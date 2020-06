Sijoittajilla on ennätysmäärä käteistä osakemarkkinoiden laskun varalta

Rahastotutkimustalon mukaan rahamarkkinarahastoissa on varoja noin 4,6 biljoonaa dollaria.

Rahastojen tilastoja laativan Refinitiv Lipperin mukaan sijoittajien omistukset rahamarkkinarahastoissa ovat nousseet korkeimmalle tasolle yhtiön tutkimushistorian aikana, joka ulottuu vuoteen 1992. Kyseisten rahastojen yhteenlaskettu koko on noussut tänä vuonna noin biljoonalla dollarilla.

Rahamarkkinarahastot rinnastetaan käteiseksi, koska ne sijoittavat varansa lyhytaikaisiin velkainstrumentteihin kuten talletuksiin.

Suuri käteisen paino kertoo siitä, että sijoittajat ovat vetäneet varoja pois osakemarkkinoilta. Sitä tukee myös Deutsche Bankin tekemä tutkimus, jonka mukaan sijoittajien osakepaino on matalimmalla tasolla viimeiseen vuosikymmeneen.

Huomionarvoista on, että osakemarkkinoiden lasku houkutteli kevään aikana myös paljon uusia sijoittajia mukaan markkinoille. Suuret instituutiot ovat heränneet kurssinousuun uusia sijoittajia myöhemmin ja lisänneet osakepainoa vasta viime viikkoina.

Baker Boyerin sijoitusjohtaja John Cunnison kommentoi Wall Street Journalille, että hän siirsi portfolionsa allokaatiota käteiseen jo aiemmin tänä vuonna, kun volatiliteetti teki paluun markkinoille.

Yksi keskeinen syy käteisen suosion kasvulle on osakemarkkinoiden kohonnut arvostustaso. Keskuspankkien ja valtioiden voimakkaat elvytystoimet ovat saaneet aikaan poikkeuksellisen suuren eriytymisen yhtiöiden osakekurssien ja fundamenttien välillä.

Maailman seuratuimman osakeindeksin S&P 500:n tulospohjainen arvostustaso oli tiistain 16.6.2020 päätöskursseilla 41,9 prosenttia korkeampi kuin historiallinen keskiarvo. Toteutuneilla tuloksilla mitattuna S&P 500 -indeksin P/E-luku oli tasolla 22,4. Mikäli osakekurssit pysyisivät nykytasolla, P/E-luku kohoaisi lähitulevaisuudessa entisestään, kun yhtiöiden heikot toisen kvartaalin tulokset saadaan kesän aikana.

Erot arvostustasoissa eivät ole kuitenkaan onnistuneet selittämään osakemarkkinoiden tuottoja finanssikriisin jälkeen. Pidemmällä aikavälillä niiden selityskyky on kuitenkin ollut merkittävä. Matala arvostustaso on tarkoittanut historian aikana keskimääräistä korkeampia tulevia tuottoja muun muassa seuraavan viiden ja kymmenen vuoden aikana. Korkea arvostustaso on sitä vastoin johtanut keskimääräistä heikompaan tulevaan tuottoon osakemarkkinoilla.