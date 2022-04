Suomen kallein myytävä kerrostalohuoneisto sijaitsee historiallisen komeassa kivitalossa

Tällä hetkellä kalleimmassa myynnissä olevassa kerrostalossa tilaa, moderneja varusteita ja arvostettu sijainti.

Tämän hetken kallein Suomessa myynnissä olevan kerrostalohuoneisto sijaitsee Helsingissä arvostetussa Kaartinkaupungissa osoitteessa Eteläranta 4. Huoneiston velaton hintapyyntö on peräti 6 867 000 euroa. Huoneistoa myy kiinteistövälitysyhtiö Westhouse.

Huoneisto sijaitsee meren äärellä ja se on komeista kivitaloistaan tunnetun arkkitehti Waldemar Aspelinin käsialaa. Sijainti on aivan Helsingin keskustassa. Eteläranta on katu Kaartinkaupungissa, Eteläsataman länsipuolella.

Viisikerroksinen, Lahnan korttelin läpi ulottuva uusrenessanssitalo rakennettiin vaiheittain. Unioninkadun siipi valmistui asuinkäyttöön 1891 ja Etelärannan puoli 1896. Talon koristellut julkisivut kertovat omaa historiallista tarinaansa, talon kuvauksessa kerrotaan.

Historiallinen arvotalo palautetaan alkuperäisen tarkoituksensa mukaiseen asuinkäyttöön.

Taloyhtiöön tulee asuntoja yhteensä 39 kappaletta, lisäksi yksi toimisto talon kivijalkaan. Huoneistojen koot vaihtelevat pienistä yksiöistä aina suureen kaksikerroksiseen 358 neliön huoneistoon, jossa on useita kattoterasseja.

Westhousen mukaan huoneistot varustetaan laadukkailla varusteilla ja materiaaleilla, ja asukas voi valita huoneistoon valmiista sisustuskonsepteista oman makunsa mukaan tai hyödyntää konseptoinnissa arkkitehdin apua. Huoneisto voidaan myös toteuttaa ostajan toiveiden mukaisesti arkkitehtien avustuksella.

Eteläranta 4 toteutetaan nykyaikaisella varustetasolla. Se sisältää lattian kautta tapahtuvan vesikiertoisen lämmitys- sekä viilennysjärjestelmän sekä älykkään video-ovipuhelin- ja kodinohjausjärjestelmän

Kallein myytävä huoneisto rakentuu yhtiön kahteen ylimpään kerrokseen. Se tarjoa ostajalle mahdollisuuden kahden kerroksen kattohuoneistoon merinäköalalla. Huoneistoon kuuluu muun muassa oma spa-osasto avoterassilla, sekä kaksi muuta terassia.

Huoneiston asuinpinta-ala on 327 neliötä, jossa on seitsemän huonetta. Velattomalla pyyntihinnalla neliöhinnaksi tulee yli 21 000 euroa neliöltä.