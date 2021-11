Biopohjaiset tuotteet ovat keskeinen osa Kemiran strategiaa

Kemira aikoo laajentaa merkittävästi biopohjaista tuotevalikoimaansa saavuttaakseen niissä 500 miljoonan euron liikevaihdon vuoteen 2030 mennessä.

Pelkkä pahvi ei pidä vettä, kahvia tai kermaa. Kertakäyttöiset pahvimukit on siksi päällystettävä jollakin, ja tähän asti se päällyste on ollut polyeteeniä eli muovia. Raaka-öljy on muovin raaka-aine, eikä muovilla päällystettyä pahvikuppia voi kierrättää.

Ihmisten lisääntynyt ympäristötietoisuus, halu kierrättää sekä vaatimus luonnonvarojen tehokkaammasta käytöstä ja biohajoavista tuotteista luovat kysyntää vaihtoehtoisille pakkausmateriaaleille.

Ihmiset haluavat ympäristötietoisia brändejä, ja brändit tekevät aktiivista työtä entistä ympäristötietoisemman tulevaisuuden puolesta. Starbucks tekee yhteistyötä kahvintuottajien kanssa, mutta lisäksi se investoi kierrätettäviin kertakäyttömukeihin. McDonalds puolestaan panostaa uusiutuvaan energiaan, edistää kestävää maataloutta samalla ja panostaa pakkausten kierrätettävyyteen.

Biopohjainen päällystys ja pintakäsittely mahdollistavat kierrätettävissä olevan ja täysin biohajoavan kertakäyttömukin valmistamisen. Kemiran biopohjainen strategia iskee kiinni muun muassa tähän mahdollisuuteen ja sen mahdollisuuden nimi on biopohjainen tuotevalikoima.

Yhteistyön voimaa

Biopohjaisille tuotteille on kysyntää ja tuotteiden ympärillä on paljon toimintaa. Esimerkiksi Kemiralle tärkeän dispersiopäällystemarkkinan koko on noin viisisataa miljoonaa euroa ja vuosittainen kasvu noin kymmenen prosenttia.

Houkutteleva markkina tuo kilpailua, mutta Kemira on hyvin asemoitu.

Vahva markkina-asema antaa edellytykset hyödyntää uusia teknologioita mahdollisimman kattavasti ja viedä uusi hyvä tuote asiakkaalle asti. Toisaalta strateginen yhteistyö antaa pääsyn uniikkiin ja biopohjaisiin tuotteisiin tarvittavaan teknologiaan.

Danimer Scientific on johtava biohajoavien materiaalien valmistaja ja kehittäjä, ja yrityksen kehittämä kasvien siemenistä valmistettava täysin biopohjainen polyhydroksialkanoaatti takaa niin vedessä kuin maaperässäkin täysin hajoavan lopputuotteen.

Yhteistyö Kemiran kanssa mahdollistaa paitsi laajemmat myyntikanavat myös laajennuksen paperituotteisiin. Paperi- tai pahvituotteen päällyste esimerkiksi kahvikupissa estää kosteuden ja rasvan vuotamisen kupin läpi. Aikataulullisesti laajempi asiakaslanseeraus on suunniteltu vuodelle 2022.

Vaihtoehtojen etsiminen muovisille pakkausmateriaaleille todennäköisesti lisää kuitupohjaisten pakkausmateriaalien kysyntää, mikä puolestaan kasvattaa sellu- ja paperikemikaalien kysyntää.

Kumppanuus DuPontin kanssa puolestaan mahdollistaa luontaisenkaltaisten polysakkaridien tarkan ja suunnitellun synteesin. Kemiran osuus on tuoda pöytään asiakastuntemusta Kemiran päämarkkinoilta, jotta teknologiaa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman kattavasti paperi- ja kartonkiteollisuudessa, vedenkäsittelyssä sekö öljy ja kaasuteollisuudessa.

Kyseessä on monipuolinen ja skaalautuva alusta, jota voidaan hyödyntää niin vedenkäsittelyssä kuin pakkauksissakin parantamaan lujuutta ja muita suojaominaisuuksia. Pilottimyynti on tarkoitus käynnistää vuosina 2022-2023.

Biopohjaisten tuotteiden kasvun kolme elementtiä

Kemira pyrkii kannattavaan kasvuun ja biopohjaiset tuotteet ovat keskeisessä asemassa tuohon kasvutavoitteeseen pääsemiseksi. Vastuullisuus ja biopohjaiset tuotteet ovatkin kasvavassa roolissa Kemiran tulevaisuuden kasvustrategiassa.

Biopohjaiset tuotteet tuovat yhtiölle tällä hetkellä noin 100 miljoonan euron liikevaihdon ja Kemiran tavoitteena on viisinkertaistaa biopohjaisten tuotteiden tuoma liikevaihto 500 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on myös vähentää fossiilisen hiilen käyttöä raaka-aineena. Kemiran laaja vedenkäsittelykemikaalien tuotevalikoima perustuu tällä hetkellä fossiiliseen hiileen, mutta osa tuotteista voidaan konvertoida käyttämään uusiutuvaa biopohjaista hiiltä.

Biopohjaisten tuotteiden kasvu perustuu jo myynnissä olevien tuotteiden orgaaniseen kasvuun, vedenkäsittelykemikaalien osittaiseen uudistamiseen sekä täysin uusiin tuotteisiin.