Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Neljänneksellä naisista on säästöjä eläkepäiville tai isomman elämänmuutoksen tekemiseen. Naisilla on miehiä isompi syy säästää ja sijoittaa työeläkkeen lisäksi, Nordnetin maajohtaja kertoo.

Yhteensä yli puolet naisista on varautunut (27 %) tai aikoo varautua (26 %) eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla oman työeläkekertymän tai yrittäjän YEL-vakuutuksen lisäksi. Kuitenkin vain 24 %:lla naisista on tällä hetkellä tarpeeksi säästöjä isomman elämänmuutoksen tekemiseen. Tilanne ei ole parantunut kahden vuoden takaisesta 23 %:sta.

Tiedot käyvät ilmi Nordnetin kansainvälisen naistenpäivän alla tuottamasta tutkimuksesta ja omista tilastoista.

Nordnetin teettämän tutkimuksen mukaan kolmasosa (32 %) suomalaisista on varautunut eläkepäiviin säästämällä tai sijoittamalla oman työeläkekertymän tai yrittäjän YEL-vakuutuksen lisäksi. 24 prosenttia suomalaisista aikoo tehdä näin tulevaisuudessa.

Naisista eläkepäiviin säästämällä tai sijoittamalla on varautunut 27 prosenttia. 26 prosenttia ei ole vielä varautunut, mutta aikoo tulevaisuudessa. 22 prosenttia naisista sanoo, ettei aio varautua eläkkeeseen lisäsäästöillä.

Miehistä lisäeläkkeeseen on varautunut naisia suurempi joukko, 37 prosenttia, minkä lisäksi 23 prosenttia aikoo tehdä sen tulevaisuudessa.

”Oma työeläkekertymä tai yrittäjän YEL-vakuutus kattavat tietyn osan, mutta tämän lisäksi eläkkeellä voi olla tarvetta lisäsäästöille. Eläkelaskurilla voi arvioida oman työeläkkeensä riittävyyttä. THL:n mukaan naisten palkat ovat keskimäärin 16 % pienemmät kuin miesten ja täten miehille syntyy myös enemmän eläkekertymää. Tämän takia naisilla on vielä isompi syy säästää ja sijoittaa työeläkkeen lisäksi kuroakseen eläketuloja umpeen”, toteaa Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Tuppuraisen mukaan eläkeaikana monella voi olla aikaa matkustella ja toteuttaa haaveita, joten näihin kannattaa varautua rahallisesti.

”Mitä aiemmin ryhtyy toimenpiteisiin, sitä paremmin eläkevuosien tuloihin pystyy vaikuttamaan, vaikka automaattisesti kuukausisäästämällä pienen osan palkasta.”

Vain 24 prosentilla naisista säästöjä elämänmuutoksen tekemiseen

Vaikka tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat jo melko hyvin varautuneet tai aikovat varautua eläkkeeseen säästämällä ja sijoittamalla, ei suomalaisille ole vielä kertynyt tarpeeksi säästöjä, jotta he voisivat tällä hetkellä tehdä elämässään isomman muutoksen, kuten irtisanoutua työstä tai erota suhteesta.

Naisista vain 24 prosenttia kertoo, että heillä on tarpeeksi omia säästöjä elämänmuutoksen tekemiseen. 61 prosenttia naisista sanoo, ettei tällaista puskuria ole. Miehistä isompiin elämänmuutoksiin säästöjen avulla on varautunut isompi joukko, 30 prosenttia.

”Vaikka määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2020, jolloin 23 %:lla naisista oli vastaavia säästöjä, tilanne ei ole merkittävästi parantunut. Monella ei ole mahdollisuuksia irrottautua nyt ja elää kuten haluaa. Naisten lisääntyneestä sijoitusinnosta on puhuttu paljon viimeiset kaksi vuotta, mutta tämän tutkimuksen perusteella tilanne ei ole parantunut”, Tuppurainen toteaa.

Yhä nykyäänkin vain neljännes naisista pystyisi ottamaan hatkat suhteesta tai työstä ja lähtemään esimerkiksi opiskelemaan vailla ansiotuloja. Ilman koronan aiheuttamia talous- ja työllisyysvaikutuksia luku olisi varmasti ollut korkeampi, Tuppurainen uskoo.

Naiset suosivat rahastosijoittamista

Nordnetin Suomen asiakaskunnasta naisia on 37 prosenttia ja miehiä 63 prosenttia. Tuppuraisen mukaan naiset kirivät miehiä ja osuudessa lähennytään vuosi vuodelta kohti 40 prosenttia.

”Silloin voidaan alkaa puhua jo sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta. Ehkä sitten ei enää tarvitse puhua naissijoittajista tai kannustaa erikseen nimenomaan naisia sijoittamaan, vaan sijoittaminen olisi yhtä arkipäiväistä niin naisille kuin miehille.”

Kun tarkastellaan sellaisia asiakkaita, joilla on rahastoja, heistä naisia on 45 prosenttia. Nordnetin rahastoasiakkaista löytyy siis yhtä lailla naisia kuin miehiä. Osakkeita omistavista Nordnetin asiakkaista naisia on pienempi määrä, 32 prosenttia.

Jos tarkastellaan kaikkia vuonna 2021 Nordnetin kautta tehtyjä osakekauppoja, miehet tekivät niitä kappalemääräisesti lähes kahdeksankertaisesti naisiin verrattuna.

Tuppuraisen mukaan naiset eivät ole innostuneet sosiaalisesta sijoittamisesta samalla lailla kuin miehet, sillä vain 17,5 prosenttia suomalaisista naisasiakkaista on jakanut salkkunsa Nordnetin sosiaaliseen sijoitusverkostoon.

”Jaan itse salkkuni avoimesti ja näytän, mihin olen sijoittanut. Kuitenkaan moni nainen ei näin tee. Tämä saattaa selittyä sillä, että naiset voivat vierastaa avoimia forumeja ja kokea painetta. He osallistuvat keskusteluun kuitenkin aktiivisesti toisten naisten kanssa eri Instagram- ja Facebook-yhteisöissä”, kertoo Tuppurainen.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai ensimmäistä indeksirahastosijoitustasi tekevä aloittelija, voit aina tähdätä hieman korkeammalle. Katso miten

Lue myös tämä: Suomalaiset eivät varaudu eläkkeeseen