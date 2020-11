Sijoitusstrategi: ”Maailma voitti USA:n vaaleissa”

FIM suosii edelleen USA:n osakemarkkinoita.

Jännittävä ja ennakoitua tasaväkisempi USA:n presidenttivaali on ratkennut. Ääniä lasketaan vielä, mutta demokraattien Joe Biden on siirtynyt johtoon useissa vaa’ankieliosavaltioissa. Koska jäljellä olevista äänistä suurin osa on suurten kaupunkien ennakko- ja postiääniä, tulee Bidenin etumatka kasvamaan.

Joe Biden on siis seuraava Yhdysvaltojen presidentti.

Suomalaisen sijoittajan kannalta vaalituloksella ei luultavasti ole kovinkaan paljon merkitystä. Perinteisesti USA:n presidentillä tai vallassa olevalla puolueella on ollut markkinoiden näkökulmasta hyvin vähän merkitystä, muistuttaa Taalerin allokaatioratkaisujen johtaja Lassi Järvinen.

Samoilla linjoilla on FIM:n päästrategi Lippo Suominen.

Suomisen mukaan vaalit merkitsevät sijoittajalle enemmän meteliä kuin toimivat todellisina suunnanosoittajina osakekursseille.

”Todennäköisimmältä näyttää, että Yhdysvaltoihin saadaan hajaantunut hallinto Bidenin presidenttikaudelle republikaanien pitäessä senaatin enemmistönsä. Tällöin suuria uudistuksia ei saada aikaan, vaan joudutaan hakemaan poliittisia kompromisseja. Jonkinlainen talouden tukipaketti pyritään vääntämään mahdollisimman nopeasti, mutta sen koko jäänee toivottua pienemmäksi. Valtion velkaantuminen hurjaa vauhtia jatkuu joka tapauksessa. Sen lisäksi edessä ovat koronataistelut ja kauppaneuvottelut eri suuntiin”, Suominen pohtii.

USA:lla on ”markkinaetu” myös Bidenin johdolla, Suominen uskoo.

Joe Biden projected to win Pennsylvania and the 2020 presidential election.https://t.co/yEEvcyKlaT pic.twitter.com/0jw87IJm7N — 270toWin (@270toWin) November 6, 2020

”Osakemarkkinoista suosikkinamme jatkaa USA – ei vaalien takia, vaan niistä riippumatta. Vaaliepävarmuuden poistuminen (toivottavasti mahdollisimman pian kokonaan), talouden elpyminen ja vahvat yritykset houkuttelevat Amerikkaan. Lisäksi hajaantuneen hallinnon myötä Biden ei pääse toteuttamaan yritysten toimintaa rajoittavia suunnitelmiaan, kuten veronkorotuksia ja sääntelyn lisäämistä”, Suominen toteaa.

Bidenin politiikka on Suomisen mukaan edeltäjäänsä tasapainoisempaa ja siten voitto tukee myös muuta maailmaa. Varsinkin Euroopassa ollaan tyytyväisiä, ja FIM nosti siksi Euroopan ja Suomen osakemarkkinoiden allokaatiosuositusta.

”Talous- ja osakeodotukset Euroopassa ovat erittäin laimeat, joten täällä on varaa myönteisiin yllätyksiin, minkä takia nostimme Euroopan ja Suomen osakkeet neutraaliin viime kuussa. Kehittyvillä markkinoilla koronatilanne on vakaantunut, mikä on tukenut niitä viime aikoina. Tekno-osakkeiden hinnat ovat kuitenkin karanneet siellä taivaisiin, joten pidämme suosituksen neutraalissa. Japani ei tässä ympäristössä pysy muiden maiden vauhdissa mukana, joten haemme ennemmin parempia tuottoja muilta osakemarkkinoilta.”

Korkosijoittajan tilanne ei vaalituloksen myötä muutu. Suomisen mukaan vähäriskiset korot pysyvät alhaalla keskuspankkien pyrkiessä parhaansa mukaan tukemaan talouksia.

Korkosijoituksilla on jatkossakin paikkansa hyvin hajautetussa sijoitussalkussa.

”Valtionlainat ovat olleet tuottoisia tänä vuonna ja uskomme, että ne toimivat salkun vakauttajina jatkossakin. Kehittyvien maiden korkomarkkinat ovat takkuilleet viime kuukausina dollarin liikkeiden myötä.”

Suomisen mukaan Bidenin voitto lisää dollarin heikkenemispaineita, mikä on haaste monelle kehittyvälle maalle. Kehittyvien maiden lainat ovat FIM:n salkussa alipainossa.