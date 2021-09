Opiskelijoiden tulorajoja ollaan nostamassa budjettiriihessä

Kuva: Valtioneuvosto.

Hallitus on nostamassa opiskelijoiden tulorajoja, mikä mahdollistaa opiskelijoille aiempaa useammin osa-aikatyön vastaanottamisen opintojen ohessa.

Eri hallituslähteistä on vahvistettu Iltalehdelle, että hallituspuolueet ovat päässeet budjettiriihessä sopuun opintotuen tulorajojen korotuksesta.

Opintotuen tulorajoja nostetaan opiskelijoiden työssäkäynnin helpottamiseksi. Jatkossa päätoimiset opiskelijat voivat vuoden aikana hankkia nykyistä enemmän työtuloja ilman, että he joutuvat palauttamaan saamiaan opintotukia.

Opintotuen tulorajojen nostaminen mahdollistaa opiskelijoille esimerkiksi osa-aikatyön vastaanottamisen.

Tähän asti opintotuen tulorajat ovat mahdollistaneet kyllä kesätyön, mutta osa-aikatyö opintojen ohessa ei ole ollut opiskelijoille kannattavaa.

Vuosituloraja määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Tähän asti vuosituloraja on laskettu siten, että opiskelijalla tuloja voi olla 696 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 2 078 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti.

Kokoomusopiskelijat pitävät budjettiriihessa sovittua suuntaa oikeana.

“Opintotuen saamisen ehto on riittävä opinnoissa eteneminen. Jos se täyttyy ja opiskelijalla riittää vielä aikaa ja intoa ahkeroida töissäkin, niin minkä takia yhteiskunta haluaa rangaista siitä? Ei ole mitään järkeä ylläpitää nykyistä järjestelmää, joka on valtiontaloudelle haitallinen ja joka keinotekoisesti estää opiskelijoita kartuttamasta varallisuutta ja työkokemusta tulevaisuutta varten. Hallituksen on korjattava tämä ongelma nyt”, Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja Niina Hämäläinen sanoo.

Kokoomus on esittänyt, että opiskelijoiden nykyisiä opintotuen tulorajoja nostettaisiin 50 prosentilla. Tällöin yhdeksän kuukauden ajan opintotukea nostavan opiskelijan vuosituloraja kasvaisi 12 000 eurosta 18 000 euroon.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan lähes 60 prosenttia opiskelijoista tekee töitä opintojensa ohella. Vuosittain noin 40 000 työtä tehnyttä opiskelijaa saa Kelalta opintotuen takaisinperintäkirjeen.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan matalien tulorajojen vaikutus työvoimapulan helpottamiseksi on täysin päinvastainen. Kun opiskelijan tuloraja tulee täyteen, moni opiskelija lopettaa työt, vaikka niitä olisi tarjolla, sillä korkeiden tulorajojen myötä työnteko muuttuu kannattamattomaksi.

Opiskelijoiden tulorajojen nosto olisi valtion taloudelle kannattavaa, kokoomusopiskelijat arvioi. Palkansaajien tutkimuslaitos on todennut tutkimuksessaan, että tulorajojen nostaminen 50 prosentilla lisäisi valtion vuosittaisia nettotuloja 5,9 miljoonalla eurolla ja opiskelijoiden kuukausituloja 600 eurolla. Sittemmin myös valtiovarainministeriö on vahvistanut tämän omissa laskelmissaan.

“Hyvän yhteiskunnan tulisi aina palkita ahkeruudesta, ei rangaista siitä. Sen vuoksi vetoamme hallitukseen – nostakaa opiskelijoiden tulorajoja 50 prosentilla ja tehkää nostosta pysyvä parannus satojen tuhansien opiskelijoiden arkeen”, Hämäläinen toteaa.