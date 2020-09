Finnair karsii vuorojaan – lentokysyntä takkuaa

Finnair päivitti lokakuun liikenneohjelmansa ja kertoo, ettei se pysty toteuttamaan aiemmin suunnittelemaansa ohjelmaa.

Yhtiön lentomatkustuksen kysyntä on koronapandemian kehityksen ja matkustusrajoitusten vuoksi elpynyt hitaasti, eikä aiemmin julkaistua liikenneohjelmaa ole mahdollista toteuttaa lentojen vähäisen kysynnän vuoksi. Tästä syystä lentoyhtiö karsii lokakuun liikenneohjelmastaan lentoja lähes kaikilta reiteiltä ja lentää lokakuussa keskimäärin 70-80 lentoa päivässä aiemmin suunnitellun noin kahdensadan päivittäisen lennon sijaan.

Finnair viestittää perutuista lennoista suoraan asiakkaille, joilla on varaus kyseisille lennoille ja tarjoaa heille mahdollisuuksien mukaan korvaavan lennon. Asiakkaat voivat myös valita lipun hinnan takaisinmaksun, jos tarjottu lento ei sovi heille.

”Haluamme säilyttää Suomelle kriittiset yhteydet Euroopan keskuksiin ja tärkeimpiin Aasian kohteisiimme, sillä yritykset tarvitsevat lentoyhteyksiä työmatkustukseen”, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér.

Kaupallisen johtajan mukaan matkustusrajoitusten vuoksi Finnair ei kuitenkaan voi tarjota lentoja aiemmin julkaistussa laajuudessa, sillä rajoitukset vaikuttavat suoraan lentojen kysyntään.”

Finnair kertoo, että se lentää lokakuussa yhteensä 42 kohteeseen Euroopassa ja Aasiassa. Viikkovuoroja yhtiö kuitenkin karsii lähes kaikilta reiteiltä ja aiemmin lokakuussa aloitettavaksi suunniteltuja lentoja muun muassa Bergeniin, Barcelonaan, Madridiin, Pietariin ja Stuttgartiin ei päästä aloittamaan.

Kotimaassa Turun ja Tampereen reittejä Finnair ei lennä lokakuussa. Kaukolennot keskittyvät edelleen Tokioon, Souliin, Hongkongiin, ja Shanghaihin, jotka ovat myös tärkeitä rahtikohteita. Yhtiö jatkaa myös pelkästään rahtia kuljettavia lentoja New Yorkiin ja Singaporeen.

Finnair kertoo päivittävänsä liikenneohjelmaansa joustavasti kysyntätilanteen eläessä. Vuoden 2019 lokakuussa Finnair lensi noin 350 lentoa päivässä ja kohteita oli yli 100 Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Elokuussa Finnair kertoi aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut koskien suunnitelmaa vähentää noin 1 000 työpaikkaa, tehdä muita rakenteellisia muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Vastaavia prosesseja käydään Finnairin ulkomaan yksiköissä. Yt-neuvotteluiden piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää. Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää, joista lähes jokainen on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää.

Lentoyhtiön toisen vuosineljänneksen tulos oli odotetusti historiallisen huono. Liikevaihto laski 91 prosenttia vertailukaudesta ja oli hieman alle 69 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli reippaasti pakkasella -174 miljoonassa eurossa, kun vuosi sitten Finnair teki vielä positiivista 47 miljoonan euron tulosta.

Koko vuoden tulosnäkymistä yhtiö ei uskalla edelleenkään antaa arviotia, vaan se aikoo päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2020 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Finnairin osakkeen romahdus hieman yli 2,5 vuoden aikana on ollut hämmästyttävän raju. Vuoden 2017 joulukuun lähes 2,5 euron kurssinoteerauksesta osake on valahtanut vain 0,43 euroon. Osakkeen arvosta on sulanut yli 82 prosenttia.