Suojeleeko osakevälittäjä RobinHood suursijoittajia piensijoittajien somehypetykseltä?

Yhteisöpalvelu Redditin ryhmä r/wallstreetbets on herättänyt viime päivinä paljon huomiota ja kummastelua. Ryhmä on saanut aikaiseksi joukkovoiman, joka on saanut erityisesti videopelien myyntiketju Gamestopin osakkeen ällistyttävän rakettimaiseen nousuun.

Redditissä piensijoittajat ovat hyökänneet suuria institutionaalisia sijoittajia, erityisesti hedgerahastoja vastaan. Hedgerahastot ovat myyneet lyhyeksi esimerkiksi Gamestopin kaltaisia yrityksiä eli ne ovat olettaneet yritysten kurssien laskevan, jolloin lyhyeksi myynti tuottaa voittoja.

GameStopin viime päivien kurssireaktiot ovat olleet suuria ja etupäässä nousujohteisia. Tässä viime päivien kurssimuutokset:

21.1. 10,0%

22.1. 51,1%

25.1. 18,1%

26.1. 92,7%

27.1. 134,8%

28.1. -44,3%

29.1. 67,9%

Gamestopista tuli maailman lyhyeksi myydyin osake. Kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista lähes 140 prosenttia oli lyhyeksi myynnin kohteena.

Kun piensijoittajat ovat onnistuneet nostattamaan lyhyeksi myytyjen osakkeiden hintoja, syntyy hedgerahastoille ongelma: tappiopotentiaali on käytännössä rajaton, jos hinta lähteekin nousuun. Reddit-hypetuksen vuoksi hedgerahastot ovat joutuneet ostamaan pakosta lyhyeksi myymiään osakkeita. Tämä short squeeze -ilmiö on sitten vahvistanut osakkeen nousupainetta entisestään.

Vaihdoltaan GameStopiin verratuna nelinkertainen Nokia on saanut tästä hypetyksestä myös osansa. Viikonloppuna Redditin r/wallstreetbets-ryhmässä alkoi ilmestyä pohdintoja, analyyseja ja kommentteja Nokiasta ja sen markkinoista, jonka jälkeen kurssiliikkeet Nokian osakkeella ovat olleet historiallisen rajuja. Myös osakkeen vaihto on ylittänyt moninkertaisesti sen normaalitason.

Wall Street Journal puhuu nyt miljardeja menettäneiden ammattisijoittajien ja sosiaalisen median voimaannuttamien piensijoittajien välisestä sodasta.

Viimeisin käänne Gamestopin tapauksessa oli se, että Robinhood-kaupankäyntialusta ja muutamat muut välittäjät estivät piensijoittajia ostamasta Gamestopin, AMC:n ja Nokian osakkeita.

Kaiken lisäksi Robinhood aikoo myös pakkomyydä asiakkaidensa omistuksia Gamestopista riskin vähentämiseksi, kertoo Bloomberg.

GameStopin ällistyttävän kurssinousun perusteella saattaisi olla perusteltua estää kaupankäynti osakkeelle, jonka kurssi on irronnut luultavimmin sen perusfundamenteista.

Ihmetystä on kuitenkin herättänyt se, että Robinhood estää ostamisen, mutta ei kiellä kaupankäyntiä kokonaan, mikä on yleinen käytäntöä, jos osakkeen arvo nousee lyhyessä ajassa rajusti.

Robinhoodin yllättävä päätös on siksi nostanut epäilyjä, että sen aidot motiivit toimenpiteilleen ovat jotain ihan muuta kuin mitä se ilmoittaa.

Robinhood tarjoaa osakevälitystä sijoittajille ilmaiseksi. Se rahoittaa toimintaansa muun muassa myymällä kaupankäyntidataa institutionaalisille rahoitustoimijoille. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Robinhoodin myyntituloista 40 prosenttia tulee hedgerahastoilta.

Salaliittoteorioille antaa tuulta purjeisiin se tosiasia, että Gamestopia lyhyeksi myynyt ja isot tappiot kärsinyt hedgerahasto Melvin Capital on Citadel Capitalin tytäryhtiö. Citadel on Robinhoodin iso asiakas.

Piensijoittajat epäilevät nyt, että Robinhood toimii suurasiakkaidensa etujen mukaisesti ja piensijoittajia vastaan. Robinhood kieltää väitteen jyrkästi.

Osakemarkkinoiden dramaattiset käänteet ovat herättäneet jo poliitikkojenkin mielenkiinnon. Markkinoita valvovassa komiteassa istuva demokraatti Alexandria Ocasio-Cortez kritisoi Robinhoodia rajusti.

This is unacceptable.



We now need to know more about @RobinhoodApp’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.



As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://t.co/4Qyrolgzyt