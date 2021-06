Nokian osakkeelle ostosuositus – uusi johto vie yhtiötä oikeaan suuntaan

Danske Bank antaa Nokian osakkeelle edelleen ostosuosituksen.

Peter Lundmark aloitti epäkiitollisen tehtävän Nokian toimitusjohtajana elokuun alussa. Pian Lundmark ilmoitti Nokian uudesta strategiasta, tarkalleen ottaen sen ensimmäisestä vaiheesta.

Uudistuneessa Nokiassa neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, jotka vastaavat aiempaa paremmin asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Uudet liiketoimintaryhmät ovat Mobile Networks, IP and Fixed Networks, Cloud and Network Services ja Nokia Technologies. Lisäksi perustettava Customer Experience -yksikkö vahvistaa asiakassuhteita läpi liiketoimintojen.

Yhtiön mukaan toimintamalli parantaa tulosvastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, yksinkertaistaa rakennetta sekä parantaa kustannustehokkuutta.

Uudet liiketoimintaryhmät ovat osa uutta toimintamallia, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selkeä tulosvastuu ja niiden tavoitteena on markkinajohtajuus omilla toiminta-alueillaan. Sijoitetun pääoman tuotto on keskeinen mittari tulosten arvioinnissa.

Danske Bank kertoo aamukatsauksessaan, että se pitää positiivisen näkemyksensä Nokiaa kohtaan ja näkee nyt todennäköisyyden korkeana sille, että Nokian johto päättää nostaa ohjeistusta toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

Ostosuositukseen vaikuttavat johdossa tapahtuneet muutokset.

”Uudet johtoryhmät ovat myös aloittaneet toimintansa kuten olimme toivoneet. Olemme väittäneet pitkään, että Nokia voisi saada takaisin ja korjata 5G-mobiiliverkkotuotteiden portfolionsa, sen viivästyttyä suuren Alcatel-integraatiotyön vuoksi muutama vuosi sitten”, arvioi Danske Bankin analyytikko Fredrik Lithell.

Pankki odottaa nyt myös Nokian voittavan takaisin osan osuudestaan kiinalaisissa 5G-tarjouksissa. Lithellin mukaan se olisi Nokialle positiivinen asia, vaikkakin voitto painaisi aluksi Mobile Networks -segmentin bruttomarginaaleja.

Danske Bank nostaa Nokian 12 kuukauden tavoitehinnan 4,75 euroon aiemmasta 4,7 eurosta ja pitää ostosuosituksen.

Analyytikoiden konsensusennuste on, että Nokian viime vuoden 0,43 euron negatiivinen osakekohtainen tulos kääntyy tänä vuonna plussalle 0,15 euroon. Konsensusennusteella Nokian EV/EBITDA-kerroin on 7,5x.