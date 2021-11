George Soroksen uusimmat osakeostot – mukana myös pankkeja

Yksi maailman tunnetuimmista sijoittajista osti varainhoitoyhtiönsä salkkuun muun muassa terveysteknologia- ja kiinteistösijoitusalaa sekä pankkeja.

Alun perin unkarilainen, mutta tohtoriksi Lontoossa väitellyt ja Yhdysvaltoihin kotiutunut George Soros tunnetaan erityisesti Quantum hedge-rahaston perustajana ja miehenä, joka ”rikkoi” Englannin pankin. Englannin pankin ”rikkomisella” viitataan Soroksen valuuttakauppoihin 1990-luvun alussa. Englannin punnan lyhyeksi myynti ja Saksan markan ostaminen toi hänelle vuonna 1992 noin miljardin dollarin voitot.

Soroksen sijoitusyhtiöllä oli syyskuun lopulla varoja yhteensä 4,96 miljardia dollaria. Se oli 205,2 miljoonaa dollaria vähemmän kuin vuosineljännes aiemmin.

Syyskuun lopun tilanteen perusteella uusina yhtiöinä Soroksen sijoitussalkussa ovat muun muassa terveysteknologiayhtiö Hill-Rom Holdings, kiinteistösijoitusyhtiö MGM Growth Properties sekä amerikkalaiset pankit JPMorgan Chase & Co. ja Goldman Sachs.

Jo aiemmin salkusta löytyvistä Soroksen sijoitusyhtiö tankkasi lisää analytiikka- ja tutkimusyhtiö IHS Markitia ja asuntorakentaja DR Hortonia. Salkusta myytiin sähköautoakkujen startup-yhtiö QuantumScape Corp. ja hissivalmistaja Otis.

Soros otti pikavoitot Hill-Romin yritysjärjestelystä

Lääketeknologiayhtiö Hill-Rom Holdings on onnistunut viime vuosineljänneksinä ylittämään analyytikoiden odotukset kerta toisensa jälkeen. Hill-Rom Holdingsilla on monipuolinen tuotesortimentti, joka keskittyy muun muassa älysänkyihin, sairaaloiden ja muiden terveyspalveluiden huonekaluihin ja sairaalatarvikkeisiin sekä potilaiden terveydentilan diagnostiikka- ja seurantalaitteisiin.

Hill-Rom hyväksyi syyskuun alussa amerikkalainen terveydenhoitoalan yhtiö Baxterin tekemän ostotarjouksen Hill-Romista. Näin ollen Baxter ostaa Hill-Romin 156 dollarin osakekohtaisella käteishinnalla ts. yhteensä 10,5 miljardin dollarin markkina-arvolla. Se tarkoittaa kauppahinnan vastaavan 12,4 miljardin dollarin yritysarvoa. Ostotarjouksen preemio on 26 prosenttia Hill-Romin heinäkuun 27. päivän osakekurssiin. Hill-Rom ei hyväksynyt aiempaa ostotarjousta, joka oli 144 dollaria per osake ts. markkina-arvoltaan 9,6 miljardia dollaria. Yrityskauppa toteutuu näillä näkymin alkuvuodesta 2022, kun se on ensin hyväksytty Hill-Romin osakkeenomistajien ja valvontaviranomaisten toimesta.

Soros osti Hill-Romia viimeistään syyskuussa, jolloin yhtiön osake ei vielä ollut kallistunut vastaamaan ostotarjouksen hintaa siihen liittyneen epävarmuuden vuoksi. Sijoitus näyttää onnistuneen, koska kaupan toteutuminen lienee lähes varmaa.

Syyskuun kurssinotkahdus tarjosi Sorokselle ostopaikan amerikkalaisissa investointipankeissa

Soros siirtyi vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ostolaidalle pankeissa. Salkkuun ostettiin sekä JPMorgan Chasea että Goldman Sachsia. Ne hyötyvät ennätyksellisen aktiivisesti yrityskauppamarkkinasta ja sijoitusmarkkinoiden vahvasta kehityksestä. Kummankin pankin osake koki pienen notkahduksen syyskuussa, kun koko osakemarkkina korjasi maltillisesti alaspäin. Todennäköisesti Soros näki siinä ostopaikan mennä mukaan kyseisiin rahantekokoneisiin.

JPMorgan Chasen ja Goldman Sachsin liiketoiminnoissa on tällä haavaa vahva momentum. Kumpikin on ylittänyt kirkkaasti analyytikoiden ennusteet viime vuosineljänneksinä. Ennustenostot ovat tukeneet pankkien osakekurssikehitystä. Tulosylityksistä huolimatta analyytikot ovat nyt marraskuussa JPMorgan Chasen ja Goldman Sachsin sijoitussuosituksissa konservatiivisempia kuin kuukausi aiemmin.

JPMorgan Chasen osakkeelle 28:sta analyytikosta ostosuosituksen antaa 13. Goldman Sachin osaketta kehottaa ostamaan yhteensä 27:stä analyytikosta kymmenen. Vielä lokakuussa JPMorgan Chasea suositteli 17 analyytikkoa ja Goldman Sachsia 18 analyytikkoa. Pankkien vahva kurssikehitys viimeisen reilun kuukauden aikana on tehnyt tehtävänsä suosituksiin.

Sijoittajan kannattaa kuitenkin pitää silmällä JPMorgan Chasen ja Goldman Sachsin osaketta. Jatkossa niissä aukeaa todennäköisesti uusia ostopaikkoja, kun sijoittajat pelkäävät inflaatiota ja Fedin rahapolitiikan kiristymistä. Kummassakin pankissa on luonnollisesti myös riskinsä sijoituskohteena. Erityisesti taloussyklin kääntyminen heikompaan pelottaisi sijoittajat. Lisäksi korkomarkkinat saattavat olla piakkoin myllerryksessä, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed kiristää rahapolitiikkaa. Korkoinstrumenttien kehityksellä on merkitystä muun muassa JPMorgan Chasen ja Goldman Sachsin joukkolainakaupankäynnin palkkioihin ja epäsuorasti tietysti myös osakemarkkinoihin, muihin riskisiin instrumentteihin sekä yrityskauppa-aktiviteettiin.

Keväällä Soroksen varainhoitoyhtiö osti muun muassa Courseraa ja Farfetchia. Ne eivät ole toistaiseksi osoittautuneet täysosumiksi.