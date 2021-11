Handelsbanken ennustaa: Suomen inflaatio nousee korkeammalle kuin kertaakaan 10 vuoteen

Positiivisesta tunnelmasta huolimatta Suomen talousnäkymät ovat muuttuneet hieman aiempaa epävarmemmiksi kohonneen inflaation, kustannuspaineiden ja toimitusketjujen häiriöiden vuoksi, arvioi Handelsbanken.

Handelsbanken kertoo tuoreessa talousennusteessaan, että Suomen talouskasvun kiivain vaihe on takanapäin, mutta kasvu jatkuu kelvollisena ensi vuonna. Palveluiden kulutuksella on tilaa elpyä lisää, sillä kotitalouksilla on vielä varsin runsaasti säästöjä pandemian jäljiltä.

Suomen vientiä vauhdittavat ensi vuonna teollisuuden lähes ennätysvahva tilauskanta ja palveluviennin elpyminen. Investointeja tukevat asuinrakentamisen hyvä veto ja yritysten tarve lisätä kone- ja laiteinvestointeja. Yritysten odotukset ovat myönteiset, vaikka materiaali- ja työvoimapula sumentaa näkymiä.

”Ensi vuonna talous kasvaa hyvin, mutta sen jälkeen kasvu hidastuu”, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen ennakoi.

Inflaatio on kiihtynyt viime kuukausina odotettua voimakkaammin.

Eniten inflaatiota ovat pankin mukaan kiihdyttäneet liikenteen kallistuminen sekä omistusasumisen hintojen nousu. Handelsbankenin mukaan liikenteen osalta etenkin polttoainehinnat ovat nousseet ja omistusasumisessa puolestaan remonttien hinnat sekä uuden asunnon hankinta.

Pankin mukaan omistusasumisen osaindeksi on noussut voimakkaasti erityisesti viime kuukaudet, ja on todennäköistä, että omistusasuminen pitää yllä korkeaa inflaatiota myös talvikuukausien aikana. Myös polttoainehintojen vuosikasvu näyttää uudelleen kiihtyvän loppuvuoden aikana.

Jos raakaöljyn maailmanmarkkinahinta pysyy nykytasollaan tai jatkaa nousuaan, pitävät pohjavaikutukset polttoainehintojen vuosikasvun korkealla myös ensi vuoden alussa.

Inflaatio on Handelsbankenin ennustejaksolla selvästi viime vuosia korkeammalla tasolla. Handelsbanken arvioi kuluttajahintainflaation kiihtyvän lokakuussa yli kolmeen prosenttiin.

”Nostamme inflaatioennusteitamme tälle ja ensi vuodelle. Inflaatio nopeutuu tänä vuonna 2,1 prosenttiin, mikä on korkein vuosi-inflaatio sitten vuoden 2012”, Hirvonen sanoo.

Vuosina 2021–2023 inflaatioon vaikuttavat eniten elintarvikkeiden, alkoholin, asumisen ja liikenteen hintojen nousu.