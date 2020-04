Lentoyhtiöt massiivisissa vaikeuksissa – kuinka käy Finnairin?

Koronaviruspandemian vaikutukset etenkin lentoyhtiöihin ovat erittäin suuret, kertoo Evli aamuraportissaan.

”Viruksen levitessä kysyntä kääntyi nopeasti laskuun ja lentoyhtiöt ovat joutuneet sopeuttamaan kapasiteettiaan vallitsevaan tilanteeseen. Useat valtiot alkoivat sulkea rajojaan vuoden ensimmäisen kvartaalin loppupuolella ja hallituksien antamat liikkumis- ja matkustusrajoitukset ovat tyrehdyttäneet lentomatkustamisen lähes täysin”, Evli toteaa.

Rajoitusten suurimmat vaikutukset iskevät lentoyhtiöihin rajuimmin vuoden toisella neljänneksellä, Evli ennustaa. Toimialan kapasiteetin odotetaan tippuvan silloin 65 prosentilla viime vuodesta, mikäli rajoitukset jatkuvat koko kolmen kuukauden ajan.

Koronapandemia näyttäisi rokottavan etenkin eurooppalaisia lentoyhtiöitä. Ennusteiden mukaan huhti-kesäkuun näiden yhtiöiden kapasiteetin odotetaan tippuvan jopa 90 prosentilla.

Finnairiin rajoitukset iskevät rajusti. Yhtiö muiden joukossa on tiputtanut kapasiteettinsa lähes nolliin huhti-kesäkuussa.

Finnair kertoi 16. maaliskuuta vähentävänsä kapasiteetistaan 90 prosenttia huhtikuun alusta lähtien siihen asti, kunnes tilanne parantuu. Finnair operoi huhtikuun alusta lähtien toistaiseksi ainoastaan noin kahtakymmentä lentoreittiä, joilla varmistetaan Suomelle tärkeimmät yhteydet sekä kriittinen lentorahti myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Finnair kertoi peruvansa 16.-31.3. väliseltä ajalta verkostostaan arviolta 1500-2000 lentoa.

Evlin mukaan kapasiteettimuutosten odotetaan olevan huomattavia vielä vuoden kolmannella neljänneksellä, jonka jälkeen tilanteen odotetaan pikkuhiljaa kääntyvän parempaan päin.

Evlin mukaan lentoliikenteen äkkipysähtyminen tulee vaikuttamaan merkittävästi koko toimialaan. Sen mukaan on hyvin todennäköistä, että useat lentoyhtiöt eivät pysty jatkamaan enää toimintaansa.

Onko Finnairin olemassaolo uhattuna pandemian vuoksi?

Finnairin turvana on vahva taloudellinen asema. Sillä oli Evlin mukaan vahva tase ja hyvä taloudellinen asema ennen viruksen leviämistä, mikä tukee yhtiön toimintaa nyt, tehden Finnairista yhden vahvimmista toimijoista.

Myös Suomen valtio on luvannut antaa tukensa Finnairille, mikä antaa yhtiölle turvaa.

Finnair on toteuttamassa kokoluokaltaan merkittävän lisärahoitussuunnitelman varmistaakseen yhtiön tulevaisuuden pitkittyneessäkin koronavirustilanteessa. Suunnitelma sisältää olemassa olevan valmiusluottolimiitin käyttöönoton, kiinnittämättömien lentokoneiden myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyjä sekä merkittävän suuruisen, markkinaehtoisen TyEL-takaisinlainausjärjestelyn.

Lisärahoitussuunnitelmaan kuuluvan, jo nostetun valmiusluottolimiitin määrä on 175 miljoonaa euroa. Lakisääteinen TyEL-takaisinlaina on suuruudeltaan 600 miljoonaa euroa ja sille esitetään Suomen valtion takausta.

Suomen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt takausasiaa 19.3. pitämässään kokouksessa. Takausjärjestely edellyttää eduskunnan suostumusta. TyEL-takaisinlaina nostetaan tarvittaessa.

Valtiontakauksen avulla Finnair pyrkii saamaan lisävarmuutta maksuvalmiuteensa ja toimintansa jatkumiseen siinäkin tapauksessa, että koronaviruspoikkeustilanne jatkuisi odotettua pidempään.

”Koronavirus on jo nyt suurin kriisi lentoliikenteen satavuotisessa historiassa”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Valtio omistaa 55,8 prosenttia Finnairin osakkeista. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen toteaa, että valtio on vastuullinen omistaja, ja nyt on erittäin vakava tilanne sekä kansallisesti että kansainvälisesti, minkä vuoksi valtion täytyy tukea Finnairia.

“Yhtiön ylläpitämät reittiyhteydet ovat Suomen huoltovarmuuden sekä rahti- ja matkustajaliikenteen kannalta erittäin tärkeitä, ja yhtiön vaikutus kansantalouteemme on merkittävä. Haluamme varmistaa, että Finnairin toiminta ei keskeydy, vaikka yhtiö kärsii koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä muutoksesta markkinatilanteessa”, toteaa Tuppurainen.

Evli odottaa kuitenkin Finnairin liikevoiton valahtavan yli 52 miljoonaa euroa pakkaselle tänä vuonna, kun se viime vuonna oli lähes 163 miljoonaa euro plussalla.

Lehtoyhtiön osakekurssi on romahtanut vuoden alusta jo yli 37 prosenttia, mikä on laskenut yhtiön tasepohjaisen P/B-luvun tasolle 0,6x. Vielä vuonna 2018 se oli 1,0x.

Evlin suositus Finnairin osakkeelle on pidä ja osakkeen tavoitehinta on 3,5 euroa, mikä on alle tämän hetken 3,85 euron kurssinoteerauksen.