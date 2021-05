Listautuva Merus Power kasvaa energiamurroksen voimalla

Merus Powerin listautumisanti ylimerkittiin. Yhtiöllä on kovat tavoitteet, vaikkakin sen liikevaihto on ollut viime vuodet laskussa.

Merus Power Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty. Anti koostui yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, henkilöstöannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille ja johdolle sekä yhtiön hallituksen jäsenille sekä instituutioannista institutionaalisille sijoittajille.

Yleisöannissa merkintähinta oli 5,62 euroa osakkeelta.

Merus Powerin hallitus on päättänyt listautumisannin merkintäajan keskeyttämisestä ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana perjantaina 28.5.

Merus Power jätti perjantaina hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on arviolta tiistaina 8.6.2021 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan MERUS.

Merus Power on kestävän ja energiatehokkaan tulevaisuuden mahdollistava teknologiayhtiö. Yhtiö suunnittelee ja tuottaa sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön tarjoama teknologia mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parantaa yhteiskunnan energiatehokuutta.

Yhtiön kasvustrategian tavoitteena on kasvattaa yhtiömme tunnettuutta, myyntiä ja kannattavuutta sekä vahvistaa markkina-asemaa kestävän energian murroksessa. Merus Power tavoittelee voimakasta kasvua erityisesti sähkövarastomarkkinoilla, uusiutuvan energian integraatiossa sekä pyrkii kasvamaan markkinaa nopeammin sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 80 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026 ensisijaisesti orgaanisen kasvun kautta. Tällä hetkellä yhtiö toimittaa ratkaisujaan jo 59 eri maahan ympäri maailman.

”Energiamarkkinat ovat ennen näkemättömässä murroksessa, minkä johdosta uusiutuvat energialähteet nousevat kokonaisenergiantuotannossa yhä merkittävämpään rooliin”, kertoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala.

Taustalla vaikuttavat Tuomalan mukaan pyrkimykset hillitä ilmastonmuutosta sekä vähentää teollisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

”Teknologinen kehitys kiihdyttää osaltaan murrosta laskemalla uusiutuvan energian käyttöönottokustannuksia ja hajauttamalla energiantuotantoa sähköjärjestelmän eri osa-alueille.”

Yhtiön mukaan energiamurros aiheuttaa haasteita sähköjärjestelmän hallinnalle. Sähköjärjestelmän häiriöttömän toiminnan välttämätön edellytys on jatkuva kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Energiantuotannon hajautuneisuuden kasvu lisää sähköjärjestelmän kompleksisuutta, ja siirtyminen yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden varaan aiheuttaa vaihtelevuutta sähköntuotannossa.

Näiden johdosta on Merus Powerin mukaan yhä tärkeämpää hallita, säädellä sekä varastoida energiaa tehokkaasti, jotta kysynnän ja tarjonnan jatkuva tasapaino voidaan saavuttaa. Kansainvälisten ilmastotavoitteiden johdosta myös teollisuuden energiatehokkuus sekä päästöjen vähentäminen ovat korostuneemmassa asemassa.

Maailmanlaajuisten sähkövarastomarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 6,5 miljardista dollarista noin 46,7 miljardiin dollariin vuosien 2019–2030 välillä, kasvaen keskimäärin noin 19,6 prosentin vuosikasvua.

Merus Powerille keskeiset sähkönlaadun markkina-alueet ovat staattiset synkronikompensaattorit, aktiivisuodattimet sekä staattiset loistehon kompensaattorit. Näiden markkinoiden arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 4,2–7,9 prosenttia ja yhteenlasketun koon on arvioitu yltävän noin 3,7 miljardiin dollariin vuonna 2027.

Kaikesta huolimatta Merus Powerin liikevaihto on viime vuosina ollut laskussa. Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti Merus Powerin liikevaihdon kehitykseen vuonna 2020. Vuonna 2018 sen liikevaihto oli lähes 9,4 miljoonaa, mutta viime vuonna liikevaihto jäi 6,5 miljoonaan euroon. Liikevoittokin painui viime vuonna 0,36 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun se vuotta aiemmin oli 0,2 miljoonaa euroa plussalla.

Tälle vuodelle on kuitenkin odotuksissa mahdollisesti jopa liikevaihdon tuplaantuminen.

Vuoden 2021 liikevaihdon yhtiö odottaa olevan 13–15 miljoonaa euroa ja käyttökatteen olevan yhden miljoonan euron tasolla. Ohjeistusta tukevat vahva teollisuuden tilauskanta sähkönlaaturatkaisuissa, sähkövarastojen uudet tilaukset ja toimitukset sekä tasaisesti kasvava myynti yhtiön yhteistyöverkoston kautta.

