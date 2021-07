Osakemarkkinoilla laatuyhtiöt ovat yllättäen alelaarissa – markkinat arvostavat nyt tarinoita

Perinteiset laatuyhtiöt ovat nyt historiallisen edullisesti arvostettuja suhteessa muihin yhtiöihin. Osakesijoittajalle laatuyhtiöt saattavat olla nyt kuitenkin turvallinen valinta.

Laatu maksaa sijoittamisessakin. Laadukkaat, kovaa tulosta tekevät ja taseiltaan vahvat yhtiöt ovat sijoittajien silmissä arvokkaampia kuin heikomman kannattavuuden yhtiöt.

Näin siis yleensä. Kuitenkin tämä ero on viime aikoina kääntynyt yllättävän pieneksi.

Maailman suurimman rahastoyhtiön, BlackRockin, sijoitusjohtaja Tony DeSpirito analysoi rahastoyhtiön tuoreimmassa markkinakatsauksessa laatuyhtiöitä muihin yhtiöihin. DeSpirito kertoo, että BlackRockin analyysin mukaan laatuyhtiöt ovat tuottaneet heikommin kuin koko markkina koronarokotteiden julkistamisen jälkeen viime marraskuussa. Se on laskenut laatuyhtiöiden suhteellista arvostustasoa.

Keskimäärin laatuyhtiöiden arvostustaso on ollut ennakoivalla P/E-kertoimella mitattuna noin neljä prosenttia korkeampi kuin kaikkien Russell 1000 -indeksin yhtiöiden P/E-kerroin. BlackRock luokittelee laatuyhtiöt yhtiöiden kannattavuuden, taseen vahvuuden ja osingonjaon perusteella.

Nyt tilanne on kuitenkin toinen.

Laatuyhtiöiden arvostustaso on alle 90 prosenttia kaikkien yhtiöiden arvostustasosta. Laatuyhtiöt ovat peräti 12 prosenttia markkinoiden keskiarvoa edullisempia. Laatuyhtiöt ovat siis kaikkia yhtiöitä edullisempia keskimääräiseltä arvostuskertoimeltaan.

Varovaisuuden kasvu saattaa tukea laatuyhtiöitä jatkossa

DeSpiriton mukaan laatuyhtiöt ovat nyt edullisempia suhteessa koko markkinaan kuin kertaakaan vuosituhannen vaihteen internet-kuplan jälkeen.

DeSpirito ei usko tämän laatuyhtiöiden alennuksen jäävän tietenkään pysyväksi, vaan uskoo tilanteen korjaantuvan. Noususuhdanteen edetessä sijoittajat tulevat varovaisemmiksi kiinnittäessään enemmän huomioita veroihin, inflaatioon ja keskuspankki Fedin rahapolitiikan kiristymiseen. Nämä tekijät tulevat suosimaan laatuosakkeita, DeSpirito uskoo.

Mistä tämä laatuyhtiöiden alennustila sitten johtuu?

Seligson-rahastoyhtiön salkunhoitaja Anders Oldenburg uskoo, että pääsyy löytyy markkinoiden spekulatiivisuudessa.

”Kuten teknokuplassa vuosituhannen vaihteessa arvostetaan nytkin tarinoita enemmän kuin tuloksia. Ja kuten silloinkin, uusien listautumisten tahti on suuri. Yhteistä on sekin, että löysää rahaa on näinä jaksoina ollut runsaasti”, Oldenburg toteaa Seligsonin neljännesvuosikatsauksessa.

Löysän rahan lisäksi sijoittajien halu ottaa lähes millaisia riskejä tahansa voi muuttaa ”kurpitsat ajopeleiksi ja hiiret ajureiksi, kuin Tuhkimon tarinassa ikään”, Oldenburg kuvailee.

Tarinaosakkeisiin kannattaa suhtautua varoivaisuudella, Oldenburg tuntuu ajattelevan.

”Spekulatiivisia merkkejä on paljon. Inflaatio ja siten korkotaso ovat nousussa, presidentti Biden haluaa nostaa USA:n yritysveroa. Mikään näistä ei tue markkinoita. Kukaan ei vain tiedä milloin Tuhkimon Teslasta loppuu akku, koska markkinoiden kelloissa ei ole viisareita.”

Laatuyhtiöiden salkussa ei ole ”markkinahysteriaa”

Oldenburg korostaa, ettei hän osaa ajoittaa markkinoita. Silti hän on tällä hetkellä mieluummin varovainen kuin kovin ahne.

Jos salkussa on nyt aliarvostettuja laatuyhtiöitä, on se hyvä merkki.

”Laatuyhtiöiden suhteellinen aliarvostus on tosin hyvä merkki. Se tarkoittaa, että salkkuumme ei ole tarttunut paljoa markkinahysteriaa. Toki meidänkin yhtiöidemme kurssit tulevat laskemaan, jos markkinat laskevat, mutta ne tuskin muuttuvat kurpitsoiksi tai hiiriksi, koska ovat alansa kannattavimpia ja parhaiten hoidettuja”, Oldenburg toteaa.

