Suomen elinkeinoelämä elpyy voimalla koronakuopasta

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK).

Elinkeinoelämän luottamus jatkaa ripeää palautumistaan teollisuudessa, palveluissa ja kaupassa. Vain rakentamisen elpyminen on edelleen hidasta.

EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kertoo, että Suomessa yritysten luottamus jatkaa nousuaan kaikilla päätoimialoilla.

”Rajoitusten purku on auttanut palvelualaa ja etenkin matkailu- ja ravintola-alan tilannetta. Myös vähittäiskaupassa luottamus jatkaa ripeää nousuaan. Vastaavasti globaalin teollisuuden veto supistaa Suomessakin teollisuuden valmistuotevarastoja”, Pakarinen toteaa.

Ekonomistin mukaan viime kesänäkin talous pyöri kotimaisen kulutuksen voimin verraten hyvin ja tänä kesänä rokotuksetkin ovat apuna.

”Vauhtisokeus ei saisi kuitenkaan iskeä, sillä talouden suorituskyky ei ole oleellisesti parantunut”, Pakarinen muistuttaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kesäkuun luottamusindikaattori kertoo, että teollisuusyritysten luottamus nousi kesäkuussa kuusi pistettä edelliskuukaudesta. Uusin lukema oli +20, kun saldoluku oli toukokuussa +14. Luottamusindikaattori on paljon pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen kertoo, että luottamuksen lisäksi myös teollisuuden tilauskanta tilanne on parempi kuin moneen vuoteen.

Teollisuuden tilauskantatilanne on tällä hetkellä paras moneen vuoteen. EK:n tilauskantaa kuvaava saldoluku oli kesäkuussa korkeimmalla tasolla sitten tammikuun 2008. pic.twitter.com/PWYYDTtIkC — Timo Hirvonen (@HirvonenTimo) June 28, 2021

Myös koronasta erityisen paljon kärsineiden palveluyritysten luottamusindikaattori on jatkanut voimakasta nousuaan kesäkuussa. Saldolukema nousi +14 pisteeseen, mikä on neljä pistettä enemmän kuin toukokuun tarkistettu lukema. Luottamus on nyt hieman yli pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus jatkoi nousuaan kesäkuussa teollisuuden ja palveluiden tahdissa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli +22, joka on kahdeksan pistettä enemmän kuin toukokuun tarkistettu lukema. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on -1, joten teollisuuden tapaan kaupan alallakin luottamus ylittää nyt reippaasti keskimääräisen tason.

Rakentamisen elpyminen on ollut muita päätoimialoja selvästi hitaampaa.

Rakennusyritysten luottamus parantui kyllä kesäkuussa, mutta uottamusindikaattorin saldoluku oli -9 pistettä, joka on neljä pistettä enemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus pysyi yhä keskiarvon alapuolella.