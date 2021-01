Tulikivestä nimettömiä viestejä – näin analyysi eteni

Eilen 8.1. illansuussa julkisuuteen nousi uutinen, jonka mukaan useat sijoittamisen ns. somevaikuttajat ovat saaneet pörssiyhtiö Tulikiveä koskevia nimettömiä viestejä. Myös itse sain tällaisen viestin syyskuun alussa.

Annoin viestin aluksi olla, mutta koska viestiä oli mietitty ja se sisälsi uskottavaksi katsomiani argumentteja, katsoin aiheelliseksi tarttua teemaan. Median tehtävä on yhtäältä välittää informaatiota.

Toinen syy analyysiini oli jo nähtävillä olleet käänteen merkit yhtiön liiketoiminnassa, kuten jutussani 3.10. kirjoitin.

Arvioin jo tuolloin viestin lähettäjän toimivan todennäköisesti tekaistulla nimellä, eli hän ei halunnut nimeään julki. Viestin sisällöstä – sisältäen tunnuslukuja, tulisijojen lainsäädännön kehitystä sekä myös viittauksia ulkopuolisiin median juttuihin – oli pääteltävissä, että viesti oli yleisellä tasolla uskottava. Viestin lähettäjäksi oli pääteltävissä yhtiötä ja alaa tunteva ja seuraava taho.

Tammikuuilmiön tasoista sisältöä viestissä ei ollut, kuten kirjailija Merja Mähkä avasi eilen Twitterissä ja Arvopaperille / Kauppalehdelle, ote Mähkän saamasta viestistä:

“Tulikiven nousu jatkuisi siitäkin eteenpäinkin, sillä sijoittajat helposti unohtavat ohjeistuksen nostot ja 5.3.2021 julkaistava Tulikiven positiivinen tilinpäätöstiedote (Q4/2020) ’yllättää’ sijoittajat taas positiivisesti ja osakekurssi jatkaa nousuaan.” – Arvopaperi / Kauppalehti 8.1.21

Myös ainakin Jukka Oksaharju ja Pasi Havia ovat saaneet Tulikivi-aiheisia viestejä ilmeisesti samalta lähettäjältä viime vuoden puolella tai tammikuussa.

Tulikiven kurssikehitys 1 kk 9.12.20 – 8.1.21. Lähde: Nasdaq Nordic



Tulikiven kova pörssinousu yllättää

Kirjoitin Tulikivestä myös SalkunRakentajan kuukauden osakkeiden kokoomajutussa eilen 8.1. aamulla:

Tulikiven kurssinousu on toisenlainen ja perustunee yksittäisten sijoittajien innostumiseen vähän vaihdettua osaketta kohtaan. Markkina-arvo lokakuun jutun aikaan oli ainoastaan 8 miljoonaa. Siihen nähden, ottaen huomioon yhtiön tuloskuntoon nähden isohkot mutta vakaana säilyneet 15 miljoonan euron nettovelat, hinta vaikutti edukkaalta. Liiketoiminnan käänteen merkkejä oli ilmassa. Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen 18.12. ja nosti päättyneen vuoden liikevaihtoarvionsa 27-29 miljoonan euron haarukasta 29 miljoonaan sekä tarkensi liiketulosarvionsa ”voitollisesta” numeeriseen ”noin 1,0 miljoonaan euroon”.

Kiinnitin jutussa myös huomiota kovaan kurssinousuun positiivisen tulosvaroituksen 18.12. jälkeen.

Ennen positiivista tulosvaroitusta kurssi oli noussut lokakuun alun 0,13 eurosta 0,16 euroon, ja heti tulosvaroituksen jälkeen 0,18 euroon. Siitä alkoi voimakas nousu päätöskurssilla mitattuna aina 0,46 euroon saakka 29.12. Tämän jälkeen osakekurssi on lähes puolittunut 0,26 euroon. Heilunta on ollut voimakasta ja perustunut varmasti osaksi markkinan kuumuuteen. Jos kurssi lähtee suhteellisesti kovaan selittämättömään nousuun, yhtiöiden on myös itse seurattava tilannetta ja tiedotettava tarvittaessa, onko liiketoiminnassa tapahtunut muutoksia.

Tällä hetkellä on yleisemminkin tilanteita, joissa sijoittajat innostuvat yksittäisistä sijoituskohteista. Kuumentunut pörssitunnelma altistaa ylilyönneille. Myös sijoittajien määrä markkinoilla on lisääntynyt.

On vahingollista, jos joku taho käyttää tilannetta systemaattisesti hyväksi esimerkiksi myydäkseen osakkeita. Ilmiöstä käytetään nimitystä pump & dump (pumppaa ja dumppaa).

Siksi fundamenttipohjainen analyysi ja yhtiöiden tunnuslukuihin perehtyminen on todella tähdellistä.

Rahoitustilanne on yhä haastava

Tulikiven tapauksessa on syytä huomata, että yhtiöllä on yhä rahoituksellinen haaste. Päättyneen vuoden liikevoittoarvio on n. 1 miljoonaa euroa, josta arviolta 800 tuhatta euroa menee pelkästään korko- ja rahoituskuluihin ennen lainan lyhennyksiä.

Korolliset nettovelat ovat pysyneet viime vuosina vakaina noin 15 miljoonan euron tasolla, mutta oma pääoma on supistunut.

Yhtiö tiedotti rahoitustilanteestaan osavuosikatsauksessaan 6.11.2020:

Tulikivi allekirjoitti 20.12.2019 rahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovittiin yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2019 – 2020 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista kovenanteista. Muilta osin luotot erääntyvät kokonaisuudessaan rahoitussopimuksen mukaisesti 28.2.2021, joten rahoitusvelat on luokiteltu lyhytaikaisiksi. Yhtiö täytti rahoitussopimuksen kovenantit tilanteessa 30.9.2020. Yhtiö on aloittanut 21.9.2020 rahoitusneuvottelut vuoden 2021 lyhennysohjelmasta ja sen ehdoista ja tavoitteena on saattaa ne päätökseen 31.12.2020 mennessä.



Yhtiö ei ole tämän jälkeen tiedottanut rahoitustilanteestaan.

Lopuksi

Tulikivestä viestejä lähettänyt on saattanut tarkoittaa aluksi hyvää sillä, että yhtiön myönteisiin merkkeihin kiinnitettäisiin markkinoilla huomiota. Jatkuvasta viestien lähettelystä on kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä niin yhtiölle kuin siihen sijoittaneille.

Finanssivalvonnan tehtävä on valvoa sijoitusmarkkinoita ja yhtiöiden oikeaa ja läpinäkyvää viestintää.

Omalta osaltani katsoin saamani viestin hieman tarkentavan jo saatavilla olevaa julkista informaatiota. Tein Tulikiven analyysin erityisen tarkasti käyttäen useita lähteitä ja lähdeaineistoja, koska yhtiöllä on ollut rahoitus- ja kannattavuusongelmia jo pitkään.

Toisaalta käänteen merkit huomioon ottaen seison yhä analyysin takana. Analyysin aikaan yhtiön osakekurssi oli 0,13 euroa, markkina-arvo 8 miljoonaa euroa ja velaton arvo 23 miljoonaa.

On hyvä, että Tulikiven liiketoiminta on kehittynyt parempaan suuntaan. Toivottavasti yhtiö pystyy luovimaan selkeämmille Pielisen vesille ja sijoittajat ymmärtävät ongelmayhtiöön sijoittamiseen liittyvät riskit.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajalla ei ole intressejä Tulikiven osakkeeseen, yhtiöön tai omistajiin.

