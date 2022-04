Konepajayhtiöiden kurssit laskeneet poikkeuksellisen paljon – konkarisijoittaja suosii kahta yhtiötä

Tuloskausi alkaa ryminällä pääsiäisen jälkeen. Rohkeiden sijoittajien kannattaa siirtää katseensa laadukkaimpiin konepajoihin, esittää konkarisijoittaja Hannu Angervuo.

Helsingin pörssin odotettu ensimmäisen neljänneksen tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin pääsiäisen jälkeen. Kotimaisista pörssiyhtiöistä tuloskauden aloittavat Basware, Metso Outotec, Olvi, Reka, Alma Media, Elisa ja Scanfil, jotka kertovat ensimmäisen neljänneksen numeronsa ja lähiajan näkymänsä.

Huhtikuun viimeinen viikko on sitten varsinainen tulosraportoinnin superviikko, sillä ennen vappua lähes puolet yhtiöistä raportoi ensimmäisen neljänneksen lukunsa, kertoo konkarisijoittaja Hannu Angervuo viikkokirjeessään.

Angervuo ennustaa pörssin päälistan yhtiöille ensimmäiseltä neljännekseltä on noin 10 prosentin vertailukelpoisen liikevoiton parannusta viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Yhteenlaskettu ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto olisi hieman alle seitsemän miljardia euroa verrattuna noin 6,3 miljardiin euroon viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

”Tietysti Fortumin, Finnairin, Nokia Renkaiden ja UPM-Kymmenen tuloskehityksen ennakointiin liittyy suuri epävarmuus”, Angervuo toteaa. Näillä yhtiöillä on ollut viime aikoina kovia vaikeuksia.

Kotimaisten konepajayhtiöiden osakekurssit ovat laskeneet alkuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon.

Angervuon mielestä osasyy kurssilaskuun on ollut Cargoteqin ja Konecranesin fuusion kaatuminen, mutta myös muiden konepajayhtiöiden kurssikehitys on ollut heikkoa.

”Kaikkien konepajayhtiöiden kurssilasku irronneet osingot huomioiden on vähintään kaksinkertainen verrattuna OMXHCAP-tuottoindeksin laskuun (-10,3 prosenttia) verrattuna. Mielestäni rohkeat sijoittajat voivat jo varovasti ostaa mm. Koneen ja Valmetin osakkeita erityisesti, jos yhtiöt pitävät kasvavan tuloksen ohjeistuksensa vuodelle 2022”, Angervuo arvioi.

Valmetin P/E-luku viime vuoden tuloksella on enää 13x ja osinkotuotto 4,6 prosenttia. Angervuo muistuttaa, että yhtiö lupasi kasvattaa liikevaihto ja Ebita-tulosta vuodelle 2022.

”Valmet on kaksinkertaistanut nettotuloksensa kolmen viime vuoden aikana ja nostanut joka vuosi osakekohtaista osinkoa vuodesta 2014 alkaen. Valmetilla on ennätysmäinen tilauskanta ja yhtiön on nettovelaton.”

Valmetin vuoden 2021 nettorahavirta osingonjaon jälkeen oli noin 300 miljoonaa euroa, Angervuo kertoo.

Konkarisijoittajan mielestä ulkomaisten omistajien käyttäytymistä kannattaa varmasti katsoa yhtiöiden omilta nettisivuilta heti vapun jälkeen 2. toukokuuta.

”Koneen osakekurssi on laskenut jo kolmisen vuotta. Yhtiön osakekurssi oli viimeksi nykykurssin tasolla vuoden 2019 keväällä. Vuoden 2020 syyskuun huipulta Koneen osakekurssi on laskenut jo lähes 40 prosenttia, silti Koneen tulostaso yhtiön ohjeistuksen mukaan pitää edelleen”, Angervuo toteaa.

Kone arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvun olevan vuonna välillä 2–7 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton yhtiö arvioi olevan 1 180–1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2022 tasolla. Viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 1310 miljoonaa euroa.

Handelsbanken analyytikko Timo Heinonen arvioi pankin aamukatsauksessa, että Koneen viimeaikainen heikko kurssikehitys heijastelee suomalaisten osakkeiden yleistä riskipreemiota. Se näkyy myös Koneen osakkeen arvostustasossa.

”Samaan aikaan ruotsalaiset laatuyhtiöt, kuten Atlas Copco, Alfa Laval, Assa Abloy ja ABB on arvostettu (EV/EBIT) yli 8 % preemiolla suhteessa vuoden 2015 jälkeiseen keskiarvoonsa. Kontrastina Koneen arvostus on 9 % vastaavaa keskiarvoa matalampi”, Heinonen toteaa.

Heinosen näkemyksen mukaan nyt on hyvä paikka sijoittaa Koneeseen pitkällä aikavälillä. Pankin suositus Koneen osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 75 euroa, mikä ylittää selvästi tämän hetken vajaan 47 euron kurssinoteerauksen.