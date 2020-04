Pörssiyhtiöiden tuloskausi alkoi alavireisenä – ”markkinat ovat jo varautuneet”

Alkuvuoden tulokset ovat romahtaneet jyrkemmin kuin kertaakaan sitten finanssikriisin.

Yhdysvalloissa suuret pankit ovat jo raportoineet tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. Nordea kertoo viikkokatsauksessaan, että Yhdysvalloissa on vastikään muutettu kirjanpitosäännöksiä siten, että pankkien pitää tehdä luottotappiovarauksia hyvin etupainotteisesti aiempaan verrattuna.

”Aiemmin amerikkalaispankit ovat tehneet varauksia vain jo maksuvaikeuksissa olleiden asiakkaiden osalta, kun nyt varauksiin pitää sisällyttää odotettavissa olevat tappiot koko lainakannasta”, Nordean päästrategi Antti Saari toteaa.

Tämä tarkoittaa tulevien vuosineljännesten kannalta sitä, että vastaavansuuruisia varauksia tuskin joudutaan tekemään tulevina neljänneksinä. Yhdysvaltalaispankkien tilanne on silti jatkossakin haastava, Saari painottaa.

Muiden toimialojen osalta raportointi on lähtenyt hieman paremmin käyntiin. Saaren mukaan rahoitus- ja energiayhtiöitä lukuun ottamatta rajusti lasketut tulosennusteet on ylitetty kutakuinkin tavalliseen tahtiin.

Energia-alan tuloksia painaa Nordean päästrategin mukaan öljyn hintaromahdus. Kokonaisuutena yhdysvaltalaisyhtiöiltä odotetaan tällä hetkellä noin 15 prosentin tulospudotusta vuodentakaiseen verrattuna.

Samansuuntaisiin lukuihin on päätynyt sijoitustutkimuslaitos Factset, jonka mukaan USA:n S&P 500 -indeksin tammi-maaliskuun tuloslasku on 15,8 prosenttia. Raportoitujen tulosten lasku on syvin sitten finanssikriisin 2009.

$SPX is reporting a decline in earnings of -15.8% for Q1, which would be the largest earnings decline reported by the index since Q2 2009. https://t.co/mjewCDlOhG pic.twitter.com/F78LPahwDZ — FactSet (@FactSet) April 25, 2020

Toisen neljänneksen lukemat ovatkin paljon rumempia, Saari ennustaa. Markkinat kuitenkin jo hinnoittelevat seuraavan vuosineljänneksen vaikeudet. Katse on jo koronan jälkeisessä ajassa, Saari päättelee.

”Markkinat ovat jo varautuneet tämän vuoden tulosheikkouteen, ja tärkeämpää on tuloskunnon palautuminen seuraavina vuosina ja ylipäätään yritysten pysyminen pystyssä. Siksi reilutkaan tulospudotukset eivät ole enää romahduttaneet kursseja. Jossain vaiheessa sijoittajien pitää saada myös tukea toiveilleen tulevasta tuloskäänteestä.”

Myös Helsingin pörssissä tuloskausi on lähtenyt liikkeelle vaisuissa merkeissä, sillä suuryhtiöistä tuloksensa on raportoinut vasta kourallinen, ja lasku on täälläkin ollut reipasta. Saaren mukaan alku ei ole ollut katastrofaalinen ennusteisiin suhteutettuna, mutta suomalaisyrityksilläkin hankalimmat ajat ovat vasta edessäpäin.

”Myönteistä äkkijarrutuksessa on kuitenkin ollut se, että myös yhtiöiden sopeutustoimet ovat olleet nopeita, kun talouden täydellinen stoppi on ollut niin näkyvä”, päästrategi toteaa.

Miksi osakkeet nousevat, vaikka talous on sakkaamassa historiallisen rajusti?

Osakekurssit ovat elpyneet laajasti koronakriisin kurssitsunamista. Saaren mukaan yksinkertaisin selitys on se, että osakemarkkinat katsovat aina eteenpäin, eivät nykyhetkeen. Kurssikäänne tulee aina silloin, kun talous kyntää syvimmällä. Näin osakemarkkinat ovat käyttäytyneet aiemminkin.

”Finanssikriisin aikaan kurssipohjat nähtiin maaliskuussa 2009. Tuona vuonna kurssinousua tuli globaalisti reilu neljännes alkuvuoden tasoista, vaikka taloudessa meni huonommin kuin vuosikymmeniin. Vastaava kuvio toistuu jokaisen talouskriisin yhteydessä melko luotettavasti”, Saari toteaa blogissaan.