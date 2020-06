Myös Bill Gates luottaa meditaation voimaan – miksi?

Otatko mieluummin sähköiskun kuin olet tekemättä mitään?

Bill Gatesilla ei ole paljon vapaa-aikaa, mutta hän meditoi niin usein kuin pystyy. Gates kertoo blogikirjoituksessaan, että hän meditoi kaksi tai kolme kertaa viikossa. Meditaatiolla on lukuisia terveyshyötyjä, jotka ovat todennettu toistuvasti tutkimuksien avulla.

Meditaatio voi auttaa vähentämään stressiä, lisäämään immuniteettiä ja keskittymiskykyä sekä parantamaan unen laatua. Meditaatioharjoitusten avulla mieli ja keho palautuu, ja lyhyelläkin harjoituksella voi olla myönteisiä vaikutuksia oman mielen hallintaan.

Yle tuo esiin Virginian yliopistossa tehdyn tutkimuksen, jossa satoja koehenkilöitä jätettiin 15 minuutiksi yksin huoneeseen, jossa ei ollut muuta tekemistä kuin mietiskely. Mutta sen sijaan, että koehenkilöt olisivat suostuneet istumaan hiljaa omissa ajatuksissaan vaaditun ajan, 67 prosenttia miehistä ja 25 prosenttia naisista otti mieluummin miedon sähköiskun. Tutkijat päättelivät, että ihmiset tekevät mieluummin jotain epämiellyttävääkin, kuin ovat tekemättä mitään.

Meditaatio on mielen kuntosalitreeni

Gatesin mielipide meditaatiosta on muuttunut vuosien varrella. Hän ajatteli nuorempana, että meditaatio on huuhaata ja sidottu jollain tapaa reinkarnaatioon, eikä ollut kiinnostunut tutustumaan aiheeseen sen enempää.

Nyt Gates on kuitenkin oppinut, että ”meditaatio on yksinkertaisesti mielen harjoittelua, samalla tavalla kuin harjoitamme lihaksiamme urheillessamme. Minulle sillä ei ole mitään tekemistä uskon tai mystiikan kanssa. Kyse on muutamasta minuutista päivästäni, jolloin opin kiinnittämään huomiota ajatuksiini ja saan niihin hieman etäisyyttä”.

Gates meditoi yleensä noin 10 minuuttia kolme tai neljä kertaa viikossa, usein vaimonsa Melinda Gatesin kanssa.

”Istumme mukavissa tuoleissa; en saisi itseäni millään tavoin lootusasentoon”, Gates kirjoittaa.

Onko 10 minuuttia kerrallaan todella tarpeeksi muutoksen aikaansaamiseksi?

Kyllä, Gatesin ja Andy Puddicomben mukaan, joka on suositun Headspace-meditaatiosovelluksen perustaja. Puddicombe on entinen buddhalainen munkki ja sirkusklovni. Sovellus opettaa ihmisiä meditoimaan lähestyttävällä tavalla lyhyissä 10 minuutin istunnoissa.

Harriet Griffey kertoo kirjassaan Kaipaan mielenrauhaa – opas stressin vähentämiseen, että jo lyhyiden meditaatioharjoitusten jälkeen stressihormoni kortisolin tuotannon on havaittu vähenevän ja stressin aiheuttaman tulehdusreaktion lievenevän.

Miten meditoinnin voi aloittaa?

Gates kertoo lukeneensa monta meditaatiota käsittelevää kirjaa ennen kuin hän aloitti käyttämään Headspace-sovellusta. Kirjat herättivät hänen mielenkiintonsa aiheeseen, mutta Gates ei saanut itseään tekemään suositeltuja harjoituksia. Hänellä ei ollut aikaa eikä energiaa niiden tekemiseen.

Meditaatiota voi harjoittaa eri keinoin ja siihen on olemassa erilaisia lähestymistapoja. Monelle meditoinnin aloittaminen voi tuntua vaikeata ja siksi ohjatun meditaation seuraaminen on helppo tapa aloittaa harjoitusten tekeminen.

Gatesin mukaan sovelluksen käyttäminen tekee harjoitukset erityisen helposti lähestyttäviksi. Headspace on auttanut Gatesia harjoittamaan meditaatiota ja pitäytymään niiden tekemisessä.

”Se on vain 10 minuuttia päivästäni kuunnellessani Andyn rauhoittavaa brittiläistä aksenttia.”

Gatesin julkaisi hiljattain Gates Notes -blogissaan hänen tämän kesän kirjalistan, jossa hän suosittelee Puddicomben kirjaa The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness kesälukemiseksi.

Gates ei ole ainoa menestynyt henkilö, joka käyttää meditaatiota keskittämään mieltään. Muita tunnettuja henkilöitä, jotka vannovat meditaation voimaan on esimerkiksi LinkedInin Jeff Weiner, mediamoguli Oprah Winfrey sekä The Huffington Postin perustaja Arianna Huffington.

