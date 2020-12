Analyytikot: OmaSp tarjoaa kasvua kohtuullisella hinnalla

OmaSp:n toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi

OmaSp voittaa Suomen pankkisektorilla markkinaosuuksia. Inderesin analyytikoiden mielestä pankkiosake tarjoaa sijoittajille yhä hyvää tuotto-odotusta.

OmaSp on Helsingin pörssin vähemmän tunnettuja pankkiosakkeita. Se taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki, joka keskittyy liiketoiminnassaan pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. Pankki harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

Pankin strateginen tavoitteena on pankkitoimialan korkein asiakastyytyväisyys ja suositteluaste sen tärkeimmissä asiakasryhmissä eli henkilöasiakkaiden, pk-yritysten sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden keskuudessa. OmaSp keskittyy hintakilpailun sijaan asiakaspalveluun sekä palveluiden hyvään saatavuuteen.

OmaSp on historiallisesti keskittynyt ja tulee jatkossakin keskittymään vakuudellisten lainojen myöntämiseen taloudellisesti terveille asiakkaille.

Pankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut vahvana ja vuosineljännes oli pankin historian paras.

Luottokysyntä kasvaa koronasta huolimatta

Syyskuussa pankki antoi positiivisen tulosvaroituksen toimintaympäristön yleisestä epävarmuudesta huolimatta. Tuloksentekokyky on ylittänyt koronakriisiä edeltäneen edellisen huipputason ja pankin liiketoiminnan kannattavuus on parantunut jopa odotettua enemmän, Sydänlampi kertoi.

Sydänlammen mukaan pankin asunto- ja yritysluottojen kysyntä on jatkunut erinomaisena koko vuoden ja luottokannan laatu on hyvällä tasolla.

”Päätulonlähteemme ovat jatkaneet vahvaa kasvua. Korkokate nousi huikeat 18 % ja palkkiotuotot kasvoivat 11,2 % verrattuna vuoden takaiseen.”

Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 13,5 miljoonaa euroa, kasvaen 62 prosenttia vertailukaudesta.

Pankki arvioi, että kannattava kasvu jatkuu vahvana yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta ja konsernin vuoden 2020 tulos ennen veroja tulee ylittämään edellisen tilikauden tason, joka oli hieman alle 33 miljoonaa euroa.

Analyytikot uskovat OmaSp:n kasvuun

Analyysitalo Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén ja analyytikko Matias Arola uskovat OmaSp:n vertailukelpoisten tuottojen kasvavan lähivuosina noin 11 prosentin vuosivauhtia.

”Tuottojen kasvua ajaa yhtiön vahva uusasiakashankinta ja markkinaosuuksien voittaminen. Kasvun keskiössä on korkokate ja yhtiön erittäin hyvällä tasolla säilyvä antolainausmarginaali, minkä lisäksi kasvu saa tukea antolainauksen mukana kasvavista palkkiotuotoista”, Vilén ja Arola toteavat artikkelissaan.

Analyytikot odottavat yhtiön kulutehokkuuden jatkavan parantumistaan kasvun myötä ja vakaina säilyvien luottotappioiden johdosta oikaistu EPS kasvaa Inderesin ennusteilla noin 17 prosenttia vuosittain vuoteen 2024 asti.

Analyytikoiden näkemyksen mukaan OmaSp:n osakkeen selkein aliarvostus on vajaassa kuukaudessa nähdyn 15 prosentin kurssinousun myötä purkaantunut. Inderesin vuoden 2021 ennusteilla OmaSp:n tulospohjainen arvostus ensi vuodelle on noin 10x, on linjassa pohjoismaisen pankkisektorin kanssa.

”Vaikka verrokit ovat kokoluokaltaan selvästi OmaSp:tä suurempia ja niiden liiketoiminta on hajautunut OmaSp:tä paremmin sekä maantieteellisesti että liiketoiminnoittain, on verrokkiryhmän kanssa linjassa oleva arvostus mielestämme perusteltu OmaSp:n selvästi sektoria paremmat tuloskasvunäkymät huomioiden.”

Kurssinoususta huolimatta Vilén ja Arola näkevät pankkiosakkeen tarjoavan yhtiön vahvojen tuloskasvunäkymien johdosta lähivuosille edelleen hyvän tuotto-odotuksen. Tuloskasvun realisoituessa kertoimet painuvatkin nopeasti houkutteleviksi.

”OmaSp:n osinkotuotto on finanssisektorille suhteellisen matala (~3 %) yhtiön investoidessa valtaosan voittovaroistaan kasvuun ja näin ollen osinko näyttelee yhtiön tuotto-odotuksessa suhteellisen pientä roolia yleisestä pankkisektorista poiketen”, analyytikot arvioivat.

Inderes toistaa OmaSp:n 11 euron tavoitehinnan ja laskee suosituksen kurssinousun myötä lisää-tasolle aikaisemmalta osta-tasolta.