Analyytikko: Kiinan kiinteistömarkkinat eivät lupaa hyvää Koneelle

Kiinan uusien asuntojen aloituksien lasku on jyrkentynyt loka-marraskuussa. Se on huono uutinen Koneelle.

Koneen liikevaihdosta peräti 35 prosenttia tulee Kiinan rakennusmarkkinoilta, joten Koneen näkymien kannalta Kiinan kiinteistösektori on merkittävä tekijä. Kiinan kiinteistösektoria on pidetty jo pitempään ylikuumentuneena ja kiinteistökehitysyhtiö Evergranden vaikeudet kertovat koko Kiinan valtavan kiinteistömarkkinan riskeistä.

Viime viikolla Kiina julkisti tiedot asuntorakennusaloituksista. Ne kertovat aktiviteetin heikentyneen edelleen, muistuttaa Inderesin analyytikko Erkki Vesola. Se tulee näkymään Koneen tilauksissa.

”KONEen Kiinan-liikevaihdosta noin 70 % tulee asuntosektorilta ja ennakoimme, että nyt nähty asuntoaloitusten hiljeneminen heíjastuu KONEen Kiinan-tilauskertymään paitsi Q4’21:llä myös Q1-Q2’22:lla”, Vesola ennustaa.

Inderes pitää tällä hetkellä varsin varmana Koneen Kiinan-tilausten notkahdusta tulevina vuosineljänneksinä. Vesolan mukaan se perustuu jo nähtyyn asuntoaloitusten määrän kehitykseen.

Toisaalta Kiinan tilanteeseen vaikuttaa myös se, miten maan hallitus toimii.

”Asuntorakentamisen taantuma Kiinassa voi kuitenkin jäädä väliaikaiseksi, jos maan hallitus onnistuu jälleen siirtämään painopistettä talouskurista ja kiristyvästä regulaatiosta kohti kulutuksen ja investointien stimulointia”, Vesola pohtii.

Vesolan mukaan toistaiseksi epävarmuus asuntorakentamisen käänteen ajoituksesta ja voimakkuudesta jatkuu, mutta esimakua tulevasta voi antaa Kiinan hallituksen kanta, jonka mukaan se tukee ”laadukkaiden” kiinteistökehittäjien tekemiä keskeneräisten projektien ostoja vaikeuksiin joutuneilta kehittäjiltä.

”Jos tämä johtaa merkittävään määrään transaktioita, merkitsee se ajan kanssa helpotusta myös KONEen markkinoille”, analyytikko toteaa.

Konetta seuraa 25 analyytikkoa, joista vain neljä antaa osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen, 13 analyytikon suositus on pidä. Konsensuksen mukainen tavoitehinta osakkeelle on 64 euroa, mikä on hieman tämän hetken 62 euron kurssinoteerausta korkeampi.

Analyytikot odottavat keskimäärin viime vuoden 1,8 euron osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 2,0 euroon ja ensi vuonna 2,1 euroon. Ensi vuoden tulosennusteella Koneen P/E-kerroin on 30x ja EV/Ebitda-kerroin 18x.