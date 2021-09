Vuoden yrittäjäpalkinnon voittajia yhdistää ennakkoluulottomuus

Suomen Yrittäjät ja vakuutusyhtiö Fennia jakoivat perinteisen Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon Dermoshop Oy:lle, E. Hartikainen Oy:lle, Heikkinen Yhtiöt Oy:lle ja Tana Oy:lle. Vuoden yksinyrittäjät ovat Pete Poskiparta ja Heikki Närvänen. Vuoden Nuori Yrittäjä on Eerik Säkkinen.

Vuoden yrittäjäpalkinnon nappasi neljä innovatiivista yritystä, kaksi yksinyrittäjää ja yksi nuori yrittäjä.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1968 lähtien. Vakuutusyhtiö Fennia ja Suomen Yrittäjät haluavat palkinnolla nostaa yrittäjien ja yrittäjyyden arvostusta Suomessa.

”Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on yrittäjien keskuudessa Suomen arvotetuin palkinto, jota olemme jakaneet Suomen Yrittäjien kanssa jo yli 50 vuoden ajan”, kertoo palkintolautakunnan jäsen, Fennian konsernijohtaja Antti Kuljukka.

Kuljukkan mukaan tämän vuoden voittajia yhdistää erityisesti ennakkoluulottomuus ja uskallus uudistua.

”On ollut hienoa nähdä, miten halu kehittää omaa yritystään ja palveluaan paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi näkyy näiden yritysten toiminnassa.”

Yrittäjäpalkinto myönnettiin tänä vuonna Dermoshop Oy:lle, E. Hartikainen Oy:lle, Heikkinen Yhtiöt Oy:lle ja Tana Oy:lle. Vuoden yksinyrittäjät ovat Pete Poskiparta ja Heikki Närvänen. Vuoden Nuori Yrittäjä on Eerik Säkkinen.

Tässä lyhyet kuvaukset voittajista – neljästä yrityksestä, kahdesta yksinyrittäjästä ja yhdestä nuoresta yrittäjästä.

Dermoshop

Ihonhoito- ja kosmetiikkatuotteisiin erikoistunut Dermoshop on onnistunut toteuttamaan kaksi saavutusta, joista moni yritys voi olla kateellinen: menestyvä verkkokauppa sekä tunnettu kuluttajabrändi. Yhtiön verkkokaupan valikoimista löytyy nykyään yli 400 eri tuotetta.

Dermoshopilla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä. Dermoshopin pääkonttori sijaitsee Unescon maailmanperintöalueella Pohjanmaan Korsnäsissä, missä sijaitsee myös yhtiön uusi saippuatehdas.

Katso videoesittely täältä

E. Hartikainen

Maanrakennusurakointi ja autokauppa ovat luoneet joensuulaiselle E. Hartikaiselle tukevan kivijalan. Yrityksellä on maanrakennusurakoita ympäri Suomea, niissä on erikoistuttu kaivostoimintaan. Toinen kivijalka, autoliikkeet puolestaan sijaitsevat Itä-Suomessa ja Kainuussa.

E. Hartikainen ei ole lähtenyt rönsyilemään, vaan on keskittynyt omiin voimavaroihinsa ja vahvuuksiinsa. Luvut puhuvat puolestaan: yrityksen liikevaihto on vuosittain yli 200 miljoonaa euroa.

Katso videoesittely täältä

Heikkinen Yhtiöt

Heikkinen Yhtiöt kasvoi yhden miehen yrityksestä lattiatöiden edelläkävijäksi. Jarmo Heikkisen perustaman yhtiön kädenjälki näkyy ympäri Suomea: lentokentillä, kauppakeskuksissa, yritysten toimitiloissa, urheilutiloissa, uimahalleissa ja sadoissa muissa rakennuksissa.

Yhtiö on vajaassa 40 vuodessa kasvanut yhden miehen yrityksestä yli 300 henkeä työllistäväksi valtakunnalliseksi toimijaksi.

Katso videoesittely täältä

Tana

Tana on konepaja ilman konepajaa. Tana ei itse valmista mitään, vaan teettää laitteet ja koneet sopimuskumppanilla. Jälleenmyyjät puolestaan vastaavat myynnistä yli 50 maahan. Liikevaihdosta yli 90 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta.

Nyt yritys elää uutta vaihetta, jossa digitalisaation tuomat mahdollisuudet, tiedon hallinta ja tiedolla johtaminen ovat toiminnan ytimessä.

Katso videoesittely täältä

Yksinyrittäjä: mentalisti Pete Poskiparta

Taikuuden edelläkävijä Pete Poskiparta on mentalisti, taikuri ja illusionisti. Lisäksi hänen palveluihinsa kuuluvat ohjelmatoimistopalvelut, show- ja viihdepalvelut sekä niihin liittyvä koulutus, konsultointi, julkaisutoiminta, tapahtumien järjestäminen sekä äänentoistopalvelut. Hän on ollut ensimmäisenä tuotteistamassa tätä esittävän taiteen genreä ja vei osaamistaan myös ulkomaille. Poskiparta on esiintynyt taikurina ja mentalistina yli 30 vuotta.

Vuosi 2020 on kurittanut erityisesti esiintyviä taiteilijoita koronan vuoksi. Poskiparta onnistui nopeasti investoimaan ja tekemään itselleen lähetysstudion sekä myymään ohjelmaansa striimattuna verkon kautta.

Katso videoesittely täältä

Palkittu yksinyrittäjä Pete Poskiparta on mentalisti, taikuri ja illusionisti. Kuva: Numi Nummelin.

Yksinyrittäjä: Heikki Närvänen

Amazing City -yrityksen yrittäjä Heikki Närvänen on rakentanut oman ainutlaatuisen tuoteperheen elämyspalveluiden ympärille. Hän on vienyt perinteiset pakopelit uusiin ympäristöihin, kuten Särkänniemen huvipuiston yhteyteen. Yritys ja yrittäjä ovat loistava esimerkki innovoinnista sekä verkostomaisesta toimintatavasta.

Yhteistyö alueen muiden yritysten kanssa on ollut erittäin laajaa. Kesällä 2020 yritys työllisti yhden päivän aikana jopa 21 eri alihankkijaa.

Katso videoesittely täältä

Nuori yrittäjä: Eerik Säkkinen

Järki-Saneeraus Oy on Eerik Säkkisen perustama kattoremontteja tekevä ja kattotarvikepaketteja myyvä yritys. Se on perustettu vuonna 2013, ja yritys toimii Kormun kylässä Lopella.

Yritys panostaa kierrätykseen: nosturi kiertää kaikki työmaat ja kerää pellit, puut ja sekajätteet kyytiin. Asentajat lajittelevat roskat työmaalla. Kierrätys on paitsi vastuullista myös kannattavaa: kattopeltien kierrätyksen hinnalla saadaan katetuksi kahden työntekijän palkka ja siihen käytettävän kaluston kulut.

Järki Saneeraus Oy on onnistunut tuomaan perinteiselle toimialalle ketterän kokonaisprosessin. Itseohjautuvuuteen perustuva johtaminen ja vastuullisuuteen panostaminen ovat osaltaan tukeneet voimakasta kasvua.

Katso videoesittely täältä