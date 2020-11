Martela kiitää pörssissä, tulos ylitti odotukset kirkkaasti

Analyytikon mukaan Martela on onnistunut tekemään rakenneuudistuksia, jotka mahdollistavat kestävän tuloskäänteen.

Toimistoratkaisuja toimittava Martela oli tämän viikon kurssikomeetta. Perjantaina osake nousi yli yhdeksän prosenttia odotettua kovemman tulosraportin siivittämänä. Viikossa osake on kivunnut jo 16 prosenttia.

Syy kurssinousuun on selvä: reippaasti odotuksia kovempi tulosraportti.

Yhtiön liikevaihto laski 6,9 prosenttia viime vuodesta 24,2 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä ja tilikauden tulos laski 0,9 miljoonasta eurosta 0,7 miljoonaan euroon.

Tulos ylitti kuitenkin kirkkaasti yhtiötä seuraavan Inderesin odotukset. Inderes oli odottanut -0,4 miljoonan euron tappiollista tulosta kolmannelta vuosineljännekseltä.

Martelan toimitusjohtaja Artti Aurasmaa kertoo, että yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon laskun syynä oli koronapandemiasta aiheutunut kysynnän lasku, joka näkyi erityisesti viennissä.

”Yhtä voimakasta kysynnän laskua ei ollut havaittavissa Suomessa, jossa liikevaihtomme pysyi lähes samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-syyskuun liikevaihto laski 13,0 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 66,5 milj. euroa. Toimitusvarmuutemme on pysynyt erinomaisella tasolla ja palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi edelleen”, Aurasmaa toteaa.

Kysyntätilanne pysyy vaikeana

Aurasmaan mukaan Martelan uudet tilaukset laskivat edelleen myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Tilaukset laskivat kaikilla muilla alueilla, paitsi Suomen julkisella sektorilla, jossa uudet tilaukset kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kysyntätilanteeseen ei ole tulossa helpotusta lähiaikoina.

”Arvioimme kysynnän yleisesti pysyvän alhaisena lähitulevaisuudessa ja sillä tulee olemaan negatiivinen vaikutus neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden liikevaihtoon. Kysynnän elpymiseen vaikuttaa merkittävästi pandemian eteneminen ja sitä kautta asiakkaidemme päätökset työympäristöihin palaamisesta.”

Kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen suhteellinen paraneminen oli Aurasmaan mukaan seurausta sopeuttamistoimenpiteistä koronaviruspandemian aikana.

”Nämä toimenpiteet laskivat kiinteitä kustannuksiamme. Tammi-syyskuun liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 miljoonaa euroa ja oli -1,8 milj. euroa (-2,6)”, toimitusjohtaja toteaa.

Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti Martelan markkinatilanteeseen. Aurasmaan mukaan on edelleen vaikea arvioida miten vallitsevat olosuhteet tulevat vaikuttamaan lyhyen ja keskipitkän liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen.

”Tulemme jatkamaan jo aloitettuja sopeuttamistoimenpiteitä pandemian vaikutusten pienentämiseksi”, Aurasmaa kertoo.

Martelassa uskotaan, että työympäristöt tulevat pysyvästi muuttumaan tulevaisuudessa.

”Koronapandemia nopeuttaa työnteon muutosta, jonka myötä toimisto on yksi monista työnteon paikoista, ja etätyö lisääntyy osalla pysyvästi. Tämä tulee lisäämään tarvetta yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin”, toimitusjohtaja kertoo.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Pandemia on vaikuttanut erityisesti yksityisen sektorin markkinatilanteeseen.

Yhtiön mukaan Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on muuttunut yksityistä sektoria vähemmän, mutta kilpailu on edelleen kiristynyt ja hinnat laskeneet. Tässä vaiheessa on Martelan mukaan vielä erittäin haasteellista sanoa mikä tulee olemaan pandemian vaikutus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yleiseen markkinatilanteeseen ja miten pitkään markkinan epävakaus jatkuu.

Tehostamistoimet purevat

”Martelan operatiivinen suoritus ylitti alas painetut odotuksemme kirkkaasti niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin osalta”, arvioi Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoski.

Vaikka koronapandemia liiketoimintaympäristöä väistämättä vaikeutti, vaikuttaa näiden haasteiden kokoluokka jääneen jälleen selvästi pelättyä pienemmäksi, Korkiakoski arvioi.

”Viime aikoina takapakkia ottaneen pandemiatilanteen sekä käsityksemme mukaan yhä puolustusasemiin painottuvan asiakaskysynnän takia lähiaikojen liiketoimintaedellytyksiin liittyy kuitenkin yhä tavanomaista enemmän epävarmuutta”, analyytikko toteaa.

Inderes ennustaa Martelan koko vuoden liiketuloksen jäävän tappiolle -1,1 miljoonaa euroa.

”Vaikka johdon kommenttien perusteella lähikuukausien toimintanäkymä on edelleen pandemiatilanteeseen liittyvien muuttujien ohjaama, tulisi yhtiöllä mielestämme olla toteutettujen sopeutus- ja tehostustoimien sekä odotuksiamme selvästi pirteämpänä pysytelleen markkinan puitteissa mainiot edellytykset positiivisen liiketuloksen tekemiseen myös loppuvuonna”, Korkiakoski toteaa.

Inderes pitää tulosohjeistuksen nostamista loppuvuodesta mahdollisena. Tosin Martelan liiketoiminnan pohjanäkyvyys on heikko, minkä takia kysyntäkuvan muutokset näkyvät nopealla viiveellä myös yhtiön omassa toiminnassa, analyytikko toteaa.

”Näitä lyhyen tähtäimen elementtejä tärkeämpää on mielestämme kuitenkin se, että Martela on onnistunut tekemään kuluvan vuoden aikana mainiota työtä rakenteidensa tehostamiseksi ja siten tuloskäänteen kestävän toteuttamisen mahdollistamiseksi”, Korkiakoski toteaa.

Inderesin suositus Martelan osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta 2,3 euroa.

Martelan avainluvut heinä-syyskuulta