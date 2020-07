Euro on vahvistunut rajusti dollariin nähden – tässä syyt

Nordea ennustaa euron nousevan vielä jopa 1,2 dollariin.

Euro on vahvistunut rajusti dollariin nähden vajaan 2,5 kuukauden aikana. Vielä toukokuun puolessa välissä euron ja dollarin vaihtosuhde oli 1,08 dollaria, nyt euron arvo on kivunnut jo lähes 1,17 dollariin. Euron arvo on siten vahvistunut jo yli kahdeksan prosenttia lyhyessä ajassa.

Viimeksi euro oli yhtä vahva kuin nyt noin kaksi vuotta sitten. Suunta on edelleen ylöspäin, kun euro vahvistui perjantaina 0,5 prosenttia.

Euroa vahvistaa EU:n 750 miljardin euron elvytysrahastosto, josta Brysselissä kokoontunut ylimääräinen Eurooppa-neuvosto pääsi tiistaina 21.7. sopuun. Ratkaisulla on tarkoitus vauhdittaa jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista.

EU:n elpymispaketti sisältää monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2021-2027 sekä elpymisvälineen. Seitsenvuotisen rahoituskehyksen kokonaistasoksi sovittiin 1 074 miljardia euroa. Kertaluontoisen elpymisvälineen koko on 750 miljardia euroa. Tästä 360 miljardia on lainaa ja 390 miljardia avustusmuotoista tukea. Elpymisväline on voimassa vuoteen 2023 asti.

Elpymisrahasto on selkeä askel aiempaa yhtenäisemmän finanssipolitiikan suuntaan. Se lieventää pelkoja euroalueen tulevaisuudesta ja euron vahvistuminen on perusteltua. Näin arvioi Nordean analyytikko Kristian Nummelin.

Ennen toukokuun puolta väliä koronakriisi vahvisti dollaria reippaasti. Nyt kuitenkin dollari-indeksi on valunut heikommaksi riskinottohalukkuuden lisääntyessä, Nummelin arvioi Blogissaan. Euroa puolestaan painoi aiemmin Italian vaikea tilanne ja pelot euroalueen ajautumisesta suuriin vaikeuksiin. Elpymisrahasto on rauhoitellut näitä Italian tilanteeseen liittyviä pelkoja.

Nummelinin mukaan keskuspankit ovat tehneet massiivisia elvytystoimia ja EKP on pitänyt euroalueen korkoerot kurissa. Hänen mukaansa lisäelvytystä on todennäköisesti vielä luvassa. EKP:n pandemia-ajan osto-ohjelma on kooltaan 1350 miljardia euroa, mutta sitä voidaan kasvattaa vielä lisää, analyytikko toteaa.

EU:n elvytysrahasto on Nummelinin mukaan merkittävä edistysaskel.

”Aiemmin Euroopasta ja euroalueelta on puuttunut selvä yhteinen finanssipolitiikka, mutta nykyisen paketin voidaan katsoa vievän Euroopan unionia tiiviimpään finanssipolitiikkaan. Kun rahastoa on kerran käytetty, on sen käyttäminen seuraavassa kriisissä myös aiempaa helpompaa. Jatkossa siis yhteinen velanotto on aiempaa todennäköistä ja elvytysrahaston tyyppisiä toimia voidaan käyttää kriisien ratkaisemiseen”, analyytikko toteaa.

Tämä muutos vähentää euroalueen riskejä kokonaisuudessaan ja pelot euron hajoamisesta ovat vähentyneet, Nummelin uskoo. Se heijastuu euron ulkoiseen arvoon.

”Elvytyspaketti osaltaan myös parantaa euroalueen talousnäkymiä ja tekee euroalueesta aiempaa houkuttelevamman sijoituskohteen, mitkä heijastuvat aiempaa vahvempana eurona.”

Nummelin ennustaa, että euro/dollari-vaihtosuhteen nousu tullee myös jatkumaan vuoden loppua kohden, vaikkakin vauhti tulee olemaan nykyistä maltillisempi.

”Tulevina viikkoina voidaan kuitenkin nähdä hetkellistä korjausliikettä alaspäin, sillä euron vahvistuminen on ollut hyvin nopeaa ja teknisessä mielessä EUR/USD on jo yliostettu (RSI 14d = 76,1).”

Nordea odottaa kuitenkin EU-paketin tuoman piristysruiskeen siivittävän euroa ja korkoeron merkittävän kaventumisen myötä ennustamme EUR/USD kurssin olevan 1,20 tuntumassa ensi vuoden puolivälissä.

Riskinä eurolle säilyy kuitenkin koronaviruksen toinen aalto Euroopassa, analyytikko tuumaa.