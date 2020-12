Yli miljoonan euron kerrostaloasuntoja on myynnissä maakuntakeskuksissakin

Kuva: Lehto Asunnot Oy.

Kalliita kerrostaloasuntoja löytyy kosolti pääkaupunkiseudulta, mutta myös suurimmissa maakuntakeskuksissa on myynnissä miljoonakoteja.

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on totuttu näkemään hulppeita myynnissä olevia kerrostaloasuntoja, joiden hinta kipuaa yli miljoonan euron tai jopa useisiin miljooniin.

Pääkaupunkiseudin lisäksi suurimmissa kaupungeissa Turussa, Tampereella ja Oulussa niitä on jonkin verran myynnissä, mutta pienemmillä paikkakunnilla harvemmin.

Pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen ja Oulun lisäksi miljoonakerrostaloja ei ole myynnissä ainakaan Etuovi.com -sivustolla. Sijainnilla on väliä.

Oulussa kerrostaloasuntojen myyntihinnat harvoin kipuavat yli miljoonan euron. Hulppea hinta edellyttää tietysti paitsi ehdottoman hyvää sijaintia ja riittävää määrää neliöitä, myös uutuuden karheutta. Asunnon pitää olla joko vasta valmistuneessa kerrostalossa tai sen pitää olla viimeisen päälle remontoitu. Yleensä sen on oltava myös kerrostalon korkeimmassa kerroksessa.

Tällä hetkellä Oulussa on myynnissä yksi yli miljoonan euron kerrostaloasunto.

Kaupungin ydinkeskustaan uusitun Marskinpuiston viereen on rakennettu 12-kerroksinen kerrostalo, joka on aivan kivenheiton päässä ydinkeskustan kävelykadusta, Rotuaarista. Meren rantaankin on matkaa vain muutaman korttelin verran.

Kalleimman huoneiston pyyntihinta on 1 349 000 euroa. Siinä on neliöitä 134,5 ja luonnollisesti se on ylimmän kerroksen huoneisto. Etuovi.com -sivusto kertoo, että avarassa kodissa on todella isot ikkunat etelän ja lännen suuntaan. Asuntoon on upea sisustussuunnitelma sisustusalan ammattilaisen toimesta.

Turusta ja Tampereelta tällaisia yli miljoonan euron myyntihinnan kerrostaloasuntoja löytyy tällä hetkellä 17 kappaletta.

Tampereen kallein myynnissä oleva kerrostaloasunto on Asunto Oy Tampereen Kannen Opaaliin valmistuva 192,5 neliön huoneisto, jonka myyntihinta on lähes 2,4 miljooanaa euroa. Kerrostalo on Tampereen Kannelle toisena rakentuva moderni 16 kerroksinen tornitalo, johon valmistuu 148 asuinhuoneistoa.

Kannen Opaalin useimmissa asunnoissa on parvekkeiden sijasta viherhuoneet, jotka ovat täysin sääsuojattuja sekä lämmintä tilaa, joka on erotettu asunnosta lasiseinällä. Ylimmissä kerroksissa olevissa asunnoissa on laajat, Tampereen keskustaan päin avautuvat terassit. Opaalin alimpiin kerroksiin sijoittuu liike- ja toimistotiloja.

Turun kallein myynnissä oleva kerrostaloasunto on kattohuoneisto Asunto Oy Turun Verdandi, jonka myyntihinta on lähes 2,3 miljoonaa euroa. Huoneistossa on neliöitä peräti 279,5.

Välittäjän mukaan Verdandin talo on “uniikki ja yksi Turun upeimpia rakennuksia” ja se on saanut vaikutteensa italialaisista renessanssipalatseista ja renessanssirakentamisen koristeellisista yksityiskohdista. Asunnossa on parvekkeita peräti kaksi sekä upea kattoterassi, josta näkee pitkälle talon kattojen ylle.