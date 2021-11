Sijoitusseminaari: Asiaa sijoittamisen aloittamisesta, suurista tuotoista ja varallisuuden kasvattamisesta

Lapin yliopiston LaplandES-yhteisö järjesti 10.11.2021 PAYDAY 2021 -sijoitusseminaarin, jossa aiheena oli sijoittaminen ja säästäminen. Puhujatapahtumassa käsiteltiin sijoittamista kolmesta hieman erilaisesta näkökulmasta.

Tapahtumaan osallistujat saivat esittää puhujille myös kysymyksiä.

Puhujat ja esitykset:

4 min. Miten ja miksi opiskelijan kannattaa sijoittaa?

Puhuja: Joonas Ervasti, johtamisen ja rahoituksen opiskelija

Joonas Ervasti murskaa myyttejä sijoittamisen aloittamisesta. Hän tarjoaa tietoutta ja inspiraatiota siihen, miksi sijoittamisesta kannattaa kiinnostua. Lisäksi Ervasti pohtii, miten pienillä tuloilla ja ilman pääomaa on mahdollista sijoittaa.

51 min: Mistä on suuret osaketuotot tehty?

Puhuja: Jorma Erkkilä, SalkunRakentajan päätoimittaja ja sijoittaja

Jorma Erkkilä on sijoittanut osakkeisiin yli 25 vuotta. Hän pohtii esityksessään, millaiset yhtiöt kasvavat ja tarjoavat isoja tuottoja. Mitkä tekijät vaikuttavat kasvuyhtiön tuottoon? Lisäksi Erkkilä kertoo, miten kasvuosakkeiden tuottopotentiaalia kannattaa arvioida ja miksi tunnusluvut eivät kerro kaikkea. Esityksessä pohditaan myös sitä, mikä on osakesijoittamisessa onnistumisen kannalta tärkeää.

Kasvuyhtiöt voivat parhaimmillaan tarjota isoja tuottoja, mutta myös riskit ovat korkeat.

Lopuksi Erkkilä kertoo myös, mihin osakkeeseen hän on viime aikoina sijoittanut.

2h 01 min: Naisten oikeus hoitaa omaa rahatalouttaan ja kasvattaa varallisuuttaan

Puhuja: Marja-Leena Haapalainen, sijoittaja ja kouluttaja

Haapalainen on perustanut naisten oman pörssiklubin ja järjestää naisille suunnattuja sijoitustapahtumia.

Haapasella on yli 30 vuoden kokemus sijoittamisesta ja hän on Suomen Osakesäästäjien hallituksen jäsen. Haapanen muistuttaa, että sekä naisten että miesten kannattaa turvata oma rahataloutensa. Hän kertoo esimerkiksi testamentin ja avioehdon merkityksestä.

Haapanen esittelee sijoittamisen perusasioita laajasti. Hän käy esimerkiksi läpi eri omaisuuslajien omaisuuksia ja tuotto-odotuksia. Hän esittelee myös sijoitusstrategiansa, joka on perustuu kahteen erilaiseen sijoitussalkkuun.

Haapanen esittelee myös sijoittajalle hyödyllisiä megatrendejä. Lisäksi hän käy läpi sijoittamisen verotusta.

LaplandES on opiskelijalähtöinen yrittäjyysyhteisö, joka toimii Lapin korkeakoulukonsernissa. Ensimmäisenä toimijana laatuaan Lapissa, yhdistyksen visiona on olla opiskelijoiden paras paikka yrittää. LaplandES on opiskelijoiden yhteisö unelmille ja alku tulevaisuuden uralle. Sen tavoitteena on edistää ja kehittää yrittäjämäistä ajattelua ja taitoja erilaisten projektien avulla. Lisäksi yhteisö tuo työelämän ja kansainväliset mahdollisuudet aidosti lähemmäs opiskelijoita käytännön tasolle. LaplandES toimii linkkinä Lapin korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä ja luo yrittäjämäistä henkeä akateemiseen maailmaan.