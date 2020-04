Wärtsilä julkisti odotettua synkemmän tulosraportin

Koronakriisi on rokottanut Wärtsilän tuloskuntoa odotuksia rajummin.

Konepajayhtiö Wärtsilän tulos ennen veroja laski tammi-maaliskuussa 43 miljoonaan euroon vuotta aikaisemmasta 78 miljoonasta eurosta. Markkinoilla osattiin odottaa koronakriisin vuoksi aiheutuvaa tuloslaskua, mutta laskun voima oli silti yllätys. Analyytikoiden konsensusodotus tammi-maaliskuun tulokselle oli hieman alle 60 miljoonaa euroa.

Yhtiön tilauskertymä laski alkuvuonna 12 prosenttia viime vuodesta, mutta liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia.

Koronaviruksen puhkeaminen ja maailmanlaajuisen pandemian hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat markkinoihin, joilla Wärtsilä toimii. Tällä on olennainen vaikutus Wärtsilän vuoden 2020 liikevaihtoon ja tulokseen maaliskuusta alkaen.

Taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, Wärtsilä kertoo tiedotteessaan. Vaikutus riippuu yhtiön mukaan viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja suuruudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta. Tämän vuoksi Wärtsilä perui arvionsa vuoden 2020 markkinanäkymistä 31.3., kunnes näkyvyys on parempi.

Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola kertoo, että vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Wärtsilän liiketoimintaympäristöä leimasi epävarmuuden äkillinen kasvu, jonka syynä olivat koronaviruspandemia ja sen pitkäaikaisvaikutukset maailmantalouteen.

”Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoden vertailukauteen nähden Marine-liiketoiminnan laitetoimitusten ja huoltotoiminnan kasvun ansiosta. Energialaitetoimitukset sen sijaan vähenivät johtuen pääasiassa projektien ajoituksesta ja joistakin koronavirukseen liittyvistä viivästyksistä. Tehtaat ovat toimineet tavallista alhaisemmalla kapasiteetilla, ja kenttähuoltohenkilöstön liikkuvuutta on rajoitettu viruksen hillitsemistoimenpiteiden johdosta”, Eskola kuvailee tilannetta.

Liiketulokseen vaikuttivat koronatilanteesta johtuva kiinteiden kustannusten tavallista suurempi osuus sekä huollon liikevaihtojakauma, Eskola kertoo. Lisäksi Wärtsilä ilmoitti viime syksynä kustannusylityksiä aiheuttaneista projekteista, jotka osaltaan rasittivat nyt liiketulosta.

Kysynnän kehitys oli Eskolan mukaan silti ensimmäisellä vuosineljänneksellä kohtuullista vallitsevat markkinaolosuhteet huomioiden.

”Merenkulun tilauskertymän laskun taustalla oli pääasiassa rikkipesuri-investointien väheneminen, joka johtui polttoaineiden hintaeron kaventumisesta. Energialiiketoiminnan laitteiden tilauskertymää paransivat kaksi suurta Latinalaisesta Amerikasta saatua kokonaistoimituksena toteutettavaa voimalaitostilausta.”

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät yhä selvemmin markkinoidemme kysyntäympäristöissä, Eskola varoittaa.

”Erityisesti risteilyalussegmentti on kärsinyt huomattavasti viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Myös monessa energiaprojektikohteessa työt on väliaikaisesti keskeytetty. Taloudellisen toiminnan heikkenemisen riski on saanut varustamot ja laivayhtiöt arvioimaan investointisuunnitelmiaan uudelleen. Samoin energiamarkkinoilla heikkenevät makroekonomiset olosuhteet ja sähkönkulutuksen ennakoitu lasku ovat saaneet asiakkaat lykkäämään uutta voimantuotantokapasiteettia koskevia investointipäätöksiään.”

Heikentyneet kysyntänäkymät yhdistettynä ennakoituihin toimitusviivästyksiin ja liikkumisrajoituksiin, jotka hankaloittavat pääsyä asiakkaiden luokse, vaikuttavat olennaisesti Wärtsilän taloudelliseen kehitykseen tänä vuonna, Eskola painottaa.