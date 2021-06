Sijoituskirjailijan laskelmat: Osakemarkkinoiden korkea arvostustaso nostaa tappioriskiä merkittävästi

Historia ei ole tae tulevasta, mutta osakemarkkinoiden toteutuneiden tuottojen tarkastelu voi silti olla opettavaista. Osakemarkkinat ovat erityisesti Yhdysvalloissa kokeneet historiallisesti poikkeuksellisen pitkän, yli kymmenen vuoden nousuputken.

Syitä osakkeiden nousuun on lukuisia, kuten löysä rahapolitiikka, yritysten tuloskehityksen pitkään jatkunut nousu ja yleinen koko makrotalouden noususuhdanne – hetkellistä koronakriisiä lukuun ottamatta.

Samalla kuitenkin osakemarkkinat ovat nousseet niin rajusti, että osakkeiden arvostuskertoimet ovat kohonneet poikkeuksellisen korkealle.

Osakemarkkinoiden korkea arvostustaso on väistämättä riski.

Sen osoittaa sijoituskirjailija Heikki Keskiväli paljonpuhuvilla laskelmillaan. Keskiväli julkisti laskelmansa Twitterissä.

Keskiväli laati laskelman siitä, kuinka suuri on suurin mahdollinen tuleva sijoitustappio tiettynä päivänä tehdylle sijoitukselle. Laskelmassa tarkastelu alkaa tammikuun 4. päivästä 1988. Laskuharjoituksessa tehdään siis kuvitteellisia kertasijoituksia jokaisena päivänä tuosta ajankohdasta lähtien, joista kustakin lasketaan tuleva maksimaalinen tappio. Keskiväli laskee siis kullekin sijoituspäivälle pahimman vaihtoehdon tilanteen, eli suurimman mahdollisen tappion.

1/🧵



Before I invest, I have a bad habit of thinking “I’ll do it once the market draws down X percent” – it feels psychologically safer.



However, what do the historical statistics tell us about the DRAWDOWN ODDS?



Best enjoyed with a hot cup of 🫖