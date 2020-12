Teollisuuden tilanne ei näytä koronakriisissä lainkaan yhtä pahalta kuin finanssikriisissä.

Tilastokeskus kertoo, että teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 lokakuussa 1,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuun aikana tilaukset vähenivät 12,9 prosenttia edellisvuodesta.

Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti kymmenen kuukauden ajan.

Yritykset saivat lokakuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuudessa, toimialan tilaukset kasvoivat 4,1 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 1,6 prosenttia ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 17,2 prosenttia.

Teollisuuden tilanne ei silti ole koronakriisissä yhtä paha kuin mitä se oli 10 vuotta sitten finanssikriisin aikaan.

Aktiapankin pääekonomisti Lasse Corin jakoi Twitterissä havainnollisen kuvaajan, joka näyttää teollisuuden uusien tilauksien vertailun nykyisessä koronakriisissä ja finanssikriisissä.

Finanssikriisissä teollisuuden tilaukset laskivat selvästi rajummin kuin koronakriisissä. Lisäksi tilausten elpyminen on ollut koronakriisissä nopeampaa.

“Teollisuuden uudet tilaukset lokakuussa kasvoivat arviolta 9,5 % edellisestä kuukaudesta. Nyt ollaan jo melkein koronaa edeltäneellä tasolla. 2008 finanssikriisiin verrattuna #teollisuus’den tilanne paljon parempi”, Corin tviittaa.

Teollisuuden tilanne on silti yhä kriittinen.

Elinkeinoelämän keskusliiton Pk-Pulssi -yrityskyselystä ilmenee, että yritykset arvioivat investointien supistuvan ensi vuonna kaikissa yrityskokoluokissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa. Jopa alkuvaiheen kasvuyrityksillä investoinnit ovat menossa pakkasen puolelle.

Pk-yritykset ovat nyt syvällä koronakuopassa, tiivistää tuloksia EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.

”Koronakriisi on harventanut työnantajayritysten joukkoa elinkaaren molemmista päistä: alku- ja kasvuvaiheessa on yhä vähemmän yrityksiä ja samalla osa omistajanvaihdostilanteessa olevista yrityksistä on joutunut lopettamaan toimintansa. Kustannustuen jatkamiselle on huutava tarve, jotta emme menetä elintärkeitä työllistäjiä”, Huovinen toteaa.

10 vuotta sitten alkanut finanssikriisi oli maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituskriisi, jonka taustalla oli useita tekijöitä. Finanssikriisi ensimmäinen hyökyaalto syntyi USA:n asuntomarkkinoilla, mutta katastrofin aineksia rakennettiin myös velkavivutuksella.