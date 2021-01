Hyvät uutiset siivittävät Nokian osakekurssia

Nokia kertoi torstaina kaksi tärkeää yhteistyöuutista. Analyytikoiden odotukset Nokian tuloskehityksestä ovat yhä vaatimattomia.

Nokia kertoi torstaina, että se on jatkaa yhteistyötä amerikkalaisen teleoperaattori T-Mobilen kanssa. Sopimus on viisi vuotinen, mutta Nokia ei kerro sen arvoa. Kyse on jatkosopimuksesta ja osapuolten jo pitkäaikaisen yhteistyön jatkamisesta.

T-Mobile on USA:n kolmanneksi suurin teleoperaattori.

Sopimuksen arvo onkin jo huomioitu yhtiön lokakuussa antamassa tulosohjeistuksessa. Vuonna 2021 Nokia odottaa vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin olevan 7–10 prosenttia.

Nokia ilmoitti samalla myös uudesta yhteistyöstä Google Cloudin kanssa. Nokia on jo marraskuusta lähtien aloittanut teknologiajätin kanssa pitkäaikaisen, viiden vuoden mittaisen yhteistyön. Yhtiöt alkavat yhdessä keittää pilvipohjaisia 5G-ratkaisuja viestintäpalveluiden tarjoajille ja yritysasiakkaille.

Yhteistyössä Nokia tarjoaa 5G-osaamistaan ja Goolge Cloud puolestaan tekoälyn, koneoppimisen ja analytiikan osaamistaan.

Nokia kertoi joulukuussa strategiatyöstään ja 29.10. julkaistun toimintamallinsa uudistamisesta. Tämän vuoden alustaa voimaan astuneen toimintamallin ja uusien strategisten painopisteiden kautta Nokia vastaa paremmin asiakkaidensa tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen.

Nokia keskittyy toimittamaan kriittisiä verkkoja viestintäpalveluiden tarjoajille, yrityksille ja internet-toimijoille. Yhtiö tavoittelee teknologiajohtajuutta kaikissa niissä segmenteissä, joissa se kilpailee.

Nokia näkee arvonluontimahdollisuuksien siirtyvän kohti puolijohteita, pilvinatiiveja ohjelmistoja ja palvelupohjaisia as-a-service -liiketoimintamalleja.

Nokian osake pomppasi torstaina lähes 5,0 prosenttia myönteisten uutisten siivittämänä.

Nokiaa seuraavista 24 analyytikoista 10 antaa osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen ja kahden suositus on lisää. 12 analyytikon suositus on pidä ja kahden myy. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on tällä hetkellä 3,7 euroa, mikä on hieman yli viimeisimmän 3,4 euron kurssinoteerauksen.

Tämän vuoden konsensusennusteen mukaan Nokian osakekohtainen tulos tulee olemaan 0,12 euroa vuonna 2020 ja se nousee vain tänä vuonna vain hieman, 0,13 euroon. Ensi vuodelle ennuste on 0,2 euron osakekohtainen tulos.

Yhtiöitä, sijoittajia ja analyytikoita pisteyttävä TipRanks-sivusto antaa Nokialle kokonaisarvosanan 4, kun skaala on 1-10.