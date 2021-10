Yksi ”pahin mahdollinen virhe” voi tiputtaa auton arvoa tuhansia euroja

Automyyjän mukaan auton arvosta voi kadota jopa tuhansia euroja kurakeleillä virheellisen maalipinnan huoltamisen vuoksi.

Ilmat viilenevät ja ennen sydäntalvea alkavat kurakelit, joiden aikana autojen maalipinnat joutuvat koville. Syksyn kurakelit voivat pahimmillaan olla opa kohtalokkaita auton maalipinnalle ja samalla myös auton jälleenmyyntiarvolle.

Kamuxin Tampereen Hatanpään myyntipäällikkö Topias Rentola kertoo, että pahimmat kurakelit alkavat yleensä lokakuun lopussa, kun maa pehmenee ja vesisateet yltyvät. Tällöin varovaisimmankaan autoilijan on lähes mahdotonta välttää auton kuraantumista.

Vaikka tavallinen kura ja tiepöly ei autoon aluksi vaikutakaan, sillä voi myöhemmin olla ikäviä seurauksia ilman oikeita toimenpiteitä.

”Fakta on, että jos lika jätetään pinttymään, se voi alkaa vaurioittaa auton pintaa. Ei ole olemassa mitään aikasääntöä, kuinka nopeasti kura tulee pestä pois, mutta kun jäljet alkavat erottua auton kaarien takana ja kyljissä on selkeät likajäljet, on aika puhdistaa auto.”

Auton huolimaton puhdistaja voi kuitenkin tehdä pahan virheen, joka Rentolan mukaan voi pahimmassa tapauksessa pudottaa auton jälleenmyyntihintaa jopa tuhansilla euroilla.

”Pahin mahdollinen virhe on lähteä hinkkaamaan ja pesemään likaista autoa suoraan harjalla. Siinä on lähes varmasti hiekkaa lian seassa ja tällöin harjaus rikkoo herkästi maalipinnan. Jos maalipinnan joutuu uusimaan, niin puhutaan jo tuhansien eurojen lovesta auton lopulliseen myyntihintaan. Jos vaurioista selviää kiillottamalla, niin sitten selvitään muutamalla sadalla eurolla.”

Etenkin sinisten, punaisten ja mustien autojen omistajien tulee olla tarkkana.

”Nämä värit ovat sellaisia, että niissä vauriot näkyvät selvemmin ja ne ovat herkempiä pinnan haalistumiselle”, Rentola kertoo.

Autoilija voi kuitenkin omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, ettei menopeliä myydessä tule eteen ikävä yllätys. Rentola suosittelee autojaan peseviä huuhtelemaan auton mielellään vaikka kaksi kertaa ennen harjaamisen aloittamista.

”Näkyvä lika pitää saada pois. Myös auton vaahdottaminen varmuudeksi ennen harjausta on hyvä keino varmistaa, että kaikki on saatu pois.”

Ennen pahimpia kurakelejä auton omistaja voi tehdä muutaman asian valmistaakseen autonsa syksyä varten.

”Vahaus on sellainen juttu, joka auttaa kurakeleillä. Jos auton vahaa huolellisesti etukäteen ennen pahimpia kurakelejä, on lika helpompi pestä irti vahan päältä. Auton sisätiloihin kannattaa myös vaihtaa kumimatot, jos on vaikkapa kesällä käyttänyt kangasmattoja. Tavaratilaan puolestaan voi olla hyvä hankkia kaukalo tavaroiden kuljettamista varten. Se pitää takaosan helpommin siistinä ja on helppo pestä vaikkapa painepesurilla”, Rentola ohjeistaa.

