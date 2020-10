Energiatehokkuus on nousemassa EU:ssa tärkeäksi tavoitteeksi. Muutamat pörssiyhtiöt saattavat hyötyä tästä kehityksestä.

Euroopan komissio on tehnyt linjauksen suunnitelmissaan, jossa keskittyminen rakennusten älyteknologisiin ratkaisuihin tulee olemaan keskeinen osa remonttiaaltoa. Tässä aallossa vanhaa rakennuskantaa päivitetään ympäristöystävällisemmäksi.

EU:n pyrkimyksenä on integroida rakennuksiin uusiutuvia energialähteitä ja asentaa esimerkiksi sähköautojen latausinfrastruktuuria. EU pyrkii luomaan sääntelyä, jolla asetetaan kriteerit ympäristön kannalta kestävälle kehitykselle. Tämä taksonomia millaisia investointeja voidaan pitää vastuullisina, ja se on yhteydessä Vihreän kehityksen ohjelmaan.

Handelsbankenin mukaan ohjelma on tärkeä osa EU:n elpymissuunnitelmaa. Taksonomiaa myötäileviä ratkaisuja tarjoavat yritykset kykenevät Euroopassa myös houkuttelemaan paremmin sijoittajia puoleensa ja luomaan taloudellista lisäarvoa, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

Kotimainen Caverion on hyötyjien joukossa

EU-maiden rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen vaatii monenlaisia toimia, kuten teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa. Tähän tarvitaan esimerkiksi sensoreita ja muita IoT-komponentteja, jotka parantavat rakennusten toiminnallista tehokkuutta. Myös lämmitysratkaisuja pyritään päivittämään vähänpäästöisemmiksi.

Näistä taustoista käsin Handelsbanken uskoo, että Caverion ja Bravida ovat potentiaalisia voittajia vihreitä investointeja suosivassa ympäristössä.

Helsingin pörssiin listattu suomalainen Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja energiatehokasta kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita. Handelsbankenin mukaan EU:n ohjelmaan liittyvät toimet voivat myös laukaista tarpeita investoida rakennusten automaatiojärjestelmiin, jota kautta voidaan kontrolloida energian käyttöä.

Viime vuoden aikana Caverion teki useita merkittäviä yritysostoja. Ostamalla Huurteen Suomen ja Ruotsin toiminnot Caverion vahvisti osaamistaan ympäristöystävällisissä, CO2-pohjaisissa kylmäteknisissä ratkaisuissa. Kiinteistöturvallisuuden konsulttipalveluihin erikoistuneen Pelsu Pelastussuunitelman osto täydensi turvallisuuspalveluiden tarjoomaa.

Merkittävin yritysosto oli kuitenkin Maintpartner, minkä myötä Caverionista tuli Suomen johtava teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava yhtiö.

Caverion teki tämän vuoden huhti-kesäkuussa 5,0 miljoonan euron liikevoiton vajaan 519 miljoonan euron liikevaihdolla. Vuosi sitten Caverionin liiketulos oli -7,7 miljoonaa euroa tappiolla ja liikevaihto oli 512 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli suurin piirtein analyytikoiden odotusten mukainen.

Caverion peruutti huhtikuussa tulosohjeistuksensa tälle vuodelle koronaviruspandemian seurauksena, eikä antanut huhti-kesäkuun tulosraportissa vielä ohjeistusta.

”Caverionin suorituksen kannalta avaintekijöinä ovat tämän vuoden toisen vuosipuoliskon liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä. Tästä huolimatta oletamme parannusta oikaistuun EBITA:an vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna”, toimitusjohtaja Ari Lehtoranta ennusti tulosraportin yhteydessä.

Kaksi ruotsalaisyhtiötä hyötyvät energiatehokkuustrendistä

Bravida puolestaan tarjoaa teknisiä ratkaisuja rakennusten energiaoptimointiin, ja se on ilmoittanut myös kahdesta aurinkoenergia-alan yritysostosta.

Kolmas Handelsbankenin mukaan vihreistä investoinnista ja EU:n rakentamisen ympäristösääntelystä hyötyvä yhtiö löytyy yllättävältä alalta, nimittäin kodinkonevalmistuksesta.

”Kodinkoneet eivät välttämättä tule ensimmäiseksi mieleen älyteknologiasta puhuttaessa. Niiden osuus rakennusten energiakulutuksesta EU:n alueella on kuitenkin 12 %, joten merkitys on tuntuva”, pankki toteaa.

EU:n ohjelman ja Ruotsin asuinrakennuksiin kohdistuvan budjetin vuoksi näkee pankki myös Electroluxin mielenkiintoisena yhtiönä.

Electrolux on listattu Tukholman pörssiin. Se on vuonna 1919 perustettu ruotsalainen kodinkoneita valmistava yritys, joka on maailman suurimpia yrityksiä alallaan myyden vuosittain yli 40 miljoonaa tuotetta yli 150 maahan. Electroluxin tuotevalikoimaan kuuluvat jääkaapit, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, pölynimurit ja liedet.

Aiemmin aamukatsauksessaan Handelsbanken listasi lämmitykseen erikoistuneita yhtiötä, jotka hyötyvät EU:n remonttiaallosta. Lämmitysalalta Handelsbanken nostaa kolme yhtiötä: Inwido, Rockwool ja NIBE Industrie.

