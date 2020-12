Revenion osake rajussa nousussa – analyytikko varoittelee korkeaa arvostustasoa

Revenio on kannattava kasvuyhtiö, joka hyötyy ikääntymisen megatrendissä. Sen ovat huomanneet sijoittajatkin.

Silmänpainemittareistaan tunnettu terveysteknologiayritys Revenio on ollut viime vuosien kirkkaimpia tähtiä Helsingin pörssissä. Viidessä vuodessa yhtiön markkina-arvo on noussut yli 410 prosenttia. Nyt joulukuussa nousu on vain kiihtynyt.

Revenio ratsastaa ikääntymisen megatrendin aallonharjalla. Sen markkinoiden ja kasvun taustalla ovat rakenteelliset pitkän aikavälin kasvuajurit, joista tärkeimpänä ovat väestön ikääntymisen myötä globaalisti lisääntyvät silmäsairaudet. Tällaisia ovat esimerkiksi glaukooma, diabeettinen retinopatia sekä silmänpohjan rappeuma.

Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna peräti 61 prosenttia ja yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate vastaavalta ajanjaksolta kasvoi lähes 62 prosenttia ja oli 17,4 miljoonaa euroa.

Revenio vahvisti viime vuonna markkina-asemaansa silmän diagnostiikan hoitoketjussa strategisella CenterVue-yritysostolla, jonka ansiosta se pystyy nyt tarjoamaan asiakkailleen kaikki glaukooman diagnostiikkaan tarvittavat modernit tuotteet.

CenterVuen kuvantamistuotteet mahdollistavat lisäksi Revenion tuoteportfolion laajentamisen glaukooman ulkopuolelle diabetekseen liittyvään retinopatiaan sekä muihin silmänpohjan sairauksiin, kuten ikärappeumaan.

Tarkennus kuluvan vuoden tulosohjeistukseen

Revenio tarkensi viime viikolla tulosohjeistustaan liikevaihdon osalta pääasiallisesti odotettua suuremman Yhdysvaltojen myynnin kasvun seurauksena. Nyt Revenio arvioi kuuden kuukauden heinä-joulukuun 2020 liikevaihdon olevan 33,5–35,5 miljoonaa euroa ja kasvun siten erittäin vahvaa. Kannattavuuden ilman kertaluonteisia kuluja yhtiö arvioi 12.10. julkaistun tulosohjeistuksen mukaisesti olevan vahvalla tasolla.

Aiemman lokakuussa antamansa ohjeistuksen mukaan Revenio oli arvioinut liikevaihdon kasvavan vahvasti, mutta ei antanut tarkempaa ohjeistusta liikevaihdosta.

Revenion kolmannen vuosineljänneksen tulos oli odotetusti väkevä. Liikevaihto nousi 15,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 14,3 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto nousi 5,8 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten se oli 4,9 miljoonaa. Analyysitalo Inderes oli odottanut 5,6 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa.

Revenion iCare-silmänpaineen mittauslaitteiden ja antureiden kysyntä jatkui kolmannella vuosineljänneksellä vahvana, kuvantamislaitteiden myynti piristyi hieman alkuvuodesta. Myyntimenestykseen vaikuttivat myös muutamat tavanomaista suuremmat tilaukset Yhdysvalloissa.

Yhtiö vastasi myös antureiden voimakkaana jatkuneeseen kysyntään ottamalla käyttöön uuden anturilinjan katsauskauden lopulla, kertoo Revenion toimitusjohtaja Jouni Toijala.

Myös Reveniota seuraava analyytikko uskoo yhtiön kasvun jatkumiseen.

”Silmänpainemittareiden kysyntä on tänä vuonna saanut myötätuulta myös ilmapuhkuteknologian ongelmista,minkä johdosta odotamme Icaren voittavan kiihtyvällä tahdilla markkinaosuuttaan silmänpainemittareissa. Kun tähän yhdistetään kuvantamislaitteiden piristyneet näkymät sekä HOME-tuotteen nousu volyymeihin, on Reveniolla arviomme mukaan hyvät edellytykset kiihdyttää kasvuaan lähivuosina”, arvioi Inderesin analyytikko ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen yhtiöraportissaan.

Osakkeen arvostustaso ei jätä tilaa pettymyksille

Rautasen mukaan Revenion tuloskasvun ja arvostuskertoimien vipu on toiminut jälleen omistajille suosiolliseen suuntaan.

”Toistaiseksi näköpiirissä ei ole tekijöitä, joiden myötä Revenion korkealle venytetyt arvostuskertoimet (2020e-2021e P/E 79x62x) joustaisivat alaspäin, eikä tuloskasvun hidastumisesta ole myöskään merkkejä.”

Rautanen kuitenkin varoittaa osakkeen korkeasta hinnasta.

”Yhtälailla emme näe perusteita arvostuksen korkeammaksi venyttämiselle. Arvostuksen fundamenttipohjainen argumentointi käy haastavaksi (DCF 43 euroa), vaikka taustalla on aggressiivinen odotus pitkän aikavälin kasvusta ja Icaren RBT-teknologian pitkän aikavälin kilpailusuojasta”, analyytikko toteaa.

Riskinä on, että mikäli Revenion tuleva kasvu jää markkinoiden korkeista odotuksista tai sijoittajien sentimentti muuttuu, on osakkeessa vipua myös alaspäin.

”Siten lievä varovaisuus on edelleen paikallaan”, Rautanen muistuttaa.

Revenion osakkeen arvostuskertoimet ovat todellakin poikkeuksellisen korkealla. Inderesin ensi vuoden tulosennusteella osakkeen P/E-kerroin on jo 63x ja EV/Ebit-kerroin 50,6x.

Inderesin suositus Revenion osakkeelle on vähennä, ja osakkeen tavoitehinta 44 euroa on selvästi alle osakkeen tämän hetken lähes 50 euron kurssinoteerauksen.