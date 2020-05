Kullan hinta kipuaa – kaivosyhtiö Endomines hyötyy

Tappiolliselle kaivosyhtiölle kullan hinnan kipuaminen on hyvä uutinen.

Kullan spot-hinta on ollut selvässä nousussa syksystä 2018 lähtien. Tuolloin kultaunssin markkinahinta oli noin 1200 dollaria, mutta nyt hinta on kivunnut jo yli 1700 dollarin. Hinta on korkeimmillaan kuuteen vuoteen. Vain vuosina 2011 ja 2012 hinta on käynyt vielä korkeammalla.

Kullan hintaa nostaa lisääntynyt epävarmuus maailmantaloudessa, koska kulta mielletään turvasatamasijoitukseksi.

”Kullan spot-hinta on alkuvuoden aikana nähnyt suuria liikkeitä koronaviruspandemian takia. Kultaunssin hinta on viime talouskriisin jälkeisinä vuosina pysytellyt aika vakaasti noin USD 1200-1400 per kultaunssin tasolla, kunnes viime vuoden aikana nähdyt epävarmuustekijät, Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota mukaan lukien, nostivat turvasatamana koetun kullan hintaa”, toteaa Evli aamukatsauksessaan.

Koronakriisin pahimmassa myllerryksessä kullan hinta laski osakemarkkinoiden mukana. Evlin mukaan syy oli se, että kultaan sijoittaneet tahot joutuivat purkamaan positioitaan joko kattaakseen käteistarpeita tai kattaakseen tappioita muissa omaisuusluokissa. Tämä näkyy varainhoitajien kullan nettopositioiden kehityksestä.

Helsingin pörssin yhtiöistä selvä hyötyjä kullan hinnan noususta on kaivosyhtiö Endomines.

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on vastikään käynnistänyt kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa.

Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Evlin mukaan kullan hinnan kehityksellä on suora vaikutus Endominesin kaltaisiin kultamalmin kaivostoimintaa harjoittaviin yhtiöihin.

”Kullan hinta vaikuttaa selvällä vipuvaikutuksella tuotetusta kultamalmista saatavaan hintaan ja lisäksi myös kultaesiintymien malmintuotantoon, esiintymien tuotannon voidessa olla taloudellisesti kannattamatonta liian alhaisilla kullan hinnan tasoilla”, Evli toteaa.

Endomines on jo aiemmin ilmoittanut selvittävänsä tuotannon uudelleenkäynnistämistä Pampalon kaivoksella kullan hinnan nousun myötä. Evlin mukaan yhtiö on myös rahoitusjärjestelyn kautta pyrkinyt kiihdyttämään Idahon hankkeiden ylösajoa sekä laajentanut omistuksiaan hyödyntääkseen kullan suotuisaa hintakehitystä.

Endominesin viime vuosi meni raskaasti tappiolle, kun liikevoitto painui 52 miljoonaa euroa pakkaselle. Evli odottaa vielä tällekin vuodelle lähes 25 miljoonan euron tappiota, mutta ensi vuodelle jo 14,5 miljoonan euron positiivista liikevoittoa.