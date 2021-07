Jättipankki Bank of America osoittaa kiinnostusta kryptovaluuttoja kohtaan

Suuret instituutiot ovat viime vuosina kiinnostuneet kasvavissa määrin kryptovaluutoista ja lohkoketjusta.

Esimerkiksi viime tammikuussa rahastojätti BlackRock paljasti Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle (SEC) harkitsevansa sijoittamista Bitcoin-futuureihin kahden rahaston kautta.

Morgan Stanley puolestaan alkoi maaliskuussa ensimmäisenä pankkina Yhdysvalloissa tarjota osalle varainhoitoasiakkaistaan mahdollisuutta sijoittaa suoraan bitcoiniin. Myös Goldman Sachs on ryhtynyt kauppaamaan kryptovaluuttoja asiakkailleen.

Lisäksi PayPal on tuonut viime vuoden lopulta lähtien amerikkalaisten asiakkaidensa käyttöön kryptovaluuttojen osto-, pito- ja myyntimahdollisuuden. Mahdollisuus koskee bitcoinia, ethereumia, bitcoin cashia ja litecoinia.

Suosituimmasta kryptovaluutasta, Bitcoinista, on tullut voimakkaasti mielipiteitä jakava sijoituskohde.

Osa institutionaalisista sijoittajista näkee bitcoinin yhä enemmän kullan kaltaisena vaihtoehtoisena sijoitusmuotona, joka toimii osana hajautettua salkkua. Tämän näkemyksen mukaan bitcoin on kullan lailla suoja dollarin ulkoisen arvon heikkoutta ja inflaatiota vastaan tilanteessa, jossa keskuspankit ja valtiot pumppaavat talouteen suunnattomia määriä dollaria heikentävää likviditeettiä.

Toisten mielestä bitcoinin nousutrendiä sokeasti seuraavat sijoittajat rakentavat vaarallista kuplaa, jossa bitcoinin hintanousu ruokkii vain itse itseään, eikä nousu perustu enää kestäville perusteille.

Nyt Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että Bank of America – Yhdysvaltojen toisiksi suurin pankki – on nyt osoittamassa mielenkiintoa kryptovaluuttoja kohtaan. Suomessa aiheesta kertoo Jiri Keronen Bittiraha.fi-sivustolla.

Sisäisen muistion mukaan Bank of America on perustanut tutkimusryhmän, joka on keskittynyt kryptovaluuttoihin.

“Kryptovaluutat ja digitaaliset hyödykkeet ovat yksi kaikista nopeimmin kasvavista teknologisista ekosysteemeistä. Vahvan analyysiosaamisemme, markkina-asemamme ja lohkoketjuasiantuntemuksemme vuoksi meillä on ainutlaatuinen asema osoittaa johtajuutta tällä alalla,” toteaa muistiossa Bank of American kansainvälisen tutkimuksen johtaja Candace Browning.

Muistiossa arvioidaan kryptovaluuttasektorin olevan arvoltaan noin kaksi biljoonaa dollaria eli 2000 miljardia dollaria ja markkina jatkaa kasvuaan. Uusien pörssien noteraamien hydykkeiden yhteenlasketuksi arvoksi se arvioi 50 miljardia.

Bank of America on aikaisemmin ollut kiinnostunut bitcoinin taustalla olevasta lohkoketjusta ja pyrkinyt patentoimaan useita siihen liittyviä teknologioita. Pankki on kuitenkin ollut aikaisemmin varsin varovainen suoraan kryptovaluuttoihin liittyvissä asioissa.