Incap kasvaa jyrkällä kulmakertoimella

Elektroniikan sopimusvalmistaja julkisti väkivahvan tulosraportin. Osake kiitää Helsingin pörssissä.

Incap on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

Yhtiö julkisti huhtikuun lopulla positiivisen tulosvaroituksen, jossa se arvioi, että yhtiön liikevaihto, oikaistu liikevoitto ja liikevoitto vuonna 2021 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2020. Aiemmin yhtiö arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto ovat suurempia kuin vuonna 2020.

Liikevaihto- ja liikevoittoennusteen noston taustalla vaikuttavat Incapin Intian liiketoiminnan vahva kehitys ja tehtaiden laajennuksen käyttöönotto, joka on edennyt arvioitua nopeammin. Myös asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tekemiin arvioihin liittyvä näkyvyys on parantunut aiemmasta.

Kasvulle ja koko vuoden näkymille saatiin lisävahvistusta tuoreessa huhti-kesäkuun tulosraportissa.

Incapin vuoden 2021 toisen neljänneksen liikevaihto oli 33,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 22,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto siis kasvoi vertailukaudesta peräti 49 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 63 prosenttia 4,5 miljoonaan euroon. Yhtiön mukaan Intian tehtaan sulkeminen touko–kesäkuussa 2021 ja muut koronaviruspandemian seuraukset heikensivät liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta.

Tuloskehitys ei ollut vahvaa vain vertailukauteen nähden, vaan se ylitti myös yhtiötä seuraavan Inderesin odotuksen. Inderes odotti Incapilta 3,4 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa.

Incapin liikevaihdon vahva kasvu johtuu elektroniikan käytön kasvusta, jota tukevat digitalisaation ja IoT:nkaltaiset megatrendit, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Otto Pukk. Lisäksi kiinnostus tuotantoon Euroopassa on kasvanut.

Näkymät tälle vuodelle ovat erinomaiset.

”Kannattavuutemme jatkoi kasvuaan. Syynä on toimintamallimme, joka perustuu kustannustietoisuuteen ja vahvaan yrityskulttuuriimme. Huhtikuussa tarkistimme vuoden 2021 liikevaihtoja liikevoittoarviotamme. Vaikka Intian tehtaamme olivat vain osittaisessa toiminnassa touko–kesäkuussa, arvioimme että vuoden 2021 liikevaihtomme, liikevoittomme (EBIT) ja oikaistu liikevoittomme (EBIT) ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2020”, toimitusjohtaja toteaa.

Komponenttien globaalissa saatavuudessa on toimitusjohtajan mukaan kuitenkin edelleen haasteita kasvavan kysynnän vuoksi, vaikka Incap on elektroniikan sopimusvalmistajana vähemmän riippuvainen yksittäisistä komponenttityypeistä.

”Vuoden loppua ja ensi vuoden alkua lähestyttäessä on kuitenkin jo nähtävissä merkkejä komponenttien saatavuuden paranemisesta”, Pukk vakuuttaa.

Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkinat ovat vahvat huolimatta koronaviruspandemian aiheuttamista lyhyen aikavälin haasteista, ja Pukkin mukaan Incap uskoo vahvan trendin jatkuvan.

”Kysynnän kasvua edistävät vihreän energian ja lääketieteellisten laitteiden kasvava tarve, syntymässä olevat 5G ja IoT-ekosysteemi sekä sähköajoneuvojen yleistyminen.”

Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkina jatkaa myös konsolidoitumista. Pukk vihjaa uusista yritysostoista.

”Viime syksynä toteuttamamme merkintäetuoikeusannin jälkeen taloudellinen tilanteemme on vakaa, ja olemme valmiina yritysostoihin, jos sopiva tilaisuus tarjoutuu. Arvioimme jatkuvasti potentiaalisia ostokohteita, jotka sopivat yrityskulttuuriimme ja joiden avulla voimme laajentaa maantieteellistä kattavuuttamme.”

Vuoden loppua kohti on näkyvissä positiivista kehitystä useiden nykyisten ja potentiaalisten Incapin asiakkaiden liiketoiminnan kasvaessa sektoreilla, joiden kasvua megatrendit tukevat.

Incapin osake on noin 10,2 prosentin nousussa Helsingin pörssissä noin kello 11.25.