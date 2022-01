Helsingin pörssin kurssiraketti Qt Group julkisti positiivisen tulosvaroituksen

Yhtiön kehittäjälisenssien myynti on kehittynyt viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä odotettua paremmin.

Qt Group on ollut todellinen Helsingin pörssin menestystarina viime vuosina. Kolmessa vuodessa osake on kivunnut lähes 1000 prosenttia. Vain Tecnotreen kurssinousu on ollut tuolla ajanjaksolla kovempaa.

Qt Groupin liiketoiminta on valettu kovalle sementille. Yhtiön ohjelmistokehitysalustan avulla yritykset, kuten Bosch, Daimler ja LG, suunnittelevat, kehittävät ja ottavat käyttöön alustariippumattomia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä.

Nämä graafiset käyttöliittymät yleistyvät arkisissa laitteissa vauhdilla. Qt:n teknologiaa käytetään työpöytä- ja mobiilisovelluksissa sekä sulautetuissa järjestelmissä muun muassa kulutuselektroniikassa, ajoneuvoissa, lääkinnällisissä laitteissa ja teollisuusautomaatiojärjestelmissä eri puolilla maailmaa.

Työpöytäsovellusten lisäksi konsernin kehittämispanostus kohdistuu sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla.

Qt Group on antanut vuonns 2021 jo kaksi positiivista tulosvaroitusta. Nyt yhtiö julkaisi kolmannen.

Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen mukaan Qt Group-konsernin liikevaihto oli noin 121 miljoonaa euroa vuonna 2021. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 52 prosenttia ja vertailukelpoisin valuutoin noin 55 prosenttia.

Liikevoitto oli noin 29 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli noin 24 prosenttia.

Yhtiö on aiemmin lokakuun lopussa julkistamassaan johdon osavuotisessa selvityksessä arvioinut liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 40–50 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan vähintään 15 prosenttia.

Aiempaa ennustetta parempi tulos johtui erittäin hyvin sujuneesta myynnistä vuoden 2021 lopussa. Erityisesti kehittäjälisenssien myynti sujui yli yhtiön odotusten ja aiempien arvioiden.

Yhtiön liikevaihto vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä oli noin 37 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli noin 55 prosenttia ja vertailukelpoisin valuutoin noin 51 prosenttia.

Liikevoitto vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä oli noin kahdeksan miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali noin 22 prosenttia.

Yhtiö kommentoi taloudellista kehitystä seuraavan kerran vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkaisun yhteydessä torstaina 17.2.2022 klo 8:00. Yhtiö antaa siinä yhteydessä arvion tulosnäkymistä vuonna 2022.