkeja ja korkealaatuisia tuotteita, parasta palvelua asiakkaillemme sekä tuomme uutuuksia maailmalta Suomeen ja Baltiaan. Yhtäaikaisesti haluamme toimia vastuullisena yrityskansalaisena koko arvoketjussamme ja saattaa konsernin talous terveelle pohjalle”, Latvanen päättää.

Stockmann tiedotti 18.3. arvioivansa, että koronaviruksen puhkeaminen sekä sen aiheuttamat monet rajoitukset ja säännökset tulevat merkittävästi heikentämään yhtiön liiketoimintojen volyymiä ja kannattavuutta. Yhtiö käynnisti tuolloin tavarataloliiketoimintaa koskevat säästötoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvottelut Suomessa henkilöstöresurssien sopeuttamiseksi määräaikaisin lomautuksin.

Myös Lindex on käynnistänyt sopeutustoimet vähentääkseen kustannuksia ja sopeuttaakseen henkilöstöresurssejaan sen eri toimintamaissa koronavirustilanteessa.

Stockmannin osake on Helsingin pörssissä rajussa laskussa. Noin kello 10.40 a-osake oli romahtanut jo yli 23 prosenttia. Tämän vuoden aikana osakkeen arvosta on puhallettu pois jo yli 41 prosenttia.