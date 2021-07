Nokia etenee oikeaan suuntaan – liiketoiminnan vahva kehitys jatkuu

Nokia odottaa nostavansa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2021, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Pekka Lundmark aloitti epäkiitollisen tehtävän Nokian toimitusjohtajana elokuun alussa. Pian Lundmark ilmoitti Nokian uudesta strategiasta, tarkalleen ottaen sen ensimmäisestä vaiheesta.

Uudistuneessa Nokiassa neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, jotka vastaavat aiempaa paremmin asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Uudet liiketoimintaryhmät ovat Mobile Networks, IP and Fixed Networks, Cloud and Network Services ja Nokia Technologies. Lisäksi perustettava Customer Experience -yksikkö vahvistaa asiakassuhteita läpi liiketoimintojen.

Uudet liiketoimintaryhmät ovat osa uutta toimintamallia, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selkeä tulosvastuu ja niiden tavoitteena on markkinajohtajuus omilla toiminta-alueillaan. Sijoitetun pääoman tuotto on keskeinen mittari tulosten arvioinnissa.

Danske Bank kertoi kesäkuun lopussa julkaisemassaan aamukatsauksessaan, että se pitää positiivisen näkemyksensä Nokiaa kohtaan ja näkee nyt todennäköisyyden korkeana sille, että Nokian johto päättää nostaa ohjeistusta toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

Ostosuositukseen vaikuttavat johdossa tapahtuneet muutokset.

”Uudet johtoryhmät ovat myös aloittaneet toimintansa kuten olimme toivoneet. Olemme väittäneet pitkään, että Nokia voisi saada takaisin ja korjata 5G-mobiiliverkkotuotteiden portfolionsa, sen viivästyttyä suuren Alcatel-integraatiotyön vuoksi muutama vuosi sitten”, arvioi Danske Bankin analyytikko Fredrik Lithell.

Pankin ennustus on nyt toteutumassa.

Nokia on nimittäin tänään antanut päivityksen koskien vuoden 2021 taloudellista ohjeistustaan. Nokian liiketoiminnan vahva kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä parantaen sen näkymiä koko vuoden osalta.

Yhtiö odottaa nyt nostavansa aiemman taloudellisen ohjeistuksensa vaihteluvälejä vuodelle 2021.

Nokia julkistaa yksityiskohtaisen katsauksen vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen taloudellisesta suorituksesta sekä päivitetyn ohjeistuksen koko vuoden 2021 osalta 29.7.2021.

”Pääomamarkkinapäivässämme maaliskuussa julkaistu kolmivaiheinen suunnitelmamme kestävän ja kannattavan kasvun sekä teknologiajohtajuuden varmistamiseksi etenee hyvin. Vahva kulujemme hallinta vuoden ensimmäisellä puoliskolla on yksi osoitus tästä. Lisäksi olemme hyötyneet siitä, että useat liiketoimintayksiköidemme markkinat ovat kehittyneet vahvasti”, kertoo Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

”Kuten olemme aiemmin kertoneet, odotamme edelleen joitakin haasteita loppuvuodelle 2021, mutta kahden ensimmäisen neljänneksen vahva tuloksemme luo hyvän perustan koko vuodelle”, Lundmark jatkaa.

Yhtiö julkaisee vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksensa 29.7.2021.

Nokian aiemmin julkaistut näkymät vuodelle 2021 (vahvistettu 29.4.2021):

Liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 20,6–21,8 miljardia euroa Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 7–10 % Vapaa kassavirta Positiivinen Vertailukelpoinen ROIC 10–15 %

Nokian tulosnäkymien parantuminen ei ole jäänyt markkinoilta ja analyytikoilta huomaamatta. Osakkeen analyytikkoennusteilla laskettu eteenpäinkatsova EV/EBITDA-kerroin on noussut selvästi jo usean kuukauden ajan.