Nyt tuli lopullinen sinetti: Pihlajalinna ja Pohjola Sairaala yhdistyvät – sijoittajat kiittävät

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni aaltonen.

Pihlajalinnan osake sai tuulta purjeisiin yhdistymisen varmistuttua. Yhdistyminen on Pihlajalinnalle strategisesti tärkeä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt ilman ehtoja Pihlajalinnan ja Pohjola Sairaalan yhdistymisen.

Pohjola Sairaala on ortopediaan eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja tapaturmien hoitoon erikoistunut sairaalaketju, joka on perustettu 2013. Yhtiö toimii viidellä yliopistosairaalapaikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Yhtiön palveluksessa on noin 270 henkilöä ja yli 300 ammatinharjoittajaa.

Yrityskauppa on olennainen osa Pihlajalinnan kasvustrategiaa, ja se vahvistaa yhdistyvän uuden kokonaisuuden palveluvalikoimaa kaikilla terveydenhuollon erikoisaloilla. Yhdistyminen mahdollistaa myös palveluverkon maantieteellisen laajentamisen erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

Kasvupotentiaalia vahvistaa kaupan yhteydessä Pohjola Vakuutuksen kanssa solmittu uusi viisivuotinen palvelusopimus. Yrityskaupan täytäntöönpanopäivä on 1.2.2022.

Kaupan nettovelaton käteishinta on aiemmin tiedotetun mukainen, 31,8 miljoonaa euroa. Pohjola Sairaalan liikevaihto oli 59,4 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 74,2 miljoonaa euroa vuonna 2019.

”Voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaat palvelut kaikilla terveydenhuollon erikoisaloilla. Hoitoketjumme on kokonaisvaltainen ja sujuva, asiantuntijan ensikohtaamisesta ja hoidon tarpeen arviosta aina mahdollisen leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen asti. Lisäksi tarjoamme asiakkaille kattavasti ns. ennaltaehkäiseviä terveyden ja hyvinvoinnin palveluja esimerkiksi liikuntakeskuksiemme kautta”, kiteyttää Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Pohjola Sairaala ja Pihlajalinna muodostavat yhdessä terveydenhuollon toimijan, jolla on vahva kapasiteetti palvella kaikkia asiakkaita Suomessa. Väestön ikääntyminen, yksityisten terveysvakuutusten kasvu, sote-uudistus sekä korona-aikana kertynyt hoitovelka kasvattavat palvelujen kysyntää.

Aaltosen mukaan Pihlajalinna voi jatkossa palvella laajempaa joukkoa asiakkaita aiempaa kokonaisvaltaisemmin.

”Olemme kaikkien vakuutusyhtiöiden terveydenhoidon ja hyvinvoinnin kumppani. Yrityskaupan myötä mahdollisuutemme palvelujen kehittämiseen, digitalisointiin ja konseptointiin paranevat entisestään. Pohjola Sairaalalla vahvistettu Pihlajalinna on vetovoimainen työyhteisö terveydenhuollon ammattilaisille”, Aaltonen jatkaa.

Pohjola Sairaala jatkaa omalla brändillään kaupan toteutukseen asti, jonka jälkeen toimintaa jatketaan Pihlajalinnan brändin alla.

Pihlajalinna tiedotti 2.7.2021, että konserniin kuuluva Pihlajalinna Terveys Oy on sopinut Pohjola Sairaala Oy:n koko osakekannan ostamisesta Pohjola Vakuutus Oy:ltä. Osakekannan ostoon vaadittiin hyväksyntä KKV:ltä.

Pihlajalinnan osake on 2,2 prosentin nousussa Helsingin pörssissä perjantaina noin kello 13.10.

